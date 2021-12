Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 17.12.21 | Aktualisiert um: 15:20 | Überblick

Schauspieler Chris Noth weist Vorwurf sexueller Übergriffe zurück

LOS ANGELES: US-Schauspieler Chris Noth werden von zwei Frauen sexuelle Übergriffe vorgeworfen - der 67-Jährige weist die Anschuldigungen als «kategorisch falsch» zurück. «Nein heißt immer Nein - das ist eine Grenze, die ich nicht überschritten habe. Die Begegnungen waren einvernehmlich», wurde Noth von dem Branchenblatt «The Hollywood Reporter» zitiert.

Zwei Frauen hatten ihm der Zeitschrift zufolge sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Im Zuge der Neuauflage der HBO-Kultserie «Sex and the City» hätten sich die Frauen im Alter von 40 und 31 Jahren an «The Hollywood Reporter» gewandt. Demnach habe die neuerliche Berichterstattung um die Serie die «schmerzhaften Erinnerungen» an die Vorfälle in den Jahren 2004 in Los Angeles und 2015 in New York geweckt.

Noth spielte in der HBO-Serie Mr. Big, den Ehemann von Hauptfigur Carrie. In der Neuauflage ««And Just Like That...», die vor einer Woche anlief, ist Noth ebenfalls mit dabei.

Berichte: Polizei will Smartphone von Alec Baldwin beschlagnahmen

NEW YORK/SANTA FE: Knapp zwei Monate nach dem tödlichen Schuss an einem Filmset möchte die Polizei Medienberichten zufolge das Smartphone von Hollywood-Star Alec Baldwin (63) beschlagnahmen. Das Branchenblatt «Deadline» veröffentlichte am Donnerstag (Ortszeit) den Durchsuchungsbefehl eines Gerichts im Bundesstaat New Mexico. Die Polizei hatte diesen beantragt, es geht dabei um Textnachrichten, E-Mails, Social-Media-Accounts und Fotos auf dem Gerät.

Ein Anwalt Baldwins wurde von «Deadline» mit den Worten zitiert: «Wir sind zuversichtlich, dass die Beweise zeigen werden, dass Herr Baldwin weder zivilrechtlich noch strafrechtlich für den Vorfall vom 21. Oktober verantwortlich ist, und er kooperiert weiterhin mit den Behörden.»

Bei dem Dreh für den Western «Rust» auf einer Filmranch in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico wurde am 21. Oktober die Kamerafrau Halyna Hutchins (42) tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza (48) an der Schulter getroffen. Hauptdarsteller Baldwin hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene benutzt. Die noch laufenden Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt echte Munition steckte. Die Polizei prüft derzeit, wie es dazu kommen konnte.

In einem vor zwei Wochen ausgestrahlten Interview mit dem Sender ABC sprach Baldwin erstmals ausführlich über den Filmset-Vorfall. Er könne es immer noch nicht glauben, dass das passiert sei.

Sittler zum letzten Mal in «Der Kommissar und das Meer» - dann Umzug

BERLIN: ZDF-Fernsehpolizist Walter Sittler ist an diesem Samstag (20.15 Uhr) zum letzten Mal in dem Krimi «Der Kommissar und das Meer» zu sehen. Er bleibt seinen Fans aber erhalten. Denn danach wechselt seine Figur von Schweden an den Bodensee - die Serie wird also nur ein bisschen umbenannt: in «Der Kommissar und der See».

«Nach 15 Jahren auf Gotland werde ich diese wundervolle entspannte Insel vermissen», sagte Sittler nach Angaben der zuständigen PR-Agentur. «Gut, da kann man natürlich auch mal so hinfahren. Vermissen werde ich auch die Ruhe und Lässigkeit, mit der die skandinavischen Kolleginnen und Kollegen spielen. Die Dreharbeiten waren immer ein Highlight des Jahres.» Dennoch sei er glücklich mit der Entscheidung des ZDF: «Ich bin froh, dass wir nach 15 Jahren mit diesem 29. Film die Reihe gut zu Ende bringen können - das ist ein ungewöhnlicher Film, glaube ich. Mir gefällt er sehr.»

Die letzte Folge heißt: «Woher wir kommen, wohin wir gehen.» Das Opfer ist diesmal die Ex-Frau des Helden. Sittler über TV-Ermittler Anders: «Die Rolle, die ich spielen durfte - Robert Anders - ist mir sehr nah geworden. Mit der Figur wird es eine Fortsetzung geben: Robert kommt zurück nach Deutschland, sein Heimatland, und geht an den Bodensee, wo er aufgewachsen ist. Er tritt in eine passive Aktivität, ist kein Polizist mehr.» Die erste Folge der neuen Serie wurde kürzlich abgedreht. «Ich freue mich auf eine neue Phase dieser Figur, die ich so gut kenne. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und wie lange, es erschreckt mich aber auch nicht, wenn das alles aufhört. Das ist ganz normal und ich kenne das aus dem Theater.»

Im Juni 2020 hatte das ZDF mitgeteilt, dass die quotenstarke Serie «Der Kommissar und das Meer» kurz vor der 30. Episode eingestellt werden soll. «Dieser Schritt ist uns nicht leichtgefallen, aber um Neues entwickeln zu können, müssen wir uns auch immer wieder von etablierten Reihen verabschieden», sagte damals der Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie, Frank Zervos. «Der Kommissar und das Meer» ist eine deutsch-schwedische Serie. Sie basiert lose auf den Romanen von Mari Jungstedt und wird seit 2007 ausgestrahlt.

