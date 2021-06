Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 18.06.21 | Aktualisiert um: 13:00 | Überblick

Britney Spears: Weiß nicht, ob ich wieder auf der Bühne stehe

LOS ANGELES: US-Popstar Britney Spears («Toxic») lässt die Frage offen, ob sie wieder auf einer Bühne stehen wird.

«Ich habe im Moment Spaß - für mich beginnt gerade ein neuer Lebensabschnitt, und ich genieße es», sagte die 39-Jährige in einem Video auf Instagram. Die Sängerin beantwortet in dem Clip drei Fragen ihrer Fans. Bevor sie auf die Frage eingeht, ob sie bereit sei, wieder aufzutreten, verrät sie, welche Geschäftsreise ihre liebste gewesen ist (ein Besuch in Italien bei Donatella Versace) sowie ihre Schuhgröße (Größe sieben). Dann sagt sie: «Werde ich wieder auf der Bühne stehen? Werde ich jemals wieder auf der Bühne stehen? Ich habe keine Ahnung.».

Biopic über Soulsänger Marvin Gaye soll 2022 gedreht werden

LOS ANGELES: Seit Jahren gibt es in Hollywood Pläne für einen Film über den legendären Soulsänger Marvin Gaye, doch bisher kam kein Projekt zustande. Nun nimmt sich das Studio Warner Bros. zusammen mit dem US-Rapper Dr. Dre als Produzent der Sache an, wie die Filmportale «Variety» und «Deadline.com» am Donnerstag berichteten. Die Regie von «What's Going On» übernimmt demnach Allen Hughes («Menace II Society», «Book of Eli»). Die Nachlassverwaltung des Sängers habe zugestimmt, dass seine Songs in dem Biopic verwendet werden. Zuvor waren unter anderem Filmemacher wie Cameron Crowe, F. Gary Gray und Sänger Lenny Kravitz mit Marvin-Gaye-Projekten am Widerstand der Familie gescheitert.

Der aus der US-Hauptstadt Washington stammende Sänger Gaye war als «Prince of Soul» bekannt. Beim Motown-Label sang er Hit-Singles wie «I Heard it Through the Grapevine», «Ain't No Mountain High Enough» und im Zuge des Vietnamkriegs den Protestsong «What's Going On». Für den Soul-Titel «Sexual Healing» gewann er zwei Grammys. Gaye kämpfte jahrelang mit Drogen- und Alkoholproblemen und lieferte sich gewaltsame Auseinandersetzungen mit seinem Vater. 1984 wurde der Sänger im Alter von 44 Jahren von seinem Vater im Streit erschossen.

Der Drehstart ist für 2022 geplant. «Deadline.com» zufolge will Regisseur Hughes nun mit der Suche nach einem Hauptdarsteller beginnen.

Altenberger will Buhlschaft in Salzburg mit Stoppelfrisur spielen

OSNABRÜCK/SALZBURG: Die österreichische Schauspielerin Verena Altenberger (33) will bei den Salzburger Festspielen die Rolle der Buhlschaft im «Jedermann» mit Kurzhaarfrisur spielen. Sie habe bis vor wenigen Tagen in einem Liebesdrama die Rolle einer Krebskranken gespielt und sich dafür eine Glatze rasieren lassen, sagte Altenberger der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (NOZ). Mit «Jedermann»-Regisseur Michael Sturminger sei sie sich einig, die Buhlschaft mit Stoppelhaar zu spielen.

«Ich musste mir natürlich von den Festspielen bescheinigen lassen, dass ich mir für den Film die Haare abrasieren darf», sagte Altenberger. «Die habe ich bekommen, und dann hieß es auch: Ist ja Theater, da können wir mit Perücke arbeiten. Aber eigentlich finde ich: Ist es nicht egal, welche Frisur die Buhlschaft hat? Die Rolle kann sich heute doch nicht mehr darüber definieren, was da auf dem Kopf wächst. Die erste Buhlschaft ohne Wallemähne würde mir jedenfalls mehr bedeuten, als die erste Salzburgerin in dieser Rolle zu sein. Das hätte für mich eine Aussagekraft.»

