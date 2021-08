Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 27.08.21 | Überblick

500 Quadratmeter große de Maria-Skulptur im Kunsthaus Zürich

ZÜRICH: Genau 2000 weiße Gipsbarren, je 50 Zentimeter lang und 18 Zentimeter hoch: Nach vorgeschriebenem Muster auf dem Boden ausgelegt ergibt dies ein Kunstwerk, für das nur wenige Museen genug Ausstellungsfläche haben. Es stammt von dem amerikanischen Konzeptkünstler Walter De Maria (1935-2013), der sein Werk «The 2000 Sculpture» 1992 eigens für das Kunsthaus in Zürich schuf. Dort ist das Werk nun bis 22. Februar 2022 zum dritten Mal seit 1992 zu sehen. Das Kunstmuseum eröffnet in diesem Herbst auch seinen Erweiterungsbau für Kunst ab den 1960er Jahren von David Chipperfield.

Die Gipsbarren sehen nur auf den ersten Blick identisch aus. In Wirklichkeit haben sie entweder fünf, sieben oder neun Kanten. Wenn sie nach dem Muster von de Maria auf den Boden gelegt sind, ergibt sich «eine Art Fischgrätmuster», wie das Museum erläutert. «Je nachdem, wo sich die Besucher befinden, scheinen sich die Barren auf sie zu oder von ihnen wegzubewegen.» Je nach Tageszeit erscheinen die Gipsbarren in unterschiedlichen Weißschattierungen. Das Tageslicht fällt durch eine Glasdecke in den stützenlosen Ausstellungssaal.

De Maria gehörte zu den wichtigsten Vertreter der Konzeptkunst, des Minimalismus und der Land Art, bei der teils vergängliche Kunstwerke in eine Landschaft gebaut werden. Er schuf etwa 1977 den vertikalen Erdkilometer für die Documenta am Kasseler Friedrichsplatz. Ein senkrechtes Loch von einem Kilometer Tiefe ist dort mit Messingstäben gefüllt.

Positiver Corona-Test bei Kiss-Frontmann Stanley - Konzert abgesagt

LOS ANGELES: Die Hardrock-Band Kiss hat wegen eines positiven Corona-Tests bei Frontmann Paul Stanley ein Konzert in den USA kurzfristig abgesagt. Alle Bandmitglieder und die Crew seien vollständig geimpft gewesen und hätten Hygieneregeln befolgt, teilte die Band am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Die Rocker hätten im Rahmen ihrer «End Of The Road»-Tour im US-Staat Pennsylvania auftreten sollen.

Der 69-jährige Sänger schrieb auf Twitter, er habe grippeähnliche Beschwerden gehabt, aber mehrere Tests seien zunächst negativ gewesen. Erst am Donnerstagnachmittag sei ein Test positiv ausgefallen.

Die Band um die Hardrocker Stanley und Gene Simmons ist für Hits wie «Shout It Loud», «Calling Dr. Love» und «Cold Gin» bekannt. Die spektakulären Bühnenshows sind neben dem schwarz-weißen Make-up der Musiker das Markenzeichen von Kiss.

Filmkomponist Hans Zimmer: Das schönste Geräusch ist die Stille

BERLIN/LONDON: Komponist Hans Zimmer (63) hat die Musik zu vielen Kinofilmen geschrieben - und braucht für seine Arbeit nach eigenen Worten viel Ruhe. «Das schönste Geräusch auf der Welt ist eigentlich die Stille», sagte Zimmer der Deutschen Presse-Agentur bei einem Videointerview. In der Stille könne er im Kopf Geräusche erfinden, die nach einiger Zeit zu Tönen und Melodien würden.

Der aus Deutschland stammende Zimmer gehört zu den erfolgreichsten Filmkomponisten. Für den Soundtrack zu «Der König der Löwen» gewann er in den 1990ern einen Oscar, nominiert war er etwa auch für die Musik zu «Rain Man», «Der schmale Grat» und «Dunkirk». Auch die Musik zum neuen «James Bond»-Film «Keine Zeit zu sterben» stammt von Zimmer. Im nächsten Jahr will er wieder auf Tour gehen.

Und gibt es für ihn eine passende Musik für alltägliche Dinge, sagen wir Zähneputzen? «Überhaupt nicht. Ich kann nichts machen, wenn Musik im Hintergrund ist. Dann höre ich sofort hin und vergesse ganz, was ich machen muss», sagte Zimmer, der heute in den USA lebt. «Dann werden die Zähne ganz bestimmt nicht geputzt. Da bleibe ich einfach stehen mit der Zahnbürste und höre erstmal richtig hin.»

