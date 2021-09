Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 03.09.21 | Überblick

Hollywood-Stars prangern strenges Abtreibungsgesetz in Texas an

LOS ANGELES: Dutzende Hollywood-Stars und Künstler, darunter die Oscar-Preisträgerinnen Reese Witherspoon (45) und Rita Moreno (89), laufen gegen das strenge neue Gesetz zu Schwangerschaftsabbrüchen im US-Bundesstaat Texas Sturm. «Ich stehe hinter den Frauen von Texas, die verfassungsmäßig das Recht haben, über ihre Gesundheit und ihren Körper zu entscheiden», schrieb Witherspoon am Donnerstag auf Twitter. Sie verlinkte einen Aufruf der Familienplanungsorganisation «Planned Parenthood», die mit einer Petition zur Gegenwehr aufruft.

US-Sängerin Pink mahnte auf Twitter, das «extreme» Abtreibungs-Verbot in Texas werde als Blaupause für ähnliche Gesetze in anderen Bundesstaaten dienen, wenn nichts dagegen unternommen werde. Schauspielerin Kerry Washington rief zum Kampf für Selbstbestimmung und freie Nachwuchsplanung auf. Auch Amy Schumer, Eva Longoria, Bella Hadid, Dua Lipa, Elizabeth Banks und viele weitere Prominente stellten sich hinter die Aktion.

Der oberste Gerichtshof der USA hatte einen Eilantrag gegen das Gesetz aus Texas abgelehnt. Das seit Mittwoch geltende Gesetz verbietet Abtreibungen, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist. Das kann schon in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall sein. Viele Frauen wissen zu diesen Zeitpunkt noch nicht, dass sie schwanger sind. Ausnahmen sind nur in medizinischen Notfällen erlaubt.

Rapper Lil Nas X wirbt mit Schwangerschaftsbauch für Debütalbum

LOS ANGELES: US-Rapper Lil Nas X wirbt mit einem ausgefallenen Motiv für sein neues Album - er ließ sich als hochschwangerer Mann ablichten. Der 22-Jährige postete am Donnerstag eine Reihe von Fotos auf Instagram, die ihn mit einem nackten Babybauch zeigen. In einem weißen Umhang, mit Blumenstrauß und einem Kranz weißer Rosen auf dem Kopf kniet der Musiker dabei am Rand eines Pools. Dazu stellte er eine gefakte Ultraschall-Aufnahme, die statt Baby einen Ausschnitt des Plattencovers zeigt.

«Überraschung», schreibt der zweifache Grammy-Gewinner dazu. Er könne es kaum glauben, endlich die Ankunft seines «kleinen Freudenbündels» für den 17. September anzukündigen. Den Erscheinungstermin für sein Debütalbum «Montero» - benannt nach seinem bürgerlichen Namen Montero Lamar Hill - hatte er schon vor einer Woche benannt.

Die Idee für das Foto-Shooting mit Babybauch sei ihm im Gespräch mit seiner Stylistin gekommen, erzählte der Rapper der US-Zeitschrift «People». Dies sei sein Baby, habe er scherzhaft über sein Album gesagt. Daraus sei die Schwangerschaftswerbung entstanden.

«An diesem Album zu arbeiten war für mich Therapie», hatte der Rapper zuvor erklärt. Der 22-Jährige gehört zu einer kleinen, aber wachsenden Zahl von US-Rappern, die offen über ihre Homosexualität sprechen. Seinen Durchbruch hatte der in Georgia aufgewachsene Musiker 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit «Old Town Road». Anfang April landete er mit «Montero (Call Me By Your Name)» seinen zweiten Nummer-eins-Hit in den USA.