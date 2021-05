Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Warum Erol Sander sich auf Opernbälle freut

BERLIN: Der Schauspieler Erol Sander (52, «Mordkommission Istanbul») hat als Teilnehmer der RTL-Tanzshow «Let's Dance» etwas fürs Leben gelernt. «Das war eine echte Bereicherung für meine Frau und mich. Denn beim nächsten Opernball müssen wir jetzt nicht mehr am Tisch sitzen bleiben, wenn Wiener Walzer getanzt wird», sagte Sander, der allerdings im April in der fünften Show der 14. Staffel ausscheiden musste, der Deutschen Presse-Agentur.

Auch von seinen neuen Fähigkeiten bei Cha Cha Cha, Rumba, Samba und Tango profitiere seine Frau Caroline. «Man muss aber dranbleiben», erklärte der TV-Star, «bei «Let's Dance» muss man ja für jeden Tanz nur eine einzige Choreografie können, daher wird man dabei nicht gerade zum Vollprofi.» Er freue sich schon darauf, nach dem hoffentlich baldigen Ende der Corona-Pandemie wieder mit vielen anderen richtig zu feiern. Und dann seine Erfahrungen und Tanzkünste zum Vorschein zu bringen.

Am Samstag läuft die lette Folge der erfolgreichen ARD-Krimireihe «Mordkommission Istanbul». In der Episode «Entscheidung in Athen» ermittelt der Schauspieler als türkischer Kommissar Özakin dann der Seite Idil Üners (ZDF-«Nachtschicht») in die Hauptstadt Griechenlands (Sonnabend, 29. Mai, um 20.15 Uhr).

Niederlage für Bill Cosby - Entlassung auf Bewährung abgelehnt

PHILADELPHIA: Der wegen sexueller Nötigung verurteilte US-Schauspieler und Entertainer Bill Cosby (83) kommt nicht auf Bewährung frei. Die Bewährungskommission im US-Staat Pennsylvania habe sich dagegen ausgesprochen, berichteten US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf den schriftlichen Bescheid des Ausschusses vom 11. Mai. Demnach habe Cosby mehrere Auflagen nicht erfüllt. Die Behörde bemängelte unter anderem, dass der Komiker nicht an Therapie-Sitzungen für Sexualstraftäter teilgenommen habe.

Sie hätten diese Entscheidung erwartet, teilte Cosbys Sprecher Andrew Wyatt laut «Deadline.com» mit. Cosby habe von Beginn an auf seine Unschuld gepocht und sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. Er hoffe weiter darauf, dass seine Verurteilung aufgehoben oder ein neues Verfahren genehmigt werde.

Cosby befindet sich seit 2018 wegen sexueller Nötigung im Gefängnis, wo er eine Strafe von mindestens drei und höchstens zehn Jahren Haft absitzen muss. Zahlreiche frühere Anträge auf Berufung und vorzeitige Haftentlassung waren abgelehnt worden. Beim höchsten Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania hat er einen weiteren Berufungsantrag laufen.

Mehr als 60 Frauen hatten Cosby sexuelle Übergriffe unterschiedlicher Art vorgeworfen. Im Prozess ging es allerdings nur um einen einzigen Fall aus dem Jahr 2004. Die Jury sah es als erwiesen an, dass Cosby eine Frau mit Tabletten hilflos gemacht und dann sexuell genötigt hatte.