Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Burgtheater-Chef: Corona wirft gesellschaftliche Fragen auf

WIEN: Burgtheater-Direktor Martin Kusej macht sich in der Corona-Krise Gedanken über die Eingriffe des Staates in den Alltag der Menschen. «Es wird nun so klar wie selten, dass die Körper Gegenstände politischer Regulierungen sind», teilte er der Deutschen Presse-Agentur in Wien mit. «Wer besitzt Verfügungsmacht über die Körper? Hier scheint mir, dass wir das richtige Maß noch nicht gefunden haben.»

Es gebe Extreme in zwei Richtungen: «Wir können als Individuen und als Gesellschaft nicht dauerhaft auf Begegnung, Austausch, Nähe verzichten, auf der anderen Seite ist es krass, wie wissenschaftliche Fakten verleugnet werden und sich Leute teils asozial gegenüber ihrem Umfeld verhalten.»

Die neue Spielzeit am Burgtheater soll im September Kusejs Inszenierung von Calderons «Das Leben ist ein Traum» eröffnen, ein Stück in dem ein Prinz aus erzwungener Isolation ins Leben zurückkehrt. «Das Moment der künstlerischen Reflexion und des kritischen Hinterfragens ist enorm wichtig und aus Rückmeldungen unseres Publikums wissen wir, dass es eine große Sehnsucht nach dem Theater gibt», sagte der 59-Jährige über die Wiedereröffnung. Mit Experten sei ein Konzept mit Schutzmaßnahmen für das Haus erstellt worden, mit dem man den Vorstellungsbetrieb gut fahren könne.

Ellen DeGeneres bittet Mitarbeiter um Entschuldigung

BERLIN: US-Moderatorin Ellen DeGeneres hat sich bei den Mitarbeitern ihrer Talkshow für die Arbeitsatmosphäre entschuldigt. Die 62-Jährige reagierte damit auf Vorwürfe, dass es hinter den Kulissen unfair zugehe, wie mehrere US-Medien am Donnerstag berichteten.

Mitarbeiter sollen von Einschüchterung, Rassismus und vergifteter Arbeitskultur gesprochen haben. Ellen DeGeneres brachte nun in einem Brief an sie ihre Enttäuschung zum Ausdruck, wie «USA Today» berichtete. Es tue ihr leid, dass Mitarbeiter sich respektlos behandelt fühlten, schrieb die Moderatorin. «Jeder, der mich kennt, weiß, dass es das Gegenteil von dem ist, woran ich glaube und was ich für unsere Show gehofft habe.»

Ellen DeGeneres' Talkshow wird seit 2003 von dem US-Sender NBC ausgestrahlt. Bei den Zuschauern ist die Sendung sehr beliebt.

Amy Adams lässt sich auf schräge «Nightbitch»-Rolle ein

LOS ANGELES: Nach sechs Oscar-Nominierungen und vielen Filmhits lässt sich Amy Adams (45, «Vice», «American Hustle») auf eine schräge Rolle ein. Die US-Schauspielerin soll die Hauptrolle in der schwarzen Komödie «Nightbitch» übernehmen, wie das Branchenportal «Deadline.com» am Donnerstag berichtete. Die Produktionsfirma Annapurna Pictures habe sich die Filmrechte gesichert.

Die Story dreht sich um eine Frau, die nach der Geburt ihres Sohnes ans Haus gebunden ist. Mehr und mehr verfällt sie in Sorge, sich in einen Hund zu verwandeln. Ihr Ehemann, der beruflich viel unterwegs ist, nimmt ihre Ängste nicht Ernst. Vorlage ist der Debütroman der US-Autorin Rachel Yoder, der im Sommer 2021 erscheinen soll.

Adams, Mutter einer zehnjährigen Tochter, war zuletzt 2019 mit ihrer Nebenrolle in «Vice: Der zweite Mann» für einen Oscar nominiert. Zuvor war sie unter anderem in «Arrival», «Nocturnal Animals», «Big Eyes», «American Hustle» und «The Master» zu sehen.

Schauspieler Bryan Cranston spendet nach Corona-Infektion Blutplasma

LOS ANGELES: «Breaking-Bad»-Star Bryan Cranston (64) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab der Hollywoodstar am Donnerstag (Ortszeit) in einer Videobotschaft auf Instagram bekannt. «Ich bin einer der Glücklichen», sagte Cranston. Er habe nur leichte Beschwerden gehabt. In einem Video, mit weißer Schutzmaske, zeigt sich Cranston in einer Einrichtung in Los Angeles beim Spenden von Blutplasma für die Corona-Forschung.

«Zieht die verdammten Masken an, wascht eure Hände und haltet Abstand», ruft der Schauspieler seine Fans auf. Auch er habe die Pandemie satt, räumt Cranston ein, aber alle müssten sich noch eine Weile gedulden.

Der Schauspieler wurde als Drogenkoch mit der Fernsehserie «Breaking Bad» weltberühmt. Darin spielte er den krebskranken Chemielehrer Walter White, der für seine Familie vorsorgen will und deshalb unter dem Decknamen Heisenberg Crystal Meth produziert.

Gewalt gegen Frauen: Britischer Rapper zu 24 Jahren Haft verurteilt

BRISTOL: Der britische Rapper Andy Anokye ist in Bristol zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er vier Frauen gefangen hielt, quälte und wiederholt vergewaltigte. Der Mann ist in der Musikszene unter dem Künstlernamen Solo 45 bekannt.

Die Taten fanden über einen Zeitraum von zwei Jahren statt. Einem Opfer hielt er eine Waffe an den Kopf, eine andere Frau zwang er, sich in eiskaltes Wasser in einer Badewanne zu legen. Die Anklage beschrieb Anokye als «gewalttätigen Tyrannen», der es genossen habe, seinen Opfern Schmerz und Leid zuzufügen.

Der Musiker behauptete, es habe sich um einvernehmliche Rollenspiele beim Sex gehandelt. Aufnahmen der Taten fand die Polizei auf seinem Handy. Die Staatsanwalt lobte vor allem den Mut der Frauen, vor Gericht gegen ihren Peiniger auszusagen.