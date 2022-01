Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 07.01.22 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

Moderator James Corden positiv auf Corona getestet - Shows fallen aus

LOS ANGELES: Der britische Moderator James Corden ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die nächsten Ausgaben seiner US-Talkshow «The Late Late Show with James Corden» müssten deswegen ausfallen, teilte der 43-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) via Instagram mit. «Ich bin vollständig geimpft und geboostert und kann deshalb zum Glück sagen, dass es mir gut geht», schrieb er.

Die «Late Late Show» wird von montags bis freitags täglich ausgestrahlt. Corden moderiert die CBS-Sendung seit 2015. Der Brite lebt mit seiner Familie in Los Angeles.

Schauspielerin Julia Fox schreibt über Dates mit Kanye West

LOS ANGELES: US-Rapper Kanye West (44) geht nach der Trennung von Ehefrau Kim Kardashian (41) nun mit Schauspielerin Julia Fox (31) aus. Die beiden trafen sich in Miami und New York, wie Fox in einem Beitrag für das «Interview Magazine» (Donnerstag) schreibt. Dazu veröffentlichte das Magazin eine Fotostrecke von Fox und West, die sie bei einem Date in New York zeigt: Auf einem der Bilder sitzt das Paar aneinandergelehnt in einem Restaurant, auf anderen Fotos küssen sich Schauspielerin und Musiker.

Kennengelernt habe sie den Rapper bei einer Silvesterparty in Miami, wo es eine «sofortige Verbindung» zwischen ihnen gegeben habe, schrieb Fox. Beim zweiten Treffen habe er mit ihr ein Theaterstück und ihr New Yorker Lieblingsrestaurant besucht. Er sei pünktlich gewesen, was sie beeindruckt habe. Anschließend, berichtete Fox, habe er sie in eine «Hotelsuite voller Kleidung» eingeladen. Fotos zeigen die Schauspielerin bei der Anprobe verschiedener Outfits. «Es fühlte sich an wie ein echter Cinderella-Moment», schrieb sie. West äußerte sich selbst nicht zu den Treffen.

Kanye West, der nach einer Namensänderung im vergangenen Jahr bürgerlich nur noch Ye heißt, ist aktuell noch mit Kardashian verheiratet. Diese hatte im Februar 2021 die Scheidung von West eingereicht. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder.

Die New Yorkerin Fox spielte in mehreren Filmen mit, für «Der schwarze Diamant» war sie 2019 für einen Preis als Nachwuchsdarstellerin nominiert.

Forscher benennen neu entdeckten Baum nach Leonardo DiCaprio

LOS ANGELES: Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (47) ist für sein Umwelt-Engagement mit einer Patenschaft geehrt worden: Forscher haben eine neu entdeckte Baumart nach dem US-Schauspieler benannt. Der Baum, der ausschließlich im Ebo-Wald in Kamerun wächst, heiße nun offiziell Uvariopsis dicaprio, wie die Forscher in einem Bericht im Wissenschaftsmagazin «PeerJ» mitteilten. Die Entdeckung machten demnach Wissenschaftler der Königlichen Botanischen Gärten von Kew (London) gemeinsam mit Forschern des Nationalen Herbariums von Kamerun.

Die Wissenschaftler schrieben: «Dieser bedrohte und spektakuläre Baum ist nach dem amerikanischen Schauspieler und Naturschützer Leonardo DiCaprio benannt, der sich im Jahr 2020 mehrere Monate lang intensiv in den sozialen Medien engagierte, um auf die Bedrohung der zahlreichen seltenen Ebo-Arten durch die Anfang des Jahres angekündigte Abholzungskonzession aufmerksam zu machen.» Die Konzession sei im August 2020 zurückgezogen worden, «sicherlich teilweise dank seiner Bemühungen».

Der tropische Baum, der glänzende, gelb-grüne Blüten hat, sei im Ebo-Wald jedoch weiterhin ungeschützt und daher durch Abholzung für Plantagen sowie den Bergbau bedroht.

Prinz Charles: Malerei transportiert mich in andere Dimension

LONDON: Der britische Thronfolger Prinz Charles fühlt sich nach eigenen Worten durch das Malen von Aquarellen in eine «andere Dimension» transportiert. Das schrieb der 73-Jährige einer Meldung der britischen Nachrichtenagentur PA vom Freitag zufolge in einem Beitrag zu einer Ausstellung in London. Derzeit sind knapp 80 Gemälde des Prinzen in den Räumen der Stiftung The Prince's Foundation zu sehen - darunter Landschaftsgemälde mit Szenen aus Schottland, Frankreich oder Tansania.

Charles gab auch zu, dass er im Nachhinein «entsetzt» sei über die Qualität seiner frühen Gehversuche. Auch zu seinen aktuellen Werken gibt er sich bescheiden: «Ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass meine Skizzen großartige Kunst oder ein aufstrebendes Talent repräsentieren», so Charles. Zur Malerei habe er gefunden, weil ihm die Fotografie nur wenig Freude gemacht habe. Das Malen von Aquarellen hingegen erfrische «Teile der Seele, die andere Tätigkeiten nicht erreichen können», so Charles.

Nicolas Cage erwartet mit fünfter Ehefrau ein Kind

LOS ANGELES: Oscar-Preisträger Nicolas Cage («Leaving Las Vegas») und seine Frau Riko Shibata (27) erwarten US-Medienberichten zufolge das erste gemeinsame Kind. «Die werdenden Eltern sind sehr erfreut», zitierte das «People»-Magazin am Donnerstag (Ortszeit) einen Sprecher des Paares. Cage hat aus früheren Beziehungen bereits zwei Söhne, Kal-El (16) und Weston (31).

Der Schauspieler, der am Freitag (7. Januar) 58 Jahre alt wird, und die gebürtige Japanerin hatten im vorigen Februar in Las Vegas geheiratet. Für Cage ist es die fünfte Ehe. Er war zuvor unter anderen mit Schauspielkollegin Patricia Arquette und mit Lisa Marie Presley, der Tochter des «King of Rock'n'Roll» Elvis Presley, verheiratet.