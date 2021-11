Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 26.11.21 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

Bericht: Beatles-Schauspieler für «Midas Man» stehen fest

LOS ANGELES: Für den geplanten Spielfilm über den legendären Beatles-Manager Brian Epstein stehen laut einem Medienbericht die Darsteller der vier Beatles fest. In die Rollen der Bandmitglieder schlüpfen die Briten Jonah Lees, Blake Richardson, Leo Harvey-Elledge und Campbell Wallace, wie das US-Branchenblatt «Deadline» am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. Der Film «Midas Man» zeichnet das Leben und die Erfolgsgeschichte des Managers nach, der die «Fab Four» im Cavern Club in Liverpool entdeckte und berühmt machte.

Jonah Lees, der in dem neuen Film John Lennon spielen soll, ist aus der Netflix-Serie «Der Brief für den König» bekannt. Leo Harvey-Elledge verkörperte zuletzt den Oasis-Sänger Liam Gallagher im Film «Creation Stories» und soll nun George Harrison spielen. Newcomer Campbell Wallace soll als Ringo Starr zu sehen sein. Mit Blake Richardson, der dem Bericht zufolge Paul McCartney spielt, ist zudem ein Musiker dabei: Der 22-Jährige ist eigentlich Sänger und Gitarrist der Band «New Hope Club».

Epstein hatte den Spitznamen «fünfter Beatle». Er starb im Sommer 1967 mit 32 Jahren an einer Überdosis Schlaftabletten. In die Hauptrolle des Managers schlüpft demnach Jacob Fortune-Lloyd (33), der unter anderem in der Netflix-Serie «Das Damengambit» mitspielte.

Jimmy Kimmel verbrennt sich beim Truthahn-Braten die Haare

LOS ANGELES: Brenzliger Feiertag für Jimmy Kimmel: Beim Zubereiten seines Thanksgiving-Truthahns hat sich der US-Moderator versehentlich ein paar Haare verbrannt. Der 54-Jährige teilte am Donnerstag ein Selfie von sich. Unter seiner Kappe ist deutlich ein versengter Haaransatz zu sehen. «Fröhliches Thanksgiving euch allen», schrieb Kimmel dazu. «Versucht, beim Anfeuern des Ofens nicht eure Haare und Augenbrauen zu verbrennen.» Auf ein Thanksgiving-Dinner musste seine Familie offensichtlich trotzdem nicht verzichten. Kurz darauf postete Kimmel ein weiteres Bild, auf dem er einen knusprigen Truthahn in die Kamera hält.

Kimmels älteste Tochter Katie (30) kommentierte auf Instagram schlicht «Schon wieder?», worauf der Moderator antwortete: «Jap. Es ist jetzt eine Feiertagstradition.» Bei einem Auftritt in der «Ellen DeGeneres Show» hatte Kimmel bereits im vergangnen Jahr von einem ähnlichen Missgeschick am amerikanischen Unabhängigkeitstag berichtet. Damals habe er an seinem Gasgrill eine «gewaltige Explosion» ausgelöst, die seinen Bart, seine Augenbrauen und seine Wimpern versengt habe. Ein anderes Mal habe er seine komplette Krawatte beim Grillen verbrannt.