Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 10.12.21

Michael B. Jordan witzelt über «Sexiest Man Alive»-Entthronung

BERLIN: Schauspieler Michael B. Jordan («Black Panther») hat sich auf humorvolle Weise über seine Absetzung als «Sexiest Man Alive» beschwert. «Ich meine, die schmeißen dich einfach raus. Vor zwei Wochen war ich noch in aller Munde, und jetzt bin ich nur noch der «ehemalige Sexiest Man Alive»», sagte der 34-Jährige in der Morning-Show «Live with Kelly and Ryan». Keiner habe ihn vorgewarnt, scherzte der Hollywood-Star weiter. «Es war ein wenig unhöflich, ein wenig respektlos. Aber ich lasse es durchgehen, weil es Paul Rudd ist», sagte Jordan.

Das US-Magazin «People» hatte die Auszeichnung Rudds («Ant-Man») Anfang November bekanntgegeben. Der 52-jährige witzelte mit Blick auf einige seiner Vorgänger: «Ich hoffe nun, dass ich endlich zu einigen dieser sexy Dinner mit Clooney, Pitt und B. Jordan eingeladen werde.» Die Zeitschrift «People» vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Vor Michael B. Jordan wurde der Musiker John Legend («All of Me») ausgezeichnet.

«Wow» - Joe Biden tritt in Fernsehshow von Jimmy Fallon auf

NEW YORK: US-Präsident Joe Biden tritt am Freitagabend (Ortszeit) in der «Tonight Show» von Entertainer Jimmy Fallon auf.

«Der 46. Präsident der Vereinigten Staaten kommt zu mir für seinen ersten Late-Night-Auftritt seit seinem Amtsantritt», sagte Fallon in einem kurzen Video auf Twitter. Er kommentierte die eigene Ankündigung mit einem «Wow» und einem Trommelwirbel auf seinem Tisch. US-Medien zufolge soll Biden zugeschaltet werden. Biden hatte bereits zwei Auftritte in der Show: Im April 2020, kurz bevor er Präsidentschaftskandidat wurde, und im September 2016, in den letzten Monaten seiner Vizepräsidentschaft.

Jan Böhmermann hat früh die Liebe zum Theater entdeckt

KÖLN: Satiriker Jan Böhmermann (40) hat schon früh seine Liebe zum Theater entdeckt. «Es ist bei uns Einstellungsvoraussetzung, dass man eine gewisse Liebe zum Theater hat», sagte der Moderator des «ZDF Magazin Royale» der Deutschen Presse-Agentur. Alle Menschen, die bei seinem jüngst in der Show inszenierten Helmut-Kohl-Musical mitgemacht hätten, seien «Theater-Kinder». «Ich natürlich auch, immer schon», sagte Böhmermann. «Ich habe mit fünf Jahren mit meinen Eltern zum ersten Mal im Waldau-Theater in Bremen das Weihnachtsmärchen angeschaut.» Seitdem sei er «infiziert».

Der Moderator will 2023 mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, das in seiner Show für die Musik zuständig ist, auf Tournee gehen.

Böhmermann geht auf Tour: «Uns fällt die Studiodecke auf den Kopf»

KÖLN: Satiriker Jan Böhmermann (40) geht mitsamt Orchester 2023 auf Musik-Tour. «Das Orchester und ich haben nach fast zwei Jahren Pandemie langsam genug vom Drinsitzen und wollen raus. Uns fällt die Studiodecke auf den Kopf», sagte der Moderator des «ZDF Magazin Royale» der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Zudem sei es einfach etwas anderes, wenn man das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, das in seiner Sendung für die Musik zuständig ist, live erleben könne. Wegen der Corona-Pandemie werde es aber genügend Vorlauf geben - daher erst der Start 2023. In der Vergangenheit war Böhmermann mit dem Orchester bereits zweimal auf Tour gewesen.

Das musikalische Repertoire sei mittlerweile ziemlich groß, sagte er. An manchen Stücken für seine Show werde ein ganzes Jahr gearbeitet. «Aber das wird dann nur einmal im Fernsehen aufgeführt und dann nie wieder. Wir sitzen nach der Sendung immer da und sagen: Es ist so blöd, dass man es nur einmal macht und dann praktisch wegschmeißt.» Er selbst will sich auf der Bühne auf «Quatsch und Gesang» konzentrieren. «Ich habe klassische Gitarre und Schlagzeug gelernt», sagte er. «Aber das überlasse ich lieber den Leuten, die es können.»

Erster Tour-Stopp ist ausgerechnet Wien. Über Österreich hat Böhmermann schon häufiger Witze gemacht. Die Tournee diene «nicht nur der Unterhaltung, sondern ist auch eine Art politische Entwicklungshilfe», erklärte er dazu. «Wer weiß, in welchem Schlamassel die Österreicher 2023 wieder stecken, wenn wir kommen.»

Roth bringt Museen für Rückgaben von Benin-Bronzen an einen Tisch

BERLIN: Mit Blick auf die geplante Übertragung des Eigentums der als koloniales Raubgut geltenden Benin-Bronzen will die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth alle deutschen Museen mit solchen Objekten zusammenbringen. Das kündigte die Grünen-Politikerin im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin an. Dazu habe sie über die bei der Kulturstiftung der Länder angesiedelte Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten für die zweite Januarwoche zu einer gemeinsamen Runde eingeladen.

