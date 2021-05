Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 21.05.21 | Überblick

Queen-Schwiegertochter Sophie fordert Offenheit über Wechseljahre

LONDON: Die britische Gräfin Sophie (56) hat sich ausführlich über ihre eigenen Erfahrungen in den Wechseljahren geäußert und für mehr Offenheit bei dem Thema geworben. Die Frau des jüngsten Sohns von Queen Elizabeth II., Prinz Edward, litt demnach an Hitzewallungen, Gedächtnisverlust und Benommenheit. Beispielsweise könne es vorkommen, dass man mitten in einem Vortrag plötzlich nicht mehr wisse, worüber man eigentlich referiere, sagte Sophie in einem am Freitag veröffentlichten Gespräch mit Jane Cale, der Gründerin der Webseite Positive Menopause, die Frauen beim Durchlaufen der Lebensphase unterstützen soll.

Das Ende der Regelblutung sei noch immer viel zu negativ besetzt, so die Gräfin von Wessex weiter. «Wir sollten die Tatsache, dass wir keine Periode mehr haben, eigentlich feiern - das sollte eine Befreiung sein, aber es fühlt sich an wie eine Fessel.» Das Thema dürfe nicht länger tabuisiert werden, forderte sie. «Es geht nicht nur um einen Dialog mit Frauen und jungen Mädchen, es geht auch um Männer - das ist eine Konversation, die für alle offen sein muss», so Sophie weiter.

«Hocus Pocus»-Fortsetzung mit Bette Middler und Sarah Jessica Parker

LOS ANGELES: Fast 30 Jahre nach dem Grusel-Spaß «Hocus Pocus» sollen Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy als drei Hexenschwestern vor die Kamera zurückkehren. Disney+ kündigte am Donnerstag (Ortszeit) die Fortsetzung «Hocus Pocus 2» des Halloween-Kultklassikers auf dem Jahr 1993 an. Der Film soll 2022 bei dem Streamingdienst Premiere feiern.

«Sistaaaahs! Es ist 300 Jahre her... Aber wir kommen zurück!», witzelte Midler (75, «Der Club der Teufelinnen») auf Twitter. Sie sei zum Amoklaufen bereit, flachste Parker (56, «Sex and the City») auf Instagram.

In dem Originalfilm unter der Regie von Adam Shankman werden die Sanderson-Schwestern Winifred, Sarah und Mary versehentlich zum Leben erweckt und treiben als Kinderschreck ihr Hexen-Unwesen. In der Fortsetzung werden sie ins heutige Salem versetzt, wo sie Opfern nach dem Leben trachten. Die Dreharbeiten unter der Regie von Anne Fletcher («Selbst ist die Braut», «Miss Bodyguard») sollen im Herbst beginnen.