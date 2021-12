Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 03.12.21 | Aktualisiert um: 16:20 | Überblick

Abba veröffentlichen ihr erstes Weihnachtslied als Single

STOCKHOLM: Das neue Abba-Weihnachtslied «Little Things» ist von nun an als Single auf CD erhältlich. Passend dazu veröffentlichte die schwedische Kultband am Freitag ein Musikvideo zu dem Song. Darin diskutiert eine Schulklasse angeregt über die Technik, die der 2022 in London geplanten Show «Abba Voyage» zugrunde liegt, die sogenannte Motion-Capture-Technik. Damit wurden die Bewegungen der Band-Mitglieder erfasst und in digitale Nachbildungen umgesetzt, die in London auf der Bühne zu sehen sein werden. Die Kids verwandeln ihr Klassenzimmer kurzerhand in ein Produktionsbüro, um all das nachzustellen und selbst Musik zu machen. Daraus entsteht letztlich eine weihnachtlich geprägte Abba-Show.

«Little Things» ist Abbas allererstes Weihnachtslied - ein solches ist schon lange ein großer Wunsch der Fangemeinde gewesen. Wie Universal Music mitteilte, gehen alle Einnahmen aus dem CD-Verkauf an den Kinderschutz-Fonds des UN-Kinderhilfswerks Unicef. Das Lied ist Teil des neuen Abba-Albums «Voyage», das Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad Anfang November veröffentlicht hatten. Es ist das erste Studioalbum der Band seit knapp 40 Jahren gewesen.

Vanessa Hudgens über Freund: «Er ist albern und ich bin sehr albern»

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Vanessa Hudgens («Prinzessinnentausch») schätzt eigenen Worten zufolge, dass sich ihr Freund Cole Tucker und sie ihr inneres Kind bewahrt haben. «Unsere Interessen sind sehr verschieden, aber unsere Grundeigenschaften stimmen überein. Er ist albern und ich bin sehr albern», sagte die 32-Jährige in einem Interview für die Dezemberausgabe der britischen «Glamour». «Keiner von uns nimmt sich selbst zu ernst.»

Hudgens hatte Profi-Baseballspieler Tucker in einer Online-Meditationsgruppe kennengelernt. November 2020 hatten Fotos von den beiden für Spekulationen gesorgt, im Februar machte die Schauspielerin ihre Beziehung öffentlich.

Sie selbst sei verspielt und habe einen sehr jugendlichen Geist, erklärte Hudgens. «Je älter ich werde, desto mehr wird mir bewusst, wie wichtig es ist, das innere Kind am Leben zu halten und die innere Jugend wirklich zu feiern und nicht zu unterdrücken.»

Schusssichere Weste von Kanye West wird in New York versteigert

NEW YORK: Eine schusssichere Weste von US-Rapper Kanye West (44) soll in New York versteigert werden. Der Musiker habe die schwarze, bemalte und unterschriebene Weste bei einer Veranstaltung zur Vorstellung seines Albums «Donda» im August in einem Stadion in der US-Metropole Atlanta getragen, teilte das Auktionshaus Christie's am Donnerstag mit.

Schätzungsweise werde die Weste - sowie ein dazugehöriges NFT (Non-Fungible token), also eine Art digitales Echtheitszertifikat - rund 30.000 Dollar (etwa 27 00 Euro) einbringen. Gesteigert werden kann im Internet bis zum 9. Dezember.

West gehört zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. In den vergangenen rund zehn Jahren war West mit Kim Kardashian zusammen, das Paar bekam vier Kinder. Anfang des Jahres gab das Paar seine Trennung bekannt.