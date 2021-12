Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 24.12.21 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Alec Baldwin bedankt sich bei Fans für «liebe Worte und gute Wünsche»

BERLIN: Zum Weihnachtsfest hat sich US-Schauspieler Alec Baldwin (63) in einem Video an seine Fans gewandt und sich für die Anteilnahme nach dem tödlichen Vorfall an seinem Film-Set bedankt. «Ich wollte mir einen Moment nehmen, um mich bei all den Menschen bedanken, die mir liebe Worte und gute Wünsche, Kraft, Hoffnung, Gebete, Gedanken und so viel Zuspruch geschickt haben», sagte der Schauspieler in dem Clip, den er am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram veröffentlichte. Er habe Hunderte Nachrichten von Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen bekommen sowie von Menschen, «von denen ich schon länger nichts mehr gehört hatte». Dafür sei er wirklich dankbar.

Bei Dreharbeiten für den Western «Rust» auf einer Filmranch in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico war am 21. Oktober die Kamerafrau Halyna Hutchins (42) tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza (48) an der Schulter getroffen worden. Hauptdarsteller Baldwin, der an dem Film auch als Produzent beteiligt war, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene benutzt. Die noch laufenden Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte.

«Ich freue mich natürlich darauf, dass einige Aspekte dieser Sache hinter mir liegen werden», sagte Baldwin in dem Video. Es werde jedoch niemals ganz vorbei sein, «weil jemand so tragisch gestorben ist». Der 63-Jährige fügte hinzu: «Ich verliere das nie aus den Augen, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke.»

Zum Abschluss der Videobotschaft wünschte der Hollywood-Star seinen Fans schöne Feiertage. Weihnachten werde er zu Hause mit seiner Frau und seinen Kindern verbringen. Er wolle versuchen, eine «wirklich schwere Zeit» zu überstehen.

Fast-Food-Trend: Promis kooperieren in USA mit Schnellrestaurants

NEW YORK: Ob Justin-Bieber-Donuts, Megan-Thee-Stallion-Soße oder Mariah-Carey-Burger: Immer mehr Stars in den USA und Kanada arbeiten neuerdings mit Fast-Food-Ketten zusammen.

Manche Stars entwerfen eigene Kreationen, andere empfehlen ihre Lieblingsbestellungen und manche Ketten benennen einfach nur existierende Gerichte um. Über die sozialen Medien sei es dann für die Ketten lohnendes Marketing für jüngere Zielgruppen, für die Konsumenten eine relativ günstige Verbindung mit dem Lieblings-Star, analysierte die «New York Times». Stars und Influencer wie Charli D'Amelio, Lil Huddy, Saweetie, BTS, J Balvin oder Travis Scott haben ebenfalls bereits mitgemacht.

Südkoreas Ex-Präsidentin Park wird vorzeitig aus Haft entlassen

SEOUL: Die wegen Korruption verurteilte frühere südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye wird im Rahmen einer Amnestie vorzeitig vor Jahresende aus der Haft entlassen.

Im Falle des Straferlasses für Parks sei auch ihre angeschlagene Gesundheit berücksichtigt worden, teilte das Präsidialamt in Seoul am Freitag mit. Die 69-jährige Park war während ihrer Regierungszeit in einen Skandal verwickelt, der monatelange Straßenproteste zur Folge hatte. 2017 führte er zu ihrer Amtsenthebung durch das Verfassungsgericht. Später wurde Park verhaftet und wegen Machtmissbrauchs, Korruption und anderer Vorwürfe angeklagt. Die konservative Politikerin sitzt derzeit eine Haftstrafe von insgesamt 22 Jahren ab.

Sundance Festival im Januar schreibt Teilnehmern Booster-Impfung vor

PARK CITY: Das Sundance-Filmfestival im US-Staat Utah hat wegen der Ausbreitung der hochinfektiösen Omikron-Variante des Coronavirus die Auflagen verschärft. Teilnehmer beim größten US-Filmfest für unabhängige Produktionen müssen nun eine Booster-Impfung vorweisen, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Zudem gelten Maskenpflicht und andere Hygieneregeln. Das in den 1980er Jahren von Robert Redford begründete Festival soll vom 20. bis zum 30. Januar in der Wintersportregion Park City stattfinden.

82 Spielfilme aus 28 Ländern stehen auf dem Programm. Jedes Jahr mischen auch bekannte Schauspieler und Hollywood-Regisseure beim Sundance Festival mit. Diesmal werden Stars wie Eva Longoria, Amy Poehler, Emma Thompson, John Boyega und Jesse Eisenberg mit ihren Indie-Filmen erwartet.

Gewöhnlich pilgern Zehntausende Filmfans zu dem Event in Utah, doch pandemiebedingt war das Filmfest zuletzt ins Internet verlegt worden. 2022 werden bei dem geplanten Hybrid-Event nun wieder Besucher vor Ort und zusätzlich online erwartet.