Das Theaterstück «Jedermann - Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes» von Hugo von Hofmannsthal ist zentraler Bestandteil der Salzburger Festspiele und wird dort seit 1920 aufgeführt. Die Rolle der Buhlschaft - der Geliebten des reichen Mannes - ist zwar vergleichsweise klein, aber sehr prestigeträchtig. Sie wurde im Laufe der Jahrzehnte von renommierten Schauspielerinnen wie Christiane Hörbiger, Senta Berger, Veronica Ferres, Nina Hoss, Birgit Minichmayr, Brigitte Hobmeier und zuletzt 2020 von Caroline Peters verkörpert. Diesjährige «Jedermann»-Premiere ist am 17. Juli.

Herzogin Kate fördert frühkindliche Erziehung mit neuem Institut

LONDON: Mit einem neuen Institut will Herzogin Kate (39) die frühkindliche Erziehung stärker fördern. Die ersten fünf Jahre seien ungemein wichtig für das ganze Leben, teilte der Kensington-Palast am Freitag mit. Forschung habe gezeigt, dass die Zeitspanne das Erwachsenenalter präge. Soziale Herausforderungen wie Sucht, Gewalt, Familienzerfall, Obdachlosigkeit und psychische Gesundheit hätten ihren Ursprung in der frühen Kindheit. Das Centre for Early Childhood (etwa: Zentrum für frühe Kindheit) solle diesen Wert betonen und dabei helfen, eine fröhlichere, mental gesündere und fürsorglichere Gesellschaft zu schaffen.

Wie aus Palastkreisen zu hören ist, empfindet die Ehefrau von Queen-Enkel Prinz William frühkindliche Erziehung als soziales Pendant zur Herausforderung des Klimawandels. Es werde aber nicht mit derselben Ernsthaftigkeit diskutiert. Mit dem Thema will Kate demnach ihre Rolle als Mitglied des Königshauses schärfen.

«Durch Zusammenarbeit hoffe ich, unsere Denkweise über die frühe Kindheit und das Leben kommender Generationen zu verändern», sagte die Herzogin in einem Videoclip. Dabei trug sie eine Halskette mit den Initialen ihrer drei Kinder George, Charlotte und Louis. Kate hatte sich am Rande des G7-Gipfels in Cornwall mit First Lady Jill Biden über frühkindliche Erziehung ausgetauscht.

Beatles-Doku von «Herr der Ringe»-Regisseur: Dreiteiler im November

LOS ANGELES: Beatles-Fans müssen sich bis November gedulden, um das neueste Highlight von Peter Jackson (59) zu sehen. Die Dokumentation «The Beatles: Get Back» des «Herr der Ringe»-Regisseurs soll Ende November bei Disney+ erscheinen, wie der Streamingdienst am Donnerstag mitteilte. Statt eines Kinofilms ist eine Ausstrahlung in drei Teilen, jeweils um die zwei Stunden lang, geplant. Zunächst hatte Jackson einen Kinostart im August anvisiert. «Mehr als sechs Stunden lang, wird man die Beatles mit einer Intimität kennenlernen, die man nie für möglich gehalten hätte», sagte der Neuseeländer in einer Mitteilung.

Für die Doku hatte der Oscar-Preisträger über drei Jahre hinweg bisher unveröffentlichtes Material von 1969 gesichtet, das damals für den Beatles-Spielfilm «Let It Be» und das gleichnamige Album gedreht worden war. Das Projekt basiert auf über 50 Stunden Exklusivmaterial, das Jackson zuvor als «historische Schatztruhe» beschrieben hatte. Nach Angaben der Produzenten wurde das Filmprojekt von Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon und Olivia Harrison unterstützt.