Bestseller-Autor Sebastian Fitzek: Möchte im kommenden Jahr heiraten

BERLIN: Bestseller-Autor Sebastian Fitzek («Der Heimweg») möchte 2022 seine Partnerin Linda heiraten. «Wir haben uns verlobt und werden im nächsten Jahr heiraten», sagte der Berliner im Podcast «Die Wochentester» von «Kölner Stadt-Anzeiger» und Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Der 50-Jährige lernte seine Verlobte nach eigenen Worten im ICE auf der Strecke Berlin-Leipzig kennen. Im Januar 2021 gab er die Geburt des gemeinsamen Sohnes Oskar bekannt. «Das Jahr 2021 braucht dringend ein paar gute Nachrichten. Daher wollen wir euch heute gerne (nachträglich) unser schönstes Weihnachtsgeschenk vorstellen: Oskar Fitzek!», schrieb er im Januar auf Instagram.

Es wäre Fitzeks zweite Ehe. Im August 2019 hatte der Autor die Trennung von seiner Ehefrau Sandra auf Facebook bekanntgegeben. Aus der neunjährigen Ehe des Paares stammen Tochter Charlotte und die Söhne David und Felix.

Moritz Bleibtreu trägt «Toi toi toi» seines Vaters als Tattoo

HAMBURG: Vor langer Zeit hat der Vater von Moritz Bleibtreu mal «Toi toi toi» auf einen Zettel geschrieben. Für die Wiener Schauspielerin Monica Bleibtreu. Den Zettel hat Sohn Moritz immer noch. Eingerahmt. Und gleichzeitig trägt er den Schriftzug immer bei sich.

Der Hamburger Schauspieler Moritz Bleibtreu (50) hat auf seinem Unterarm ein «Toi toi toi»-Tattoo mit der Handschrift seines Vaters stehen. «Das ist eine der wenigen handschriftlichen Nachweise, die ich noch von meinem Vater habe. Das ist so ein Zettelchen, das hängt eingerahmt bei mir zu Hause», sagte Bleibtreu der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Botschaft für gutes Gelingen vor Auftritten habe sein Vater damals für seine Mutter, die Schauspielerin Monica Bleibtreu, aufgeschrieben. Er selbst sei auch ein bisschen abergläubisch. «Wer ist das nicht? Ich finde es ja eher befremdlich, wenn man gar nicht abergläubisch ist. Ich bin also natürlich ein bisschen abergläubisch, aber gesund. Wenn's hilft, dann ruhig ein bisschen Aberglaube. Wenn nicht, dann tu's weg.»

Bleibtreu spielt in der neuen Serie «Faking Hitler», die beim Streamingdienst RTL+ abrufbar ist, den Kunstfälscher Konrad Kujau. Dieser hatte in den frühen 80er Jahren die Tagebücher von Adolf Hitler gefälscht und sie für viel Geld dem Nachrichtenmagazin «Stern» verkauft. Der Skandal flog schon wenig später auf. An Bleibtreus Seite spielen in der sechsteiligen Serie Lars Eidinger, Daniel Donskoy, Ulrich Tukur und Sinje Irslinger.

«Weihnachtself» und «Feliz Navidad»: Williams Weihnachtshits

LONDON: Er schaut gerne «Buddy - Der Weihnachtself» und hört «Feliz Navidad»: Im Gespräch mit kranken Kindern hat Prinz William (39) seine persönlichen Weihnachtshits verraten. «Er ist sehr lustig, und ich schaue ihn jedes Jahr zu Weihnachten, er bringt mich immer noch zum Lachen», sagte der Queen-Enkel über den Film mit Comedystar Will Ferrell. Als Weihnachtslied gefalle ihm auch Mariah Carey, sagte William und meinte vermutlich den Song «All I Want For Christmas Is You». «Offensichtlich gibt es viele gute (Weihnachtslieder), aber ich wähle «Feliz Navidad», es ist etwas fröhlicher.»

Gefragt nach seinen Weihnachtstraditionen berichtete der Zweite der britischen Thronfolge: «Essen ist ziemlich wichtig für mich an Weihnachten.» Er esse sehr viel an den Feiertagen. «In meinem Bauch ist immer irgendwo ein wenig Platz für noch ein Stück Truthahn oder Wurst und für ein Schlückchen Wein», sagte er in dem Interview mit jungen Krebspatienten. Auch der bei vielen Kindern ungeliebte Rosenkohl kommt bei William auf den Tisch.

Mit seinen drei Kindern George, Charlotte und Louis spiele er zum Beispiel gerne den Brettspiel-Klassiker «Monopoly» oder gehe Schlittschuhlaufen - obwohl er dabei wie ein «Reh auf Eis» aussehe, sagte der Prinz. Und was wünscht sich der Royal zu Weihnachten? Einen Sieg seines Lieblingsfußballclubs Aston Villa.

An Weihnachten genieße er es, die Familie zusammenzubringen, sagte William. Allerdings fällt das Fest wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr bei den Royals wieder etwas ruhiger aus. Queen Elizabeth II. (95) sagte am Donnerstag das traditionelle Familienessen, das stets kurz vor Heiligabend stattfindet, ab. Geplant ist noch, dass die Queen die Weihnachtstage gemeinsam mit ihrem ältesten Sohn Prinz Charles (73) und dessen Frau Herzogin Camilla (74) sowie Williams Familie auf dem königlichen Landsitz Sandringham in Ostengland verbringt.