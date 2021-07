Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 23.07.21 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

Billie Eilish hatte früher Zweifel an ihrem Talent

LOS ANGELES: Trotz großer Erfolge mit ihrem ersten Album hatte die US-Sängerin Billie Eilish nach eigenen Angaben lange starke Zweifel an ihrer Arbeit und ihrem Talent. «Ich fühlte mich immer unter Druck und verängstigt und hatte das Gefühl, nicht genug richtig zu machen oder keine gute Arbeit zu leisten», sagte die 19-Jährige dem Musikvideo-Dienst Vevo im Rückblick auf ihr früheres Schaffen. «Ich hatte damals das Gefühl, nicht sonderlich talentiert zu sein und ich fühle mich heute wirklich viel selbstbewusster in meinem Handwerk.»

Während sie an ihrem zweiten Album «Happier Than Ever» geschrieben habe, habe sie viel über sich selbst und ihre bisherigen Erlebnisse nachgedacht, so Eilish. Das habe sich «sehr natürlich und gut und befriedigend» angefühlt.

«Happier Than Ever» wird am 30. Juli veröffentlicht. Eilishs erstes Album «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» hatte der jungen Amerikanerin sieben Grammys eingebracht.

Tarantino würde seinen Sohn schon früh «Kill Bill» anschauen lassen

LOS ANGELES: US-Regisseur Quentin Tarantino würde nach eigenen Angaben seinem kleinen Sohn Leo schon früh erlauben, seine Filme anzuschauen. «Das kommt drauf an, was ihn interessiert. Wenn wir nach mir urteilen: Ich habe schon früh viel Zeugs geschaut, wenn es rauskam», sagte der 58-Jährige dem US-Branchenportal «Deadline.com».

«Vermutlich wäre er als kleiner Junge am meisten von «Kill Bill» angezogen, irgendwann zwischen fünf, sechs oder sieben Jahren», so der Star-Regisseur.

Tarantino wurde im Februar 2020 erstmals Vater. Seine Frau, die israelische Sängerin Daniella Pick, hatte er 2009 bei der Filmpremiere von «Inglourious Basterds» in Tel Aviv kennengelernt, im November 2018 heiratete das Paar.

US-Immunologe Fauci wird von New Yorker Museum geehrt

NEW YORK: Der US-Immunologe und Präsidentenberater Anthony Fauci (80) wird von der New Yorker Historical Society für seine Verdienste um das amerikanische Gesundheitswesen ausgezeichnet. Fauci solle bei einer Gala im Oktober mit dem «History Maker Award» ausgezeichnet werden, teilte das Museum in Manhattan am Donnerstag mit.

«Es ist uns eine große Ehre, Dr. Fauci für seine jahrzehntelange Arbeit auszuzeichnen und unsere Dankbarkeit für einen Mann auszudrücken, der unserer Nation in einigen ihrer dunkelsten Stunden Hoffnung gegeben hat», sagte die Vorsitzende des Museumskuratoriums, Pam Schafler.

Zu den Preisträgern früherer Jahre gehören unter anderem die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton und der frühere New Yorker Polizeichef William Bratton.

Nach Corona-Pause: Weihnachts-Show der New Yorker «Rockettes» zurück

NEW YORK: Nach einer Pause wegen der Corona-Pandemie soll die in New York seit Jahrzehnten beliebte Weihnachts-Tanzshow der «Rockettes» in diesem Jahr wieder zurückkehren. Vom 5. November bis zum 2. Januar würden die «Rockettes» in der berühmten Radio City Music Hall wieder ihre Beine in die Luft schwingen, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

Im vergangen Jahr hatte die Show, die seit 1933 aufgeführt wird und insgesamt bereits von rund 70 Millionen Zuschauern gesehen wurde, wegen der Pandemie abgesagt werden müssen. Die Metropole New York war im vergangenen Frühjahr zum Epizentrum der Pandemie in den USA geworden. Nachdem das Infektionsgeschehen zuletzt weitgehend unter Kontrolle gebracht worden war, waren so gut wie alle Einschränkungen aufgehoben worden.

«Black Panther»-Fortsetzung mit britischem Star Michaela Coel

LOS ANGELES: Der britische Star Michaela Coel (33) hat den Zuschlag für eine Rolle in der «Black Panther»-Fortsetzung erhalten. Einzelheiten über ihre Figur in «Black Panther: Wakanda Forever» seien aber unter Verschluss, berichtete das Branchenblatt «Variety» am Donnerstag (Ortszeit). US-Regisseur Ryan Coogler hatte bereits im vorigen Monat in Atlanta mit den Dreharbeiten begonnen.

Bekannt wurde Coel im vorigen Jahr durch die aufrüttelnde Serie «I May Destroy You» über die Londoner Party- und Datingszene und das Trauma einer Frau, die Opfer eines Sexualverbrechens wurde. Hauptdarstellerin und Produzentin Coel schrieb auch Skript und inszenierte einige Folgen.

Die «Black Panther»-Fortsetzung soll 2022 in die Kinos kommen. Der Original-Film mit Chadwick Boseman als Königssohn T'Challa in dem fiktiven, technologisch hoch entwickelten afrikanischen Staat Wakanda war 2018 ein großer Kassenhit. Der Sci-Fi-Superheldenfilm aus dem Marvel-Kosmos war fast ausschließlich mit schwarzen Schauspielern besetzt. Zum Ensemble-Cast zählten Daniel Kaluuya, Lupita Nyong'o und Angela Bassett.

Boseman starb im vorigen August an Krebs, an der Fortsetzung wurde aber festgehalten. Marvel-Chef Kevin Feige sagte im Dezember, dass dessen ikonische Rolle als Königssohn in der Fortsetzung nicht vorkommen werde. Sie wollten aber die Welt des fiktiven Wakanda darstellen um damit das Vermächtnis des Schauspielers zu ehren.

«Macbeth»-Drama mit Frances McDormand eröffnet US-Filmfestival

LOS ANGELES/NEW YORK: Eine Neuverfilmung des Shakespeare-Klassikers «Macbeth» mit den hochkarätigen Oscar-Preisträgern Frances McDormand («Nomadland») und Denzel Washington («Training Day») wird in New York seine Weltpremiere feiern. Nach Mitteilung der Veranstalter ist «The Tragedy of Macbeth» Ende September der Eröffnungsfilm beim New York Filmfestival. Das Drama wird vom Studio A24 und Apple Original Films herausgebracht.

Regie führt Joel Coen («Fargo», «No Country for Old Men»), der seit 1984 mit McDormand verheiratet ist und sie schon häufiger vor die Kamera holte. Die Schauspielerin hatte Ende April für «Nomadland» den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Gewöhnlich ist bei Coen-Projekten auch Joels Bruder Ethan als Produzent, Regisseur oder Drehbuchschreiber beteiligt. «Macbeth» ist aber ein Solo-Projekt von Joel, der auch das Skript und die Produktion übernahm.

Die Tragödie von William Shakespeare von 1606 dreht sich um einen machtgierigen, skrupellosen Fürsten (Washington), der mit Hilfe seiner Frau Lady Macbeth (McDormand) zum König von Schottland aufsteigen will. Nach Leinwandadoptionen durch Orson Welles (1948) oder Roman Polanski (1971) holte 2015 der Australier Justin Kurzel Michael Fassbender und Marion Cotillard als mörderisches Fürstenpaar vor die Kamera.