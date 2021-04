Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 16.04.21 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Medien: Pete Davidson spielt Joey Ramone in Netflix-Biopic

LOS ANGELES/BERLIN: US-Komiker Pete Davidson («Saturday Night Live») soll Medienberichten zufolge in einem Netflix-Biopic über den verstorbenen Punkrock-Pionier Joey Ramone (1951-2001) die Hauptrolle spielen. Der Film trägt demnach den Titel «I Slept with Joey Ramone» und basiert auf der gleichnamigen Biografie von Joey Ramones Bruder Mickey Leigh, wie die Branchenblätter «Variety» und «Deadline» berichteten. Demnach soll in dem Film das Leben des Musikers gezeigt werden. Ein Veröffentlichungs-Termin wurde nicht genannt.

Joey Ramone, mit bürgerlichem Namen Jeffrey Hyman, war im Jahr 2001 an Krebs gestorben. Die Ramones begründeten Mitte der 70er Jahre den Punkrock und beeinflussten Legionen von anderen Bands. Hits wie «I Wanna Be Sedated» und «Blitzkrieg Bop» zählen zu den unumstrittenen Klassikern der Rockmusik. Nach einer Tournee 1996 löste sich die Gruppe auf. Im Jahr 2002 wurden die Ramones in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.

Nach «Neues aus der Welt»: Paul Greengrass dreht Polit-Thriller

LOS ANGELES: Für den preisgekrönten Western «Neues aus der Welt» holte Regisseur Paul Greengrass zuletzt Hollywood-Star Tom Hanks und die Berliner Schülerin Helena Zengel vor die Kamera. Nun greift der Brite mit dem Polit-Thriller «Night of Camp David» sein nächstes Projekt an, wie die US-Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Deadline.com» am Donnerstag berichteten.

Vorlage ist der gleichnamige Bestseller (dt. Titel «Der Präsident») von Fletcher Knebel aus dem Jahr 1965. Der US-Autor und Journalist beschrieb damals ein Szenario um den Geisteszustand eines fiktiven US-Präsidenten, der zunehmend unter Wahnvorstellungen leidet und an Verschwörungstheorien glaubt. In dem Roman wird ein Senator auf dem Präsidenten-Landsitz Camp David Zeuge der paranoiden Anfälle. Das Buch wurde 2018 während der Amtszeit von Donald Trump neu aufgelegt.

Greengrass, der auch für Action-Thriller wie «Das Bourne Ultimatum» und «Captain Phillips» bekannt ist, arbeitet mit Universal Pictures zusammen. Über die Rollenbesetzung wurde zunächst nichts bekannt. Knebels (1911-1993) bekanntester Roman ist der Polit-Thriller «Sieben Tage im Mai», der 1964 von John Frankenheimer mit Burt Lancaster und Kirk Douglas verfilmt wurde.

Sandra Bullock holt Brad Pitt für «Lost City of D» an Bord

LOS ANGELES: Für die Hollywood-Stars Sandra Bullock (56) und Brad Pitt (57) ist es das zweite gemeinsame Projekt kurz hintereinander: Oscar-Preisträger Pitt («Once Upon a Time...in Hollywood») soll in der romantischen Action-Komödie «Lost City of D» eine kleine Rolle übernehmen, wie das Branchenblatt «Hollywood Reporter» am Donnerstag berichtete.

Bullock («Bird Box - Schließe deine Augen») spielt darin eine Autorin von Liebesromanen, die sich nach einem missglückten Entführungsversuch auf einer Buchtour plötzlich mit dem Cover-Modell ihres Romans (Channing Tatum) im Dschungel behaupten muss. Über Pitts Rolle wurde zunächst nichts bekannt. Der Dreh ist für den Frühsommer in der Dominikanischen Republik geplant.

Pitt revanchiert sich damit für Bullocks jüngsten Auftritt in seinem Film «Bullet Train». Im März drehten die beiden Oscar-Preisträger in Los Angeles gemeinsame Szenen - es war ihre erste Zusammenarbeit überhaupt. In dem Action-Thriller unter der Regie von David Leitch («Atomic Blonde», «Deadpool 2») spielt Pitt einen Auftragskiller.