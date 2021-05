Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Topmodel Toni Garrn zeigt sich mit kugelrundem Bauch

BERLIN: Topmodel Toni Garrn zeigt sich mit kugelrundem Bauch im achten Monat schwanger auf dem Cover der deutschen «Vogue».

Es sei neu für sie gewesen, «den Bauch rauszustrecken statt vorteilhafte Posen einzunehmen», sagte die 28-Jährige zu der Ausgabe mit dem Titel «Vorfreude». «Ich hatte schon Tausende Shootings, aber diesmal war wirklich alles anders.» Im März hatte sie stolz die Nachricht von ihrer Schwangerschaft auf Instagram verkündet und Bilder von sich gepostet. Im vergangenen Oktober hatte die gebürtige Hamburgerin den britischen Schauspieler Alex Pettyfer geheiratet.

Nach 12 Jahren: «Dr. Avery» verlässt Grey's Anatomy

BERLIN: Nach zwölf Staffeln verlässt Serien-Star Jesse Williams (39) das Ärztedrama «Grey's Anatomy». Das berichteten mehrere US-Medien am Donnerstag (Ortszeit) mit Bezug auf eine Mitteilung des Senders ABC. Williams spielt seit der sechsten Staffel (2009) den plastischen Chirurgen Dr. Jackson Avery. Mit Beginn der siebten Staffel (2010) wurde Dr. Avery zu einer der Hauptfiguren. Williams führte zudem Regie bei einigen Folgen.

Er werde für immer dankbar sein für die «unendlichen Möglichkeiten», die ihm die Serienmacher eröffnet hätten, wurde Williams in der Mitteilung zitiert. «Die Erfahrung und Ausdauer nach fast 300 Stunden weltweit führendem Fernsehen ist ein Geschenk, das ich immer bei mir tragen werde.»

Jesse Williams wurde 1981 in Chicago geboren. Vor seiner Schauspielkarriere unterrichtete er Englisch und Geschichte an einer High School. Zuletzt war er in der Amazon-Serie «Little Fires Everywhere» zu sehen.

Ariana Grande bekommt neue Wachsfigur bei Madame Tussauds

BERLIN: US-Sängerin Ariana Grande («positions») bekommt ein Ebenbild aus Wachs: Eine Figur der 27-Jährigen ist ab sofort bei Madame Tussauds Hollywood zu sehen, wie das Wachsfigurenmuseum am Donnerstag (Ortszeit) bekanntgab. Bevor die Wachs-Ariana zur Sammlung hinzugefügt wird, soll sie jedoch zunächst einige Wochen für Fan-Treffen zur Verfügung stehen.

Auf Twitter zeigten sich Fans begeistert von der Wachsfigur. «Sie sieht so gut aus», schrieb ein Nutzer unter ein Video, in dem das Museum die neue Figur präsentierte. Ein anderer kommentierte: «Sie haben Ariana Grande endlich richtig hinbekommen!» Grande selbst äußerte sich zunächst nicht zu ihrer neuen Figur. 2019 hatte Madame Tussauds London bereits für einige Wochen eine Grande-Figur ausgestellt. Diese Wachsfigur war im Netz oft kritisiert worden, da Fans wenig Ähnlichkeit mit der Sängerin erkannten.

Streaming-Premiere für Camila Cabellos Schauspieldebüt «Cinderella»

LOS ANGELES: Sängerin Camila Cabello (24, «Havana») gibt in einer modernen Version des Märchens «Cinderella» ihr Schauspieldebüt. Doch statt der geplanten Kinopremiere soll das «Aschenputtel»-Projekt nun erst als Streaming-Angebot verfügbar sein. Der Termin für die Veröffentlichung bei Amazon Prime Video sei noch in diesem Jahr geplant, berichteten die Branchenblätter «Variety» und «Deadline.com» am Donnerstag. Das Studio Sony Pictures hatte ursprünglich einen Kinostart im Juli anvisiert, der aber wegen der Corona-Pandemie aufgegeben wurde.

Neben Cabello spielen in dem Filmmusical unter anderem auch Idina Menzel, Pierce Brosnan und Minnie Driver mit. Regie führte die Amerikanerin Kay Cannon, die die Drehbücher für die «Pitch Perfect»-Komödien geschrieben hat. Der britische Moderator und Schauspieler James Corden («Carpool Karaoke») ist als Produzent an Bord.

Die im kubanischen Havanna geborene Musikerin Cabello war Mitglied der Girlband Fifth Harmony und landete 2017 mit einem Song über ihre Geburtsstadt in vielen Ländern auf Platz eins.

Justin Bieber verschiebt Nordamerika-Tour erneut - auf 2022

LOS ANGELES: Popstar Justin Bieber (27) hat wegen der Coronavirus-Pandemie seine geplante Konzertreihe in Nordamerika ein weiteres Mal verschoben. Der kanadische Sänger gab am Donnerstag die neuen Termine für die «Justice World Tour 2022» bekannt. Die fünfmonatige Tour mit 52 Auftritten in den USA und Kanada soll im Februar 2022 im kalifornischen San Diego beginnen.

Ursprünglich wollte Bieber im vorigen Jahr ab Mai mit seiner «Changes»-Tour durch die USA und Kanada reisen, doch die Corona-Pandemie führte zu einer Absage. In diesem Jahr wollte der Sänger ab Juni die Auftritte nachholen. Wegen Coronavirus-Auflagen sei ein weiterer Aufschub notwendig, hieß es am Donnerstag auf der Tour-Webseite.

Mit «Changes» hatte Bieber 2020 sein fünftes Studioalbum veröffentlicht. Im vergangenen März brachte er sein neues Album «Justice» auf den Markt, das nun auch der neuen Tour den Namen gibt. Zuletzt war der Sänger mit der «Purpose World Tour» von 2016 bis 2017 weltweit unterwegs.