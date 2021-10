Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 29.10.21 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

Schweighöfer vergleicht seinen Tanzstil mit Justin Timberlake

LOS ANGELES: Schauspieler Matthias Schweighöfer hat bei seinem ersten Auftritt in der «Tonight Show Starring Jimmy Fallon» über Vergleiche mit dem gleichaltrigen Popstar Justin Timberlake (40) geplaudert. Als ihm Moderator Fallon einen Online-Artikel vorlegte, in dem er als «deutscher Justin Timberlage» bezeichnet wird, sagte Schweighöfer: «Ich weiß nicht mehr, ob mich jemand so genannt hat, oder ob ich das selbst gesagt habe.» Zustande gekommen sei der Vergleich jedenfalls, weil er ebenfalls ein guter, wenn auch schüchterner Tänzer sei, erklärte Schweighöfer - und tanzte als Beweis gemeinsam mit Fallon im Studio.

In der Talk-Sendung, die am Donnerstag (Ortszeit) ausgestrahlt wurde, stellte der 40-Jährige seinen neuen Film «Army of Thieves» vor, an dem er als Regisseur und Hauptdarsteller beteiligt war. «Ich bin froh, dass du jetzt auch in Amerika groß herauskommst und wir sehen können, wie charmant und talentiert du bist», sagte Fallon. Der in Anklam geborene Schauspieler zeigte sich stolz darauf, dass sein Humor auch in den USA verstanden werde. Nach dem Mauerfall sei er begeistert von amerikanischen Comedy-Serien gewesen, als eine Lieblingsserie nannte er «Den Prinzen von Bel-Air».

Die Action-Romanze «Army of Thieves», ein Prequel zum Zombie-Film «Army of the Dead», ist am Freitag beim Streaminganbieter Netflix erschienen.

«Friends»-Star Matthew Perry veröffentlicht Autobiographie

BERLIN: «Friends»-Schauspieler Matthew Perry will seine Autobiografie veröffentlichen. «In der Vergangenheit ist von anderen so viel über mich geschrieben worden», sagte der 52 Jahre alte Schauspieler dem Magazin «People». «Ich dachte, es wäre an der Zeit, dass die Leute es direkt aus erster Hand erfahren. In diesem Fall also aus meiner Hand.»

Der Verlag teilte dem Magazin «Deadline» mit, Perry werde die Leser mit hinter die Kulissen der Erfolgs-Sitcom nehmen. Auch seine langjährige Suchterkrankung soll demnach thematisiert werden. Die Autobiografie soll im Herbst 2022 erscheinen.

Perry wurde durch seine Rolle als Chandler Bing in der US-Kultserie «Friends» berühmt. Die Sitcom lief zwischen 1994 und 2004. Zuletzt war der Schauspieler im Mai in der Sondersendung «Friends: The Reunion» zu sehen, für die alle sechs «Freunde» noch einmal vor der Kamera zusammenkamen.

Michelle Obama wird Gastdarstellerin in Sitcom «Black-ish»

LOS ANGELES: Die US-Sitcom «Black-ish» hat eine berühmte Gastdarstellerin engagiert: In der kommenden und letzten Staffel werde die frühere First Lady Michelle Obama zu sehen sein, teilten die Macher der Serie am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram mit. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Comedyserie wurde dazu ein Foto veröffentlicht, auf dem Obama zwischen den Hauptdarstellern zu sehen ist. «Black-ish geht für die letzte Staffel aufs Ganze! Es ist eine Ehre, die Wegbereiterin Michelle Obama als kommenden Gaststar bei uns zu haben», hieß es.

Die 57-Jährige teilte das Foto auf ihrem Twitter-Account und schrieb dazu: «Ich war schon lange ein Fan von «Black-ishs» Witz und Brillanz, und es war so aufregend, für eine Folge dabei sein zu dürfen. Ich kann es nicht erwarten, bis ihr alle sie sehen könnt!»

Der US-Sender ABC hatte im Mai bekanntgegeben, dass «Black-ish» um eine achte und letzte Staffel verlängert werde. Wann die Staffel erscheint, war zunächst nicht bekannt.

Die vielfach ausgezeichnete Comedyserie feierte 2014 Premiere. Im Mittelpunkt steht eine afroamerikanische Familie der oberen Mittelschicht und deren Leben in einer überwiegend weißen Nachbarschaft.

Corona-Quarantäne: Ed Sheeran feiert neues Album mit «Solo-Party»

LONDON: Wegen seiner andauernden Corona-Quarantäne hat Popstar Ed Sheeran angekündigt, die Veröffentlichung seines neuen Albums mit einer «Solo-Party» zu feiern. «Ich bin offenkundig immer noch in Corona-Isolation, aber bitte lasst mich wissen, was ihr denkt, wenn es erscheint», schrieb der Musiker am Donnerstag auf Twitter. «Ich war noch nie stolzer auf eine Arbeit und kann es kaum erwarten, dass ihr sie hören könnt.» Seine fünfte Platte «=» («Equals», auf Deutsch: gleich) ist an diesem Freitag erschienen.

Sheeran teilte zudem ein kurzes Selfie-Video, in dem er die Vinyl-Version des Albums im Arm hält. «Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Das ist das erste Mal, dass ich ein Album veröffentliche und niemanden um mich habe», sagte der 30-Jährige in dem kurzen Clip.

Der Sänger hatte am Sonntag mitgeteilt, dass er positiv auf das Coronavirus getestet wurde und derzeit keine Termine persönlich wahrnehmen könne.

