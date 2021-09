Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 24.09.21 | Überblick

«Rosenheim-Cops»-Darsteller Fischer fastet regelmäßig

ROSENHEIM: Schauspieler Dieter Fischer («Die Rosenheim-Cops») ist Fan vom Heilfasten. Zweimal im Jahr versuche er auf diese Weise, seinen Körper auf Null zu setzen, sagte der 50-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich nenne es Urlaub forte.» Am Anfang sei es etwas schwierig, da schlafe er viel. «Ab dem dritten Tag fühlst du dich auf unerklärliche Weise deutlich besser als vorher.» Er verbinde das mit Wandern oder Radsport auf dem Hometrainer. «Ich hab' das Gefühl, der Tag wird langsamer.» Aber die Konzentration sei sehr gut. «Das ist nicht nur für den Körper gesund, sondern auch für Geist und Seele.»

Seit mehreren Jahren schon nutze er Heilfasten, um sich vom Drehstress und unregelmäßigen Snacks am Catering zu erholen. «Ums Gewicht geht es nicht», sagte Fischer. Morgens genehmige er sich eine verdünnte Gemüse-Obst-Schorle, tagsüber dann nur Wasser. In der letzten Fastenperiode habe er nur zweimal einen Tee und einmal eine Brühe zu sich genommen. Eine Woche habe er das durchgezogen, in der Regel seien es zehn bis zwölf Tage. «Man verdoppelt den Erholungswert des Urlaubs», schwärmte der Schauspieler. Auf die Idee gebracht habe ihn der frühere «Rosenheim-Cops»-Regisseur Gunter Krää.

Das Fastenbrechen starte dann ganz zaghaft mit milder Kost. Dann gönne er sich morgens einen Kaffee. Sowie Vollkornbrot mit Käse und Tomaten aus dem eigenen Garten. «Das ist eine Geschmacksexplosion.»

Fischer spielt bei den «Rosenheim-Cops» Kommissar Anton Stadler. Die neue Staffel der ZDF-Vorabendserie startet am Dienstag (19.25 Uhr).

Leslie Mandoki über Klimawandel: «Wir brauchen ein neues Woodstock»

BERLIN: Musikproduzent Leslie Mandoki (68) fordert im Umgang mit dem Klimawandel ein Miteinander der Generationen. «Wir müssen wieder ins Gespräch kommen, menschlicher und achtsamer werden. Wir brauchen ein neues Woodstock», sagte der 68-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Unsere Generation war 1989 wie berauscht davon, dass uns die friedliche Revolution gelungen war. Anschließend haben wir viele Fehler gemacht - vor allem im Umgang mit dem Klimawandel.» Die junge Generation dürfe sagen: «Was ihr versemmelt habt, das müsst ihr korrigieren.»

Das am Freitag erschienene neue Album seines Musikprojekts Mandoki Soulmates, «Utopia for Realists», behandelt diese Themen - und sei auch den Kindern des 68-Jährigen zu verdanken. Nach einem für ihn sehr besonderen Konzert im legendären Beacon Theatre im Januar 2018 habe er schon ans Aufhören gedacht. Dann zog sich Mandoki mit seinen Kindern in ein gemietetes Haus in Topanga, dem Hippieteil von Los Angeles, zurück und sprach mit ihnen nach eigener Aussage drei Wochen über Generationengerechtigkeit.

Im Anschluss habe ihm sein Sohn ungefragt ein Strandhaus auf Bali gemietet. «Er sagte: «Du machst jetzt dein Telefon aus und schreibst das Album über genau die Themen, über die wir gesprochen haben.»» Der 68-Jährige habe sich dann eingeschlossen und losgelegt.

Zu Mandokis «Soulmates» zählen unter anderem der Trompeter Till Brönner, Gitarrist Al Di Meola, sowie die Sänger Ian Anderson, Peter Maffay und Jesse Siebenberg. Der aus Ungarn stammende Musiker Mandoki lebt am Starnberger See bei München und hat dort auch ein großes Musikstudio.

Neuer Film von Oscarpreisträger González Iñárritu in Mexiko abgedreht

MEXIKO-STADT: Der fünffach Oscar-prämierte mexikanische Regisseur Alejandro González Iñárritu hat einen neuen Film gedreht. Die Dreharbeiten zur nostalgischen Komödie «Bardo (oder Falsche Chronik einiger Wahrheiten)» in Mexiko-Stadt seien abgeschlossen, teilte seine PR-Vertretung am Donnerstag mit. 20 Jahre nach seinem ersten Film «Amores Perros» sei der 58-Jährige in seine Heimat zurückgekehrt, hieß es. Es ist sein erster Spielfilm, seit er bei aufeinander folgenden Oscar-Verleihungen 2015 und 2016 für «Birdman» und «The Revenant» jeweils den Regie-Oscar erhielt. «Birdman» mit Michael Keaton gewann auch den Oscar für den besten Film.

In «Bardo», dessen Drehbuch González Iñárritu zusammen mit dem Argentinier Nicolás Giacobone schrieb, geht es den Angaben zufolge um eine epische Reise. «Ein anerkannter mexikanischer Journalist und Dokumentarfilmer kehrt in sein Land zurück und setzt sich mit seiner Identität, seinen familiären Bindungen, der Absurdität seiner Erinnerungen sowie der Vergangenheit und neuen Realität seines Landes auseinander.» Die Hauptrollen spielen der Mexikaner Daniel Jiménez Cacho und die Argentinierin Griselda Siciliani. Wann der Film erscheinen soll, wurde nicht mitgeteilt.