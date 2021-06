Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 11.06.21 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

«Solar Power»: Sängerin Lorde ist zurück - und feiert den Sommer

WELLINGTON: Die neuseeländische Sängerin Lorde hat sich rund vier Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums «Melodrama» mit einer sonnigen Single zurück gemeldet. Der am Freitag veröffentlichte Song «Solar Power» ist eine Hymne an den Sommer - und das, obwohl in Neuseeland gerade der Winter kommt. «Ich hasse den Winter, ich kann Kälte nicht aushalten, ich tendiere dazu, alle Pläne zu canceln», singt die 24-Jährige. Passend ist auch das Video, in dem Lorde an einem tropischen Strand in luftigem gelbem Outfit tanzt.

Fans feierten den Song in sozialen Netzwerken. «Lorde beendet mit «Solar Power» die Pandemie», schrieb ein User. Ein anderer twitterte: «Das ist ein kultureller Reset, ein Lebensstil, ein Grund, zu atmen und morgens die Augen zu öffnen, ein Kunstwerk, eine Umarmung von einem geliebten Menschen.»

Vor wenigen Tagen hatte die Grammy-Gewinnerin das CD-Cover von «Solar Power» auf ihrer Webseite gepostet, ohne Details zu verraten. Schon das Bild auf der Platte sorgte für Aufmerksamkeit: Lorde ist darauf aus der Froschperspektive zu sehen, wie sie leicht bekleidet über eine Kamera springt. Auf Twitter wurde das Foto binnen Stunden in viele Memes, also lustige Bearbeitungen des Bildes, verwandelt.

Mit ihrem ersten Album «Pure Heroine» wurde Lorde, die eigentlich Ella Yelich-O'Connor heißt, 2013 schlagartig berühmt. Die Single «Royals» stand in mehreren Ländern auf Platz eins der Charts. Nach dem Folgealbum «Melodrama» (2017) hatte sich Lorde weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Wilde Sache: Literaturverfilmung «Fabian» bei der Berlinale

BERLIN: Weiter geht es bei der Sommerausgabe der Berlinale. Auf der Museumsinsel hat Dominik Grafs neuer Film seine Premiere vor Publikum gefeiert - der Regisseur hat sich mit «Fabian oder Der Gang vor die Hunde» eine Erzählung von Erich Kästner (1899-1974) vorgenommen. Die Hauptrollen spielen Tom Schilling («Oh Boy»), Saskia Rosendahl («Werk ohne Autor») und Albrecht Schuch («Systemsprenger»).

Auch Meret Becker («Tatort») taucht im Film auf - als freizügige Irene Moll, die später ein Männerbordell eröffnet. Am Donnerstagabend kletterte sie am roten Teppich kurzerhand vor den Fotografen auf eine Gerüstsäule. Regisseur Graf fehlte an dem Abend.

Die Handlung im Film folgt weitgehend der Vorlage. Germanist Jakob Fabian (Schilling) stolpert 1931 durch Berlin - vor allem durch das Nachtleben. Er verliebt sich in die angehende Schauspielerin Cornelia (Rosendahl) und erlebt etliche Schicksalsschläge. Im Hintergrund erstarkt währenddessen der Nationalsozialismus.

Graf bebildert die Geschichte mit Effekt und Ekel, mit wackeligen Kamerafahrten und Einblendungen historischer Aufnahmen. Der Film war einer von mehreren deutschen Beiträgen im Wettbewerb der Berlinale, ging bei den Auszeichnungen aber leer aus. Bereits im März hatte es einen digitalen Branchentreff der Berlinale gegeben, nun werden in Freiluftkinos Filmvorführungen fürs Publikum nachgeholt.

Rose Byrne spielt Politikerin Jacinda Ardern in «They Are Us»-Drama

LOS ANGELES: Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern (40) soll in dem geplanten Polit-Drama «They Are Us» von der australischen Schauspielerin Rose Byrne (41, «Brautalarm», «X-Men: Erste Entscheidung») dargestellt werden. Drehbuchautor und Regisseur Andrew Niccol («Gattaca», «Anon») thematisiert darin den Terrorangriff auf zwei Moscheen in Christchurch im März 2019 durch einen rassistischen Attentäter, bei dem 51 Menschen starben und Dutzende verletzt wurden.

Es gehe ihm besonders um die Reaktion auf die Attacke, sagte Niccol in eine Mitteilung, wie das Filmportal «Hollywood Reporter» am Donnerstag berichtete. «Wie ein beispielloser Akt von Hass mit einer Welle von Liebe und Unterstützung überwunden wurde».

Neuseelands Premierministerin Ardern hatte sich damals als Krisenmanagerin bewährt. Sie ging auf die Muslime zu und prägte den titelgebenden Satz «They are us» (Sie sind wir) mit Blick auf die über 40.000 Muslime im Land - und dass Neuseeland ihre Heimat sei. Später ließ die Sozialdemokratin halbautomatische Waffen verbieten.

Das Skript für den Film entstand mit Hilfe von betroffenen Mitgliedern der Moscheen. Der gebürtige Neuseeländer Niccol schrieb zuvor unter anderem die Drehbücher für Filme wie «Die Truman Show» oder den Endzeit-Thriller «In Time - Deine Zeit läuft ab».

Hollywood-Veteranen Dustin Hoffman und Sissy Spacek in «Sam & Kate»

LOS ANGELES: Hochkarätige Besetzung für die Familien-Dramedy «Sam & Kate»: Die beiden Oscar-Preisträger Sissy Spacek (71, «Nashville Lady») und Dustin Hoffman (83, «Rain Man») werden die Hauptrollen in dem Regiedebüt von US-Drehbuchautor Darren Le Gallo übernehmen. Er fühle sich wahrhaft geehrt, schrieb Le Gallo am Donnerstag auf Instagram über die einzigartige Besetzung. Denn neben den Hollywood-Veteranen spielen auch der Sohn von Hoffman, Jake Hoffman (40, «The Irishman»), und Spaceks Tochter Schuyler Fisk (38, «Nix wie raus aus Orange County») mit.

Das Komödien-Drama ist in einer Kleinstadt im Herzen der USA angesiedelt, wie das Branchenblatt «Deadline.com» berichtete. Dustin Hoffman spielt den kränkelnden Bill, der von seinem Sohn Sam (Jake Hoffman) betreut wird, der dafür in seine Heimatstadt zurückkehrt. Dort lernt er Kate (Fisk) kennen und verliebt sich, ebenso wie sein Vater für Kates Mutter Tina (Spacek) Gefühle entwickelt.

Le Gallo ist mit der Schauspielerin Amy Adams (46, «American Hustle», «Hillbilly Elegy») verheiratet. Adams ist bei dem Filmprojekt als ausführende Produzentin an Bord.