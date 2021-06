Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 04.06.21 | Überblick

Verteidiger von O. J. Simpson: US-Staranwalt F. Lee Bailey ist tot

LOS ANGELES/ATLANTA: US-Staranwalt F. Lee Bailey, der einst im Mordprozess gegen O.J. Simpson zu dessen Verteidiger-Team gehörte, ist tot. Er starb nach Angaben seines ältesten Sohnes Bendrix Lee Bailey am Donnerstag in einer Pflegeeinrichtung im US-Staat Georgia, wie die «New York Times» und das Promiportal «TMZ.com» berichteten. Bailey wurde 87 Jahre alt.

Der für scharfe Kreuzverhöre bekannte Starverteidiger hatte 1995 mit Kollegen wie Robert Shapiro den spektakulären Freispruch im Doppelmord-Prozess gegen den früheren amerikanischen Footballstar Simpson erwirkt. Der Sportlegende war vorgeworfen worden, seine Ex-Frau Nicole und deren Freund erstochen zu haben. Simpson (73) postete am Donnerstag ein Video auf Twitter, in dem er Bailey als «großartigen Mann» und als einen der klügsten und besten Anwälte überhaupt würdigte.

Bailey hatte zahlreiche Prominente vertreten, darunter auch die wegen bewaffneten Raubes angeklagte Verlegerstochter Patricia Hearst. Im Fall des wegen Mordes an seiner Ehefrau verurteilten Arztes Sam Sheppard, dessen Figur die Vorlage für die Erfolgs-Fernsehserie «Auf der Flucht» war, konnte Bailey in einem zweiten Verfahren 1966 einen Freispruch erwirken.

1996 verbrachte Bailey wegen Missachtung des Gerichts selbst sechs Wochen in einem Bundesgefängnis. Der Jurist hatte sich geweigert, dem Staat Millionen Dollar aus dem Vermögen eines französischen Drogenhändlers aushändigen. Bailey behauptete, dass sein früherer Klient ihm das Vermögen als Lohn für juristische Dienste gegeben habe.

Welche Rolle Jürgen Prochnow gerne gespielt hätte

BERLIN: Viele kennen ihn aus «Das Boot»: Der Schauspieler Jürgen Prochnow hat aber noch etliche andere Rollen gespielt. Besonders stolz ist Prochnow auf einen Film, der in der Gesellschaft etwas bewegt hat: In «Die Konsequenz» (1977) spielte er einen schwulen Mann, damals für einige skandalös. Der Bayerische Rundfunk blendete sich aus der Ausstrahlung aus. Homosexualität war da noch ein großes Tabuthema. «Dieser Film hatte einen ungeheuren Widerhall», sagte Prochnow im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Eine Hauptrolle hätte er gerne gehabt, aber bekam sie nicht - in «Schindlers Liste» von Steven Spielberg. «Liam Neeson war hervorragend in der Rolle, muss man auch sagen, aber ich hätte das auch sehr gern gespielt.»

Der Schauspieler, der nach vielen Jahren in den USA in Berlin und am Gardasee lebt, wird am 10. Juni 80 Jahre alt. Er hält sich mit Schwimmen und Spaziergängen mit Hund Pippo fit. Die geplante große Feier zum 80. fällt wegen der Pandemie aus. Dafür plant seine Frau, die österreichische Schauspielerin Verena Wengler, eine Überraschung, wie Prochnow erzählt. «Was es ist, weiß ich nicht.»

Drehstopp für «Mission: Impossible 7» nach positivem Corona-Test

LOS ANGELES/LONDON: Die Dreharbeiten zu dem Action-Streifen «Mission: Impossible 7» sind wegen eines positiven Coronavirus-Tests am Set gestoppt worden. Ein Sprecher für die Paramount-Produktion bestätigte am Donnerstag die Drehpause bis zum 14. Juni, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» berichteten. Es gab aber keine Angaben zu der betroffenen Person. Der Fall sei bei routinemäßigen Tests entdeckt worden, hieß es.

Der Film mit Tom Cruise als Agent Ethan Hunt unter der Regie von Christopher McQuarrie wird derzeit in England gedreht. Im Februar 2020 war der Drehauftakt in Italien mit Beginn der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt worden. Die Filmarbeiten waren zu diesem Zeitpunkt gerade erst angelaufen. Im September stand das Team um Cruise wieder vor der Kamera. Der siebte Teil der «Mission: Impossible»-Agentensaga soll im Mai 2022 in den Kinos starten.

Isabella Rossellini: Männer haben's heute schwerer als Frauen

AUGSBURG: Nach Ansicht der italienisch-amerikanischen Schauspielerin Isabella Rossellini (68) ist es heutzutage womöglich schwerer, ein Mann zu sein als eine Frau. «Wenn ein Mann davon träumt, zu Hause zu leben und sich um die Kinder zu kümmern, wird das anders bewertet als bei einer Frau, die sagt, dass sie Ärztin, Richterin oder Politikerin werden will», sagte Rossellini der «Augsburger Allgemeinen» (Samstagausgabe). «Unsere Gesellschaft begegnet diesen Männern nicht mit der gleichen Bewunderung, die sie Frauen gegenüber zum Ausdruck bringt, die Karriere machen.»

Mit Blick auf ihre erwachsenen Kinder sagte Rossellini: «Ich habe eine Tochter und einen Sohn, meine Tochter ist genauso stark und unabhängig wie mein Sohn. (...) Frauen steht die Welt offen, sie haben alle Möglichkeiten, das Leben bietet grenzenlose Möglichkeiten.» Rossellini kommt zu dem Fazit: «Heutzutage ist es wohl wirklich schwerer, ein Mann zu sein als eine Frau!»

Rossellini wurde unter anderem mit dem Sadomaso-Thriller «Blue Velvet» von 1986 bekannt. Aktuell ist sie in der Streaming-Serie «Domina» (Sky) zu sehen - diese zeigt die Machtkämpfe in der Zeit des römischen Kaisers Augustus aus der Sicht der Frauen.

Rossellini ist die Tochter des Regisseurs Roberto Rossellini (1906-1977) und der Schauspielerin Ingrid Bergman (1915-1982). Ihre Mutter sei ihrer Zeit voraus gewesen: «Ihr waren die Rechte von Frauen immer schon sehr wichtig. Sie war wahnsinnig unabhängig. Gerade als Schauspielerin war sie deutlich freier als andere Schauspielerinnen in Hollywood», erklärte Rossellini.