Katy Perry gratuliert Töchterchen via Twitter zum ersten Geburtstag

LOS ANGELES: Popstar Katy Perry (36) hat Töchterchen Daisy Dove mit einer Twitter-Botschaft zum ersten Geburtstag gratuliert. «Heute vor einem Jahr war der Tag, an dem mein Leben begann», schrieb die Sängerin am Donnerstag in dem Kurznachrichtendienst. «Happy first Birthday my Daisy Dove, my love», fügte sie mit einem roten Herz-Emoji versehen dazu.

Das erste Kind von Perry und ihrem Verlobten, Schauspieler Orlando Bloom (44), war am 26. August 2020 zur Welt gekommen. Bloom hat zudem einen zehnjährigen Sohn aus der geschiedenen Ehe mit Top-Model Miranda Kerr.

Die Geburt von Daisy Dove Bloom hatten die Eltern vor einem Jahr über den Instagram-Account der Kinderhilfsorganisation Unicef bekanntgegeben und mit einem Spendenaufruf für bedürftige Mütter und Kinder verbunden. Sie posteten damals ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem zu sehen ist, wie die Hände der Eltern ein Baby-Händchen halten. Perry und Bloom äußern sich öffentlich nur selten über ihren Nachwuchs.

Erster «Spencer»-Trailer mit Kristen Stewart als Prinzessin Diana

LOS ANGELES: «Twilight»-Star Kristen Stewart (31) tritt im ersten Trailer für den Film «Spencer» souverän als Prinzessin Diana auf. Die US-Produktionsfirma Neon stellte das einminütige Video am Donnerstag (Ortszeit) ins Netz. Das Drama unter der Regie des Chilenen Pablo Larraín («Jackie») spielt Weihnachten 1991 auf dem königlichen Landsitz Sandringham, als die Ehe von Diana und Prince Charles (Jack Farthing) schwer zerrüttet ist.

Der Trailer für «Spencer», benannt nach dem Mädchennamen von Diana, zeigt die Vorbereitungen für ein pompöses Essen, die Royals in eleganter Kleidung und das Blitzlichtgewitter von Fotografen. Stewart spielt Diana täuschend echt, perfekt gekleidet, aber zusehends verzweifelt und isoliert. «Spencer» sei eine Vorstellung von dem, was sich in diesen schicksalhaften Tagen abgespielt haben könnte, schreibt Neon zu dem Trailer.

Diana soll damals den Beschluss gefasst haben, sich von Charles zu trennen. Das Paar hatte 1981 in einer Märchenhochzeit geheiratet, sie wurden Eltern von William und Harry. Nach einem langen Rosenkrieg wurde die Scheidung am 28. August 1996, also vor 25 Jahren, amtlich. Im August 1997 starb Diana bei einem Autounfall in Paris.

«Spencer», nach einem Drehbuch von Steven Knight («Verschwörung»), soll im November in die Kinos kommen. Der Film entstand an Drehorten in Großbritannien und Deutschland. Unter anderem wurde im Schloss Marquardt in Potsdam gedreht.

US-Medien: Zoë Kravitz und Karl Glusman offiziell geschieden

LOS ANGELES/NEW YORK: Die Ehe des Schauspielerpaars Zoë Kravitz (32) und Karl Glusman (33) ist Medienberichten zufolge offiziell geschieden. Ein Richter in New York sei dem Antrag nachgekommen, berichteten «People.com» und andere US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Die 32-jährige Schauspielerin («Big Little Lies», «Mad Max: Fury Road») hatte die Scheidung im vorigen Dezember eingereicht.

Kravitz und Glusman («Love», «Greyhound - Schlacht im Atlantik») hatten sich 2016 kennengelernt und im Juni 2019 geheiratet. Die Hochzeit fand in Paris im Haus von Rocksänger Lenny Kravitz statt. Zoë ist das einzige Kind des US-Stars aus dessen Ehe mit der Schauspielerin Lisa Bonet.

Kravitz, die zuletzt neben Robert Pattinson für «The Batman» als Catwoman vor der Kamera stand, plant ihr Regiedebüt mit dem Thriller «Pussy Island». Das Projekt mit Hauptdarsteller Channing Tatum als reicher Tech-Mogul war im Juni bekannt geworden.