Etwa 1100 der kunstvollen Bronzen aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin, das heute zu Nigeria gehört, sind in rund 20 deutschen Museen zu finden. Die Objekte stammen größtenteils aus den britischen Plünderungen des Jahres 1897. Ziel der Bundesregierung sind auch substanzielle Rückgaben im kommenden Jahr. Vor allem kleinere Museen waren bisher nicht an den Gesprächen beteiligt.

Über die umfangreichsten Sammlungen verfügen das Linden-Museum in Stuttgart, das Museum am Rothenbaum (Hamburg), das Rautenstrauch-Joest-Museum (Köln), das Völkerkundemuseum Dresden/Leipzig sowie das Ethnologische Museum Berlin. Allein das Berliner Museum hat im größten Bestand rund 500 historische Objekte aus dem Königreich Benin, darunter etwa 400 Bronzen. Diese fünf Häuser sind bisher an der geplanten Eigentumsübertragung beteiligt. Mit den Partnern in Nigeria wird aktuell etwa besprochen, welche und wieviele Objekte nicht nur übertragen, sondern auch restituiert werden und was in Deutschland bleiben kann - dann als Leihgabe.

Polizei: Rapper Slim 400 in Los Angeles erschossen

LOS ANGELES: Der US-Rapper Slim 400 ist nach Angaben der kalifornischen Polizei durch Schüsse getötet worden. Der Musiker mit dem bürgerlichen Namen Vincent Cohran sei am Mittwochabend (Ortszeit) auf einer Straße in Inglewood tödlich verletzt worden, teilte Polizeisprecher Scott Collins am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Vorfall werde untersucht. Eine Festnahme gab es zunächst nicht. Im Netz kursierte ein Video von dem Vorfall. Nach Collins Angaben ist nicht bekannt, wer das Video veröffentlichte.

Der Musiker («Goapele», «Piru») wurde in Deutschland als Sohn einer US-Militärfamilie geboren. Er wuchs in der für Bandenkriminalität bekannten Stadt Compton nahe Los Angeles auf. Bereits 2019 war er dort bei einer Schießerei schwer verletzt worden.

CNN: Schuldspruch für US-Schauspieler Jussie Smollett

CHICAGO: Der US-Schauspieler Jussie Smollett (39), dem Falschaussagen vor der Polizei vorgeworfen wurden, ist in den meisten Anklagepunkten schuldig befunden worden. Geschworene in dem Prozess in Chicago kamen nach zweitägigen Beratungen zu dem Urteil, wie der Sender CNN am Donnerstag berichtete. Ein Richter muss zu einem späteren Zeitpunkt das Strafmaß festsetzen. Dem Schauspieler droht eine Haft- und eine Geldstrafe.

Die Anklage warf dem früheren Star der US-Serie «Empire» vor, einen gegen ihn gerichteten rassistischen und homophoben Angriff vorgetäuscht zu haben. Der schlagzeilenträchtige Fall hatte im Januar 2019 begonnen, als Smollett der Polizei erzählte, er sei nachts nahe seiner Wohnung von zwei maskierten Männern angegriffen worden. Später wurde der Schauspieler wegen mutmaßlicher Falschaussagen festgenommen. Nach Darstellung von Ermittlern soll er die Männer bezahlt haben, um die Attacke gegen ihn vorzutäuschen. Der schwule und afroamerikanische Schauspieler habe damit seine Karriere vorantreiben wollen, hieß es.

Smollett hatte die Vorwürfe vor Gericht abgestritten. Er habe nicht geschwindelt oder eine Attacke fingiert, sagte er während des Verfahrens im Zeugenstand. Zwei Männer sagten dagegen aus, sie seien von dem Schauspieler dafür bezahlt worden, den Vorfall vorzutäuschen.

Harry-Potter-Buch erzielt bei US-Versteigerung über 417.000 Euro

DALLAS: Eine seltene Erstausgabe des ersten Harry-Potter- Bandes hat bei einer Versteigerung in den USA nach Angaben des Auktionshauses einen Rekordpreis erzielt. «Harry Potter und der Stein der Weisen» aus dem Jahr 1997 wurde am Donnerstag (Ortszeit) für 471.000 Dollar (gut 417.000 Euro) versteigert, teilte Heritage Auctions in Dallas auf Twitter mit. Dies sei der weltweit höchste Preis für ein Harry-Potter-Buch und ein Rekord für ein kommerziell veröffentlichtes fiktionales Werk des 20. Jahrhunderts, hieß es.

Mehrere Bieter hatten bei der Auktion den Preis für das seltene Buch von anfangs 75.000 Dollar in die Höhe getrieben. Ein Telefonbieter erhielt am Ende den Zuschlag. Über den Käufer wurde zunächst nichts bekannt.

Der erste Band «Harry Potter und der Stein der Weisen» der britischen Autorin Joanne K. Rowling war 1997 mit nur 500 Exemplaren vom englischen Verlagshaus Bloomsbury aufgelegt worden. Die meisten Ausgaben waren für Bibliotheken in Großbritannien bestimmt.

Mit mehr als 500 Millionen verkauften Exemplaren zählt die Harry-Potter-Serie um den Kampf eines Zaubererjungen mit dunklen Mächten zu den erfolgreichsten Büchern der Welt. Kinder und Jugendliche, aber auch viele Erwachsene haben die sieben Romane in mehr als 80 Sprachen verschlungen.