Für 2022 plant der vierfache Grammy-Preisträger eine Konzerttournee, die ihn auch nach Deutschland bringen soll. Sheeran gehört zu den erfolgreichsten Musikern der Welt.

Deutscher David Zwirner eröffnet weitere Galerie in New York

NEW YORK: Der deutsche Star-Galerist David Zwirner hat einen weiteren Ausstellungsraum in New York eröffnet.

Eröffnet wurde die Galerie «52 Walker» im Szene-Viertel Tribeca in Manhattan am Donnerstag mit einer Ausstellung von Künstlerin Kandis Williams. «Einen Raum zu eröffnen ist eine schwere Aufgabe - und du hast sie großartig erfüllt», sagte Zwirner. Umgebaut wurden die Ausstellungsräume von der deutschen Star-Architektin Annabelle Selldorf, die schon häufiger für Zwirner gearbeitet hat. Geleitet wird die Galerie von der Kunsthändlerin Ebony Haynes. Der 1964 in Köln als Sohn eines Galeristen geborene Zwirner hat bereits mehrere Ausstellungsräume in New York sowie in London, Paris und Hongkong.

Satirepreis «Salzburger Stier» geht an Luise Kinseher

MÜNCHEN: Die niederbayerische Kabarettistin Luise Kinseher (52) wird mit dem «Salzburger Stier» 2022 ausgezeichnet. Kinseher sei eine wandlungsfähige Vollblut-Kabarettistin und vereine philosophischen Tiefgang mit politischer Schärfe und absurdem Witz, begründete die Jury ihre Entscheidung. Die Künstlerin, die seit 1998 auf der Bühne steht, habe einen eigenen unverwechselbaren Stil entwickelt: «Sie ist intelligent und saukomisch, menschlich anrührend und klar analysierend, bodenständig und weltoffen.»

Die Verleihung soll am 21. Mai 2022 in Lindau am Bodensee im Rahmen eines einwöchigen Kabarettfestivals stattfinden, wie der Bayerische Rundfunk (BR) in München mitteilte.

Der mit jeweils 6000 Euro dotierte «Salzburger Stier» ist ein Radiopreis für Satire und wird seit 1982 von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD, ORF, SRF und Rai Südtirol gemeinsam vergeben. Der BR ist 2022 federführender Veranstalter. Es werden jährlich drei Künstler ausgezeichnet - je einer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für Österreich gewinnt der Kabarettist und Musiker Omar Sarsam, Preisträger für die Schweiz ist das Duo Fatima Moumouni & Laurin Buser.

Katharina Böhm will Deutsche werden: «Papierkram ist ein Alptraum»

OSNABRÜCK: Die Schauspielerin Katharina Böhm (56), bekannt aus der ZDF-Serie «Die Chefin», wäre nach eigenen Worten gerne Deutsche und wahlberechtigt hierzulande. «Ich strebe gerade eine deutsche Staatsangehörigkeit an, aber der damit verbundene Papierkram ist ein Alptraum für mich», sagte die Österreicherin der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (NOZ/Freitag). So könne sie ihre alten Zeugnisse nicht mehr finden: «Und wenn ich sie nicht finde, muss ich ein Goethe-Zertifikat in Deutsch machen. Ich bin gut in technischen Dingen, ich bin gut im Garten, aber Papierkram ist ein Wirklichkeit gewordener Alptraum.»

So nahm die populäre Schauspielerin auch nicht an der Bundestagswahl im September teil: «Die Wahl war tatsächlich der Grund, warum ich vor zwei Jahren angefangen habe zu versuchen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen.» Sie habe im Amt dann mit einer sehr netten Dame gesprochen, die ihr am nächsten Tag auch gleich alle Unterlagen geschickt habe: «Dann kriegte ich also diese Liste - und sank sofort in mich zusammen.»

Katharina Böhm, Tochter von Filmstar Karlheinz Böhm («Sissi», «Augen der Angst», «Martha») und Enkelin des Dirigenten Karl Böhm, besitzt bis heute nur die österreichische Staatsangehörigkeit, auch wenn sie seit ihrem vierten Lebensjahr mit kurzen Unterbrechungen in ihrem Elternhaus im Landkreis Ebersberg östlich von München wohnt.

Olivia Rodrigo und The Weeknd sind «American Music Awards»-Favoriten

LOS ANGELES: US-Nachwuchsstar Olivia Rodrigo (18, «Drivers License») und der kanadische Musiker The Weeknd (31, «Blinding Lights») gehen als Favoriten in das Rennen um die American Music Awards. Rodrigo, die erstmals bei diesen Preisen dabei ist, holte auf Anhieb sieben Nominierungen, darunter in der Top-Sparte Künstler des Jahres und Neuer Künstler. The Weeknd hat sechs Gewinnchancen, gefolgt von Bad Bunny, Doja Cat und Giveon mit je fünf Nominierungen. Die Anwärter für die Musikpreise, die am 21. November in Los Angeles verliehen werden, wurden am Donnerstag verkündet.

In der Top-Sparte Künstler des Jahres treten neben Rodrigo und The Weeknd auch Ariana Grande, BTS, Drake und Taylor Swift an. Im vorigen Jahr räumte Swift bei den American Music Awards drei Trophäen ab. Zum dritten Mal in Folge wurde die Pop- und Country-Queen zum Künstler des Jahres gekürt. Mit 32 Trophäen hat Swift die größte Sammlung von «AMAs» überhaupt.

Die Auszeichnungen in Sparten wie Pop, Country, Hip-Hop und R&B werden seit 1973 verliehen. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen.