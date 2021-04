Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Berliner Literaturfestival: Lesung für Tote der Pandemie geplant

BERLIN: Das Internationale Literaturfestival Berlin will mit einer Lesung an die Menschen erinnern, die seit Beginn der Pandemie nach einer Corona-Infektion gestorben sind. Am 5. September könnten sich Einzelpersonen, Schulen, Universitäten, Kultureinrichtungen und Medien beteiligen, teilte das Festival am Donnerstagabend mit.

«Kein Tag vergeht, an dem wir nicht mit Statistiken und Kurven über aktuelle Todesfälle und Krankheiten konfrontiert werden», heißt es in dem Aufruf. Krankheit, Tod und Trauer seien aber durch Vorsichtsmaßnahmen weitgehend unsichtbar geworden.

«Viele Menschen sterben allein, hinter verschlossenen Türen, und werden im kleinen Kreis beerdigt», schreiben die Veranstalter. Mit der weltweiten Lesung soll an die Toten der Pandemie erinnert werden. Das Literaturfestival findet vom 8. bis 18. September statt. Geplant ist ein analoges Programm mit digitalen Elementen.

Günther Jauch mit Corona infiziert - Auftritt in RTL-Show abgesagt

KÖLN: Bei der «Ärmel hoch»-Kampagne nennen Bürger und Prominente ihre Gründe, warum sie bereit für die Corona-Impfung sind - auch Günther Jauch sollte dabei sein. Nun hat sich der TV-Moderator infiziert.

TV-Star Günther Jauch («Wer wird Millionär?») hat sich laut RTL mit dem Coronavirus infiziert. Wie sein Haussender am Freitag in Köln mitteilte, muss der 64-Jährige deshalb zum ersten Mal seit 31 Jahren krankheitsbedingt bei einem Moderationsjob ausfallen. Der Quotenmagnet hatte 1990 mit «Stern TV» beim Kölner Privatsender angefangen. Wie es Jauch geht, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

Publikumsliebling Jauch sollte nach bisheriger Planung von kommender Woche an für die Corona-Schutzimpfung werben, wie die Bundesregierung mitgeteilt hatte. Zur Frage, ob es nun bei Jauchs Beitrag zur Kampagne bleibt, äußerte sich das Bundesgesundheitsministerium in Berlin am Freitag zunächst nicht. Bei der «Ärmel hoch»-Kampagne nennen Bürgerinnen und Bürger aber eben auch Prominente honorarfrei ihre Gründe, warum sie persönlich bereit für die Corona-Schutzimpfung sind. Daran beteiligt sich etwa auch die Schauspielerin Uschi Glas (77).

Jauch wird am Samstagabend bei der neuen Ausgabe der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» von jemand anderem vertreten werden. Die geplante Sendung findet statt. Wer an Stelle des 64-Jährigen auftritt, wird in der Live-Show am Samstag bei RTL bekanntgegeben. In der nächsten Ausgabe will Jauch dann wieder am Start sein: «Ich bin zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin.»

Rage Against The Machine holen Reunion-Tour nächsten Frühling nach

BERLIN: Die US-Band Rage Against The Machine («Killing in the Name») will ihre Reunion-Tour im Frühling 2022 nachholen. «Wir sehen euch im nächsten Jahr», schrieb die Band bei Twitter und Facebook. Die Tour hätte nach neunjähriger Band-Pause eigentlich im März 2020 starten sollen - auch in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Frankreich und Polen standen Auftritte auf dem Programm. Wegen der Corona-Krise sagte die Band die Tour kurz vor Start ab. Im kommenden Jahr wollen die vier Musiker wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Allerdings zunächst nur in den USA und in Kanada. Geplanter Start ist am 31. März 2022 in El Paso (Texas).

Rage Against The Machine hatte sich 1991 in Los Angeles gegründet. Ihr Markenzeichen: Ein Mix aus Metal, Hip-Hop, Punk, Funk sowie Alternative Rock mit sozialpolitischen Texten. Im Jahr 2000 löste sich die Band auf. 2007 kamen Sänger Zack de la Rocha, Gitarrist Tom Morello, Bassist Tim Commerford und Drummer Brad Wilk wieder zusammen und feierten diese Reunion mit einer Tour. Zuletzt trat die Band in Originalbesetzung 2011 in Los Angeles auf.

