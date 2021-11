Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 19.11.21 | Überblick

Jonah Hill spielt Grateful Dead-Ikone unter Regie von Scorsese

LOS ANGELES: Oscar-Preisträger Martin Scorsese (79, «Departed - Unter Feinden») hat den Hauptdarsteller für seinen geplanten Spielfilm über die Band Grateful Dead gefunden. Jonah Hill (37, «Superbad») soll den legendären Bandleader der kalifornischen Kultgruppe spielen. Hill verlinkte am Donnerstag einen Bericht des Filmportals «Deadline.com» auf Instagram.

Jerry Garcia hatte die Psychedelic-Rockband Mitte der 60er Jahre in San Francisco gegründet. Ihre Musik mit Hits wie «Casey Jones» war die Soundkulisse für die Drogen-Trips der Blumenkinder. Die Grateful Dead wurden von einer treuen Fangemeinde begleitet. Sogenannte Deadheads zogen mit der Band von einem Auftritt zum nächsten. Die Musiker verdienten ihr Geld überwiegend durch Konzerte und nicht durch Plattenverkäufe. Nach dem Tod von Garcia 1995 mit 53 Jahren löste sich die Band auf, doch später traten die «Dead»-Musiker um Bob Weir und Mickey Hart wieder gemeinsam auf.

Hill hatte mit Scorsese «The Wolf of Wall Street» (2013) gedreht. In seiner langen Hollywood-Karriere brachte Scorsese mehrere Musikfilme heraus, darunter die Dokus «The Band», «No Direction Home - Bob Dylan», «Shine a Light» und «George Harrison: Living in the Material World».

Familie als offene Rechnung - Krachts «Eurotrash» uraufgeführt

BERLIN: Mutter und Sohn haben drei Flaschen Wodka im Reisegepäck. Zudem sind Wattebäuschchen dabei und jede Menge Psychopharmaka. Der Weg in Christian Krachts jüngstem Roman «Eurotrash» führt an den Rand familiärer Abgründe. Angela Winkler («Blechtrommel») und Joachim Meyerhoff («Hamster im hinteren Stromgebiet») machen die Theaterfassung des Stoffes bei der Uraufführung am Donnerstag an der Schaubühne Berlin zu einem zweieinhalbstündigen Ritt durch die menschliche Gefühlswelt. Die beiden Akteure, das Team um Regisseur Jan Bosse und Autor Kracht wurden vom Publikum gefeiert.

«Es ist kein Zeichen von Gesundheit, sich an eine zutiefst gestörte Familie anpassen zu können.» Der Sohn besucht die ebenso schwerkranke wie exzentrische Mutter in Zürich. Beide haben sich viel zu sagen, doch reden sie dabei permanent aneinander vorbei. Es sind vor allem Vorwürfe und Hinweise auf die Schwächen des anderen, gepaart mit viel Selbstmitleid: «Mein Leben ist eine einzige Anhäufung von Enttäuschungen.» Zu den aufzuarbeitenden Themen gehören Sucht, Missbrauch, ein Nazi-Großvater oder der Vater, der die Familie mit Rüstungsgeschäften und Molkereien zu Reichtum gebracht hat.

Mutter und Sohn nehmen eine große Menge des Geldes und alle ihre Probleme und Psychosen mit auf eine Reise - angeblich nach Afrika, sie landen aber in den Schweizer Bergen. Die Inszenierung materialisiert den Parforceritt durch Erinnerung, Unausgesprochenes, Vergessenes in einem Segelboot auf der Bühne, das Mutter und Sohn für ihre Reise eher gegen- als miteinander nutzen. Am Ende des Abends heißt es: «Schreiben Sie kein Buch darüber.» Kracht hat es erfolgreich getan. Sein «Eurotrash» ist etwa auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse gelandet.