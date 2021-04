Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Kamala Harris bekommt Wachsfigur bei Madame Tussauds

NEW YORK: Als erste US-Vizepräsidentin erhält Kamala Harris (56) ein wächsernes Ebenbild bei Madame Tussauds. Ihre Wachsfigur werde derzeit fertiggestellt - zeitgleich mit einem Joe Biden aus Wachs, wie Madame Tussauds New York am Mittwoch (Ortszeit) bei Facebook und Twitter mitteilte. Die Köpfe der beiden Politiker aus Ton zu modellieren, habe sechs Wochen gedauert. Für die Fertigstellung der Figuren seien weitere vier bis sechs Monate nötig.

Sie sei sehr stolz, dass sie Harris aus Wachs formen dürfe, sagte Bildhauerin Vicky Grant in einem Twitter-Video. «Ich denke, ihre wichtigsten Merkmale, die man richtig darstellen muss, sind ihr warmes und einladendes Lächeln und ihre Augen», sagte Grant. Ihr Lächeln sei sehr einnehmend, weil sie auch mit den Augen lächle. Ab wann Harris und Biden bei Madame Tussauds ausgestellt werden, war zunächst nicht bekannt.

Cronenberg-Thriller mit Viggo Mortensen und Kristen Stewart

LOS ANGELES: Der kanadische Horror-Meister David Cronenberg (78, «Die Fliege», «Naked Lunch») will für seinen nächsten Film Viggo Mortensen (62, «Green Book»), Kristen Stewart (31, «Twilight») und Léa Seydoux (35, «Spectre») vor die Kamera holen. Der geplante Sci-Fi-Thriller «Crimes of the Future» soll in diesem Sommer in Griechenland gedreht werden. «Ich habe noch unerledigte Geschäfte mit der Zukunft», zitierte das Kinoportal «Deadline.com» am Donnerstag aus einer Mitteilung Cronenbergs.

Die Story spielt in der nahen Zukunft, in der Menschen durch Metamorphose neue Körperformen annehmen können, etwa neue Organe wachsen lassen. Cronenberg liefert auch das Skript. Es ist sein erstes Science-Fiction-Drehbuch seit seinem Cyber-Thriller «eXistenZ» (1999) über die Erfindung eines Computerspiels mit einem Bioport, der die Menschen per Nabelschnur in künstliche Welten versetzt. Zuletzt führte er 2014 bei dem Satire-Drama «Maps to the Stars» mit Julianne Moore Regie.

Mit dem dänisch-amerikanische Schauspieler Mortensen drehte Cronenberg schon häufiger, darunter die Filme «A History of Violence» (2005), «Tödliche Versprechen - Eastern Promises» (2007) und 2011 «Eine dunkle Begierde».

Die Bidens suchen im Weißen Haus immer noch nach Lichtschaltern

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden müssen sich auch nach den ersten 100 Tagen im Weißen Haus noch an ihr neues Zuhause gewöhnen.

«Wir sind immer noch dabei, unser neues Zuhause kennenzulernen, herauszufinden, wo die Lichtschalter sind, und daran zu denken, Untersetzer auf den historischen Möbeln zu benutzen», sagte Jill Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einem Auftritt mit ihrem Ehemann in Duluth im US-Bundesstaat Georgia. Einerseits sei es schwierig zu glauben, dass seit Joe Bidens Amtsantritt bereits 100 Tage vergangen seien. Andererseits seien die Tage so vollgepackt gewesen, dass die Zeit wie im Fluge vergangenen sei, sagte die First Lady.