111 Jahre Chudoschestwenny: Moskaus ältestes Kino öffnet wieder

MOSKAU: Nach siebenjähriger Restaurierung öffnet in Moskau das mit 111 Jahren älteste Kino der russischen Hauptstadt wieder seine Pforten. Das 1909 von dem deutschstämmigen Unternehmer Albert Broksch eingeweihte Filmtheater Chudoschestwenny im legendären Künstlerviertel Arbat präsentiert sich mit viel Marmor, Holz, weichen Sitzen und modernsten Kinoprojektoren neu. Denkmalschützer in der größten europäischen Stadt hatten lange befürchtet, Superreiche könnten das markante Gebäude im Stadtzentrum in ein Spielcasino oder einen Nachtclub umwandeln.

«Wir sind fest entschlossen, diesen großartigen Ort zu einem Platz mit internationaler Ausstrahlung zu machen», sagt Programmdirektor Stas Tyrkin. Das Kino sei eines der ältesten weltweit. In den vier Sälen - mit 21 bis 474 Sitzplätzen - sollten ausschließlich Filme mit künstlerischem Anspruch und keine Blockbuster gezeigt werden. In Moskau gibt es keinen Lockdown wegen der Corona-Pandemie. Kinos sind geöffnet - mit bis zu 50 Prozent erlaubter Auslastung.

Den Anfang sollte am Freitagabend der Film «The Father» von Florian Zeller mit Anthony Hopkins machen. An diesem Samstag werde 95 Jahre nach der Premiere dort Sergej Eisensteins Klassiker «Panzerkreuzer Potemkin» gezeigt - anders als zu Sowjetzeiten ohne Zensur. Zudem ist das Chudoschestwenny auch ein Festivalkino. Beim Moskauer Internationalen Kinofestival vom 23. bis 29. April werden dort einige Produktionen gezeigt.

Zuschauer können täglich von 9.00 Uhr morgens bis 3.00 Uhr in der Nacht Filme sehen, darunter viele ausländische Produktionen, die in Originalsprache mit russischen Untertiteln vorgeführt werden. Neben den Kinosälen und Gastronomie beherbergt das Haus eine Bibliothek mit Veröffentlichungen zu Kino, Theater, Musik, Architektur und Kunst.

Kunsthistorikerin Savoy: Leihgaben kein Ersatz für Restitution

BERLIN: Leihgaben von Kunstobjekten aus der Kolonialzeit an die Herkunftsgesellschaften sind aus Sicht der Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy keine Alternative zu Restitutionen. «Diese Staaten müssen die Möglichkeit haben, ihr eigenes Kulturerbe zirkulieren zu lassen, damit es zum Austausch kommt», sagte die in Berlin und Paris lehrende Professorin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Das geht nicht, solange die einen alles haben und die andere so gut wie nichts.»

Rückgabe könnten eine Basis für neue Kooperationen deutscher Museen mit Institutionen etwa in Afrika sein. «Restitution ermöglichen eine bessere Zukunft, eine neue Qualität der Beziehungen», sagte die 48-Jährige.

Savoy hat sich in ihrem neuen Buch «Afrikas Kampf um seine Kunst» mit der «Geschichte einer postkolonialen Niederlage» befasst. In dem Band schildert sie die in den 60er Jahren beginnenden vergeblichen Bemühungen afrikanischer Staaten und Völker um Restitution von Kunstwerken, die während der Kolonialzeit in Museen in aller Welt gelangt waren.

In Deutschland geht es in der Diskussion aktuell vor allem um die Benin-Bronzen. Viele Museen haben diese überwiegend bei einem britischen Raubzug erbeuteten Objekte in ihren Beständen. Im Berliner Humboldt Forum sollen sie eine zentrale Rolle einnehmen. Das Ethnologische Museum der Stadt verfügt über rund 530 historische Objekte aus dem Königreich Benin, darunter etwa 440 Bronzen.