Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 05.11.21 | Überblick

Markus Lanz: Gut, dass die Merkel-Jahre vorbei sind

BERLIN: Der ZDF-Talker Markus Lanz erfreut sich an einer repolitisierten Gesellschaft in Deutschland. «Ich lese oft die Kommentarspalten unter Online-Artikeln. Natürlich ist da auch viel Quatsch und Häme dabei, aber es gibt immer wieder Menschen, die machen echt den Punkt und haben gute Argumente», sagte der 52-Jährige dem Magazin «GQ» (4/21). Neulich habe jemand in seiner Sendung den Standpunkt vertreten, die Menschen hätten gerade keinen Bock auf Politik. «Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Angela Merkel hat sich 16 Jahre lang durch Wahlkämpfe geschwiegen. Das war lange Zeit völlig okay. Aber jetzt geht das nicht mehr - und es ist gut, dass das vorbei ist.»

Andererseits sieht der Talkmaster auch eine Gefahr in der zunehmenden Polarisierung: «Wir leben in einer Zeit, in der selbst Leute, von denen man das niemals vermuten würde, das Gefühl haben: Uns wird nicht alles erzählt», sagte Lanz, der aus Südtirol stammt. «Man trifft intelligente, studierte Menschen aus dem eigenen Bekanntenkreis, die behaupten, es würden zum Beispiel Berichte über Impfschäden gelöscht. Wir müssen da aufpassen.» Als er vor fünf Jahren, kurz vor der Wahl von Donald Trump, eine Reportage in den USA gedreht habe, sei das genau die Stimmung dort gewesen.

Nach Covid-Pause: «Piano Man» Joel spielt wieder Konzerte in New York

NEW YORK: Der «Piano Man» ist zurück: Nach einer mehr als einjährigen Zwangspause nimmt US-Musiker Billy Joel (72) seine monatlichen Auftritte im New Yorker Madison Square Garden wieder auf. Am Freitag soll der vielfach preisgekrönte Sänger wieder im legendären Madison Square Garden auftreten und regelmäßige Shows spielen, «solange die Nachfrage anhält», wie die Konzerthalle am Donnerstag mitteilte.

«Piano Man»-Sänger Joel trat seit 2014 einmal pro Monat im Madison Square Garden in Manhattan auf - inzwischen kommt er, inklusive der Konzerte, die er dort davor bereits gab, auf weit mehr als 100 Auftritte und mehr als zwei Millionen verkaufte Tickets. In der Corona-Krise war der Madison Square Garden, wo neben Konzerten auch Basketball und Eishockey gespielt werden, geschlossen.

Tom Hanks will in Filmen nicht mehr alleine sein

NEW YORK: Hollywood-Schauspieler Tom Hanks (65) hat vorerst genug von einsamen Rollen. «Ich möchte, dass meine nächste Figur Teil eines Ensembles ist, bei dem 18 Leute zur gleichen Zeit in einem Raum sitzen, wir alle miteinander reden dürfen und einander zuhören», sagte Hanks der Deutschen Presse-Agentur. Der zweifache Oscar-Preisträger feierte mit Filmen wie «Verschollen» als gestrandetes Opfer eines Flugzeugunglücks auf einer einsamen Insel Erfolge und stand im Zentrum von Dramen wie «Sully» und «Philadelphia».

«Das hat auch etwas Schönes, weil man ganz auf sich alleine gestellt ist und es kaum Regeln gibt zwischen dir, dem Regisseur und dem Drehbuch», sagte Hanks. «Aber die Disziplin und die Freude, mit anderen Menschen an einem großen Film zu arbeiten, ist in Wahrheit die bessere Art, durchs Leben zu gehen. Und oft ist es dadurch auch leichter, während des Drehs nicht verrückt zu werden», ergänzte er in einem Pressegespräch zur Veröffentlichung seines neuen Films «Finch».

In dem Science-Fiction-Drama spielt Hanks einen Ingenieur, der in der nahen Zukunft eine Öko-Katastrophe überlebt und auf einem verlassenen Planeten seinem treuen Hundefreund einen Roboter zur Seite stellt. Der melancholische Film wurde vor der Corona-Pandemie gedreht und startet an diesem Freitag (5. November) beim Streaming-Anbieter Apple TV+.

Neues Abba-Album «Voyage» veröffentlicht

STOCKHOLM: Die schwedische Kultband Abba hat ihr erstes Studioalbum seit fast 40 Jahren veröffentlicht. Seit Mitternacht in der Nacht zum Freitag ist das neue Album «Voyage» sowohl online als auch auf CD, Vinyl und Kassette erhältlich. Darauf sind die bereits vorab veröffentlichten Lieder «I Still Have Faith In You», «Don't Shut Me Down» und «Just A Notion» sowie sieben weitere Songs von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid «Frida» Lyngstad zu hören.

Für das Quartett aus dem hohen Norden ist es das neunte Studioalbum und das erste seit «The Visitors», das am 30. November 1981 erschienen war. Nach einem letzten TV-Auftritt Ende 1982 hatte die Band dann eine Auszeit als Gruppe eingelegt, die letztlich Jahrzehnte währte - nach acht Studioalben und darin enthaltenen Welthits wie «Waterloo», «Mamma Mia», «SOS» und «Dancing Queen». Seitdem hat es zahlreiche Abba-Kompilationen gegeben, nicht aber ein ganzes Album mit frischen Studioaufnahmen.

Im nächsten Jahr steht dann das nächste große Abba-Projekt an: Bei der Multimedia-Show «Abba Voyage» sollen ab Ende Mai 2022 virtuelle Abbilder der Band-Mitglieder - sogenannte Abbatare - zusammen mit einer Live-Band in einer eigens dafür geschaffenen Arena in London auf der Bühne stehen.

Englischer Schauspieler-Veteran Blair gestorben

LONDON: Der englische Schauspieler und Fernsehmoderator Lionel Blair ist nach Medienberichten im Alter von 92 Jahren gestorben.

Das meldeten die Agentur PA und der Sender BBC am Donnerstagabend unter Berufung auf den Agenten Blairs. In einer fast 70 Jahre langen Karriere war Blair in einer Reihe von Filmen aufgetreten, darunter «A Hard Day's Night» mit den Beatles. Daneben trat er auch als Stepptänzer auf und arbeitete als Choreograph. Zuletzt moderierte er im Fernsehen die Quiz-Show «Name That Tune».