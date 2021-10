Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 01.10.21 | Überblick

«Im Paradies feiern»: Britney Spears setzt neue Freiheit in Szene

LOS ANGELES: Mitten in einem tropischen Urlaub hat US-Popstar Britney Spears den Gerichtsentscheid über die Absetzung ihres Vaters als Vormund gefeiert. Auf Instagram teilte die 39-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) mehrere Urlaubs-Nacktfotos sowie ein Video, in dem sie mit ihrem Verlobten Sam Asghari (27) zu sehen ist. Darin fährt das Paar mit einem Boot über türkisfarbenes Wasser. In einer weiteren Aufnahme liegt Spears nur mit einer Bikinihose bekleidet im flachen Wasser. «Ein wunderschöner Tag, an dem wir hier im Paradies feiern!», schrieb die Sängerin dazu. Wo sie Urlaub macht, berichtete Spears nicht.

Außerdem teilte sie auf Instagram eine Fotoreihe, in der sie sich teils oben ohne am Strand, teils komplett nackt vor einer Badewanne zeigt. «Im Pazifik zu spielen hat noch niemandem geschadet», schrieb sie zu den Bildern. Britney-Fans freuten sich mit der Musikerin. «Absolut frei!», kommentierte eine Nutzerin. Ein anderer schrieb: «Britney, du siehst wunderschön aus.»

Der 69 Jahre alte Vater der Sängerin, Jamie Spears, war am Mittwoch in Los Angeles von einer Richterin als Vormund seiner berühmten Tochter abgesetzt worden. Richterin Brenda Penny kam bei einer Anhörung damit einem Antrag von den Anwälten der Sängerin nach.

Jamie Spears hatte seit 2008 die Vormundschaft für seine Tochter inne, nachdem die Sängerin wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Zunächst verwaltete Jamie Spears das Vermögen und private Anliegen seiner Tochter. 2019 trat er kürzer, blieb aber für die Finanzen zuständig.

Hillary Clinton: Werde keine echte Gleichberechtigung mehr erleben

LONDON: Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton (73) erwartet zu ihren Lebzeiten keine «echte Gleichberechtigung» von Frauen und Männern. Noch immer gebe es eine «sogenannte Doppelmoral» und Frauen in mächtigen Ämtern würden ständig hinterfragt, sagte Clinton in der BBC im Gespräch mit der britischen Historikerin Mary Beard.

Die Politikerin hatte 2016 bei der US-Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump verloren. Clinton sagte, sie habe damals geschätzt 25 Tage damit verbracht, Kleidung auszuwählen sowie sich um Frisur und Make-up zu kümmern. «Das habe ich getan, weil es ein Aspekt der sogenannten Doppelmoral ist», sagte Clinton. Männer hingegen würden lediglich «duschen und ihre Haare ausschütteln».

Clinton verwies zum Vergleich auf den britischen Premierminister Boris Johnson. «Ihr habt einen Premier, der nie seine Haare kämmt. Das ist total charmant.» Frauen wollten ebenfalls sie selbst sein können, müssten aber aufpassen, nicht zu einer Karikatur ihrer selbst zu werden.

«Ich glaube nicht, dass eine von uns echte Gleichberechtigung erleben wird», sagte Clinton zu Beard. «Weil wir uns gleichzeitig mit bedeutenden institutionellen Systemreformen und Vorurteilen von Männern und Frauen gegen Frauen an der Macht auseinandersetzen müssen.» Junge Frauen, die in die Politik gingen, würden immer gefragt, ob sie verheiratet seien und Kinder hätten - wenn nicht, warum, und wenn ja, warum kümmere sie sich nicht um sie?

Gestorbener Schauspieler Williams mit Wandgemälde in New York geehrt

NEW YORK: Der Anfang September gestorbene US-Schauspieler Michael K. Williams ist mit einem Wandgemälde in New York geehrt worden. Das Gemälde von Künstlerin Sally Rumble ziert nun die Außenwand einer Bar im Stadtteil Brooklyn. Williams, der für seine Rolle als Omar in der Serie «The Wire» bekannt wurde, war Anfang September im Alter von 54 Jahren tot in seiner Wohnung in New York gefunden worden, eine Untersuchung fand eine Überdosis Drogen in seinem Körper.

Williams brillierte in Serien immer wieder mit seinem Talent, komplexe Charaktere darzustellen, und bekam dafür auch mehrere Emmy-Nominierungen. Neben der Meilenstein-Serie «The Wire», wo Williams die Untergrund-Persönlichkeit Omar Little spielte, zeigte er auch in «Boardwalk Empire» als Chalky White sein Können. Zu sehen war er außerdem in «The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht» und Filmen wie «12 Years a Slave» oder «Inherent Vice - Natürliche Mängel». Sein Markenzeichen war seine Narbe auf der Stirn und zwischen den Augen.

Taylor Swift bringt Neuaufnahme von «Red»- Album früher heraus

LOS ANGELES: US-Popstar Taylor Swift (31) will früher als geplant ihr neues Album «Red (Taylor's Version)» herausbringen. Sie könne es kaum erwarten, den 13. November mit ihren Fans und dem «neuen/alten Herbst Herzschmerz» zu feiern, schrieb die Sängerin am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter. Am Tag zuvor, eine Woche früher als geplant, werde sie ihre neue Version von «Red» veröffentlichen.

Im Oktober 2012 hatte Swift mit «Red» ihr viertes Studioalbum mit Songs wie «We Are Never Ever Getting Back Together», «I Knew You Were Trouble», «22» und «The Last Time» herausgebracht. Viele Lieder drehten sich um Liebeskummer und gescheiterte Beziehungen.

Zuletzt brachte die vielfache Grammy-Gewinnerin im April eine Neueinspielung ihres Albums «Fearless» heraus. Im Juni stellte Swift dann «Red (Taylor's Version)» mit 30 Songs in Aussicht. Anfang August teilte sie ihren Fans mit, dass sie unter anderem Kollegen wie Phoebe Bridgers, Chris Stapleton und Ed Sheeran für die Neuauflage gewinnen konnte.

Bereits 2019 hatte Swift angekündigt, dass sie nach einem Streit um die Musikrechte an ihren früheren Alben alte Musik als «Taylor's Version» wieder neu aufnehmen wolle. Zwischen 2006 und 2017 hatte die Sängerin ihre ersten sechs Studioalben bei Big Machine herausgebracht, bevor sie zu Universal Music wechselte. Um die Rechte an diesen Alben hatte es danach Streit gegeben.