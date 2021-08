Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 20.08.21 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

VMAs: Foo Fighters bekommen ersten «Global Icon Award»

NEW YORK: Die Foo Fighters um Frontmann Dave Grohl (52) werden für ihre lange Karriere geehrt und erhalten den ersten «Global Icon Award» im Rahmen der diesjährigen MTV Video Music Awards. Der Preis werde neu ins Programm aufgenommen, «nachdem er bei den MTV Europe Music Awards schon lange Standard ist», teilte der US-Musiksender MTV am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Mit dem Global Icon Award wolle man Künstler und Bands feiern, «deren beispiellose Karriere und anhaltender Einfluss einen einzigartigen globalen Erfolg in der Musik und darüber hinaus bilden». Darüber hinaus hat die Rockband bei den VMAs Chancen auf drei weitere Preise in den Kategorien Choreografie, Kamera und bestes Rock-Video («Shame Shame»).

Wie MTV weiter mitteilte, werden die Foo Fighters bei der Preisverleihung auch live auftreten und ergänzen damit das Line-Up um Olivia Rodrigo, Camila Cabello, Lil Nas X, Lorde und Machine Gun Kelly, das am Mittwoch bekanntgegeben wurde. Die Trophäen-Show am 12. September soll im New Yorker Barclays Center vor Zuschauern stattfinden.

Die VMA-Preise werden seit 1984 verliehen. In vielen Kategorien können Fans online für ihre Favoriten stimmen. Als Trophäe gibt es einen «Moonman» - einen kleinen Astronauten auf dem Mond, der eine MTV-Fahne in der Hand hält.

Rapper Lil Nas X frisch verliebt: «Schon eine der besten Beziehungen»

LOS ANGELES: US-Rapper Lil Nas X (22, «Old Town Road») zeigt sich glücklich über die Beziehung zu seinem neuen Freund. «Ich glaube, das ist bis jetzt schon eine der besten Beziehungen», sagte der Musiker in einem Interview mit dem Magazin «VMan», das am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. «Ich bin sehr glücklich darüber, und es fühlt sich alles so selbstverständlich an. Es ist unkompliziert.» Seinen neuen Partner habe er im Mai kennengelernt, etwa zur Zeit seines Auftritts bei «Saturday Night Live», erzählte der Rapper, der bürgerlich Montero Lamar Hill heißt. Zusammen seien sie aber erst seit etwa zwei Wochen. Wie sein neuer Freund heißt, verriet Lil Nas X nicht.

Der 22-Jährige gehört zu einer kleinen, aber wachsenden Zahl von US-Rappern, die offen über ihre Homosexualität sprechen. Seinen Durchbruch hatte der in Georgia aufgewachsene Musiker 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit «Old Town Road». Anfang April landete er mit «Montero (Call Me By Your Name)» seinen zweiten Nummer-eins-Hit in den USA.

Selena Gomez über therapeutische Diagnose: «Konnte tief durchatmen»

LOS ANGELES: Die US-Popsängerin und Schauspielerin Selena Gomez fühlte sich nach eigenen Worten erleichtert, als bei ihr 2018 eine bipolare Störung diagnostiziert wurde. «Als ich es herausfand, spürte ich, wie eine große Last von mir genommen wurde», sagte Gomez im Interview mit dem Magazin «Elle». «Ich konnte tief durchatmen und sagen: «Okay, das erklärt so viel».»

Schon vier Jahre vor ihrer Diagnose habe sie das erste Mal therapeutische Hilfe gesucht, nachdem bei ihr die Autoimmunkrankheit Lupus diagnostiziert wurde. Damals hätten viele spekuliert, dass sie einen Entzug mache. Viele hätten gemutmaßt, «dass ich Drogen nehme, Alkohol trinke, herumlaufe und Partys feiere. Das Narrativ war boshaft», sagte die 29-Jährige. Sie sei dagegen vorgegangenen, indem sie sich über die Sozialen Medien offen zu ihrer Behandlung geäußert habe.

Gomez nahm sich wegen gesundheitlicher Probleme in den letzten Jahren mehrfach Auszeiten. 2013 wurde die Sängerin und Schauspielerin mit der Autoimmunerkrankung Lupus diagnostiziert. 2017 musste sie sich deswegen einer Nierentransplantation unterziehen. Sie hat mehrmals offen darüber gesprochen, an Angststörungen und Depressionen zu leiden. Menschen mit einer bipolaren Störung leiden häufig ohne erkennbare Gründe an extremen Stimmungsschwankungen.

Rapper wollen mit Song über Vorurteile soziale Bewegung auslösen

TEL AVIV: Mit einem Rapsong über gängige Klischees und Vorurteile zwischen jüdischen und arabischen Israelis haben die beiden Künstler Uriya Rosenman und Sameh Zakout in Israel einen viralen Hit gelandet. Nur kurz nach dem Ende der Unruhen und Konfrontationen zwischen beiden Bevölkerungsgruppen im Mai veröffentlicht, traf «Let's talk straight» einen Nerv in der Gesellschaft.

Rosenman (31), der aus einer zionistischen Familie stammt, und Zakout (37), dessen Familie die Flucht und Vertreibung von Palästinensern nach der Staatsgründung Israels erlebte, wollen ihre Hörer dazu anregen, sich mit ihren eigenen Vorurteilen auseinanderzusetzen. Ihre Hoffnung sei es, eine neue soziale Bewegung auszulösen, sagte Rosenman der Deutschen Presse-Agentur in Tel Aviv. «Wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wir können wenigstens Bewusstsein wecken. Wir versuchen, ein bißchen Zweifel zu säen und eine offene Haltung zu schaffen.»

«Ich denke, Israelis und Palästinenser sollten lernen, dass man erst mal zuhören sollte, auch wenn man nicht einverstanden ist oder etwas hört, was einem unangenehm ist», ergänzte Zakout. «Einfach mal mehr zuhören und weniger reden - das wär's schon.»

Leben von «Star Trek»-Schöpfer Gene Roddenberry wird verfilmt

LOS ANGELES: Das bewegte Leben von «Star Trek»-Schöpfer Gene Roddenberry soll als Biopic verfilmt werden. Es sei «der perfekte Tag», um das Projekt bekanntzugeben, teilte die Firma Roddenberry Entertainment am Donnerstag mit: Vor genau hundert Jahren, am 19. August 1921, war der legendäre «Raumschiff Enterprise»-Produzent in Texas zur Welt gekommen. Sein Sohn, Rod Roddenberry, ist an dem Film als Produzent beteiligt. «Er war ein unglaublich komplexer, fesselnder Mann», sagte er über seinen 1991 mit 70 Jahren gestorbenen Vater, dessen Arbeit und Ideen die Welt verändert hätten.

Roddenberry, der vor seiner TV-Karriere als Bomberpilot im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, dann als Polizist und als Pilot für eine amerikanische Fluggesellschaft arbeitete, schuf 1966 mit «Star Trek» eine Science-Fiction-Kultserie. Auf die Original-Serie um Captain Kirk und Commander Spock folgten zahlreiche TV-Ableger und über ein Dutzend Kinofilme. Das Weltraummärchen mit den intergalaktischen Abenteuern aus dem 23. und 24. Jahrhundert hatte eine für die damalige Zeit ungewöhnlich diverse Besetzung, mit schwarzen und asiatischen Schauspielern. Roddenberrys Asche wurde 1997 im Rahmen einer Weltraumbestattung ins All geschickt.

Für das noch titellose Filmprojekt würden jetzt ein Regisseur und Darsteller gesucht, berichtete das Branchenblatt «Deadline.com» am Donnerstag. Das Skript verfasst Adam Mazer, der zuvor den Drama-Film «You Don't Know Jack» mit Al Pacino in der Rolle des amerikanischen Sterbehilfe-Arztes Jack Kevorkian schrieb.