Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Ryan Reynolds und Ehefrau Blake necken sich auf Instagram

BERLIN: Das Schauspieler-Ehepaar Ryan Reynolds (43) und Blake Lively (32) hat sich auf Instagram einen witzigen Schlagabtausch geliefert. Auslöser war ein kurzes Video, das Reynolds am Mittwoch postete, um die Veröffentlichung seines mittlerweile zehn Jahre alten Thrillers «Buried - Lebend begraben» auf der US-Streaming-Plattform «Hulu» zu bewerben. Der 43-Jährige ist darin in einem verschlossenen Sarg zu sehen, wo er Gin aus einem Flachmann trinkt. Seine Frau Blake, Mutter seiner drei Kinder, zieht ihn mit dem Filmchen auf: «Ich glaube, das hat mich gerade geschwängert».

Reynolds antwortete umgehend ironisch im Stile einer E-Mail-Abwesenheitsnotiz: Er werde «nie wieder im Büro sein. Wenn du während meiner Abwesenheit sofortige Hilfe benötigst, wende dich bitte an jemand anderen. Andernfalls werde ich nach meiner unwahrscheinlichen Rückkehr so schnell wie möglich auf deine Nachricht antworten. Vielen Dank!»

Ryan Reynolds und Blake Lively sind seit 2012 verheiratet und haben drei gemeinsame Töchter: James (5), Inez, (3) und Baby Nummer 3, dessen Name bisher noch nicht öffentlich bekannt ist.

Frido Mann und die Bücher seines Großvaters Thomas Mann

MÜNCHEN: Frido Mann, Enkel des Schriftstellers Thomas Mann (1875-1955), hat bis heute nicht alle Werke seines Großvaters gelesen. Dies sagte er der Deutschen Presse-Agentur kurz vor seinem 80. Geburtstag (31. Juli) in München. Mit dem vierbändigen Roman «Joseph und seine Brüder» will er sich beispielsweise noch einmal intensiver befassen. Die politischen Essays Thomas Manns betrachtet er als dessen wichtigste Schriften. Einsteigern in das Werk des Literaturnobelpreisträgers empfiehlt Frido Mann den Klassiker «Buddenbrooks».

Dieser sei das erfolgreichste Buch Thomas Manns, sagte ein Sprecher des S. Fischer Verlages in Frankfurt. In den vergangenen Jahren habe es sich stets zwischen 10.000 und 15.000 Mal verkauft. Auch für 2020 zeichne sich eine entsprechende Zahl ab.

Thomas Mann hatte seinen Enkel Frido in seinem Alterswerk «Doktor Faustus» (1947) als Vorbild für die Figur des kleinen Nepomuk genommen, der einen qualvollen Tod erleidet. Dies traf seinen Enkel später tief. Sein halbes Leben lang habe er sich deswegen geweigert, die Bücher Thomas Manns zu lesen, schrieb Frido Mann in seiner Autobiographie.

Studie: Im Büro mehr Aerosol-Belastung als im Kino

BERLIN: Die Konzentration der für die Übertragung von Corona-Viren relevanten Aerosole ist in Kinosälen deutlich geringer als in einem Büroraum. Zu diesem Ergebnis kommt eine der Deutschen Presse-Agentur vorliegende Studie des Hermann-Rietschel-Instituts der Technischen Universität Berlin für den Hauptverband Deutscher Filmtheater HDF Kino. Wird im Kino nur geatmet, liegt die Zahl der eingeatmeten Aerosole selbst bei einem Film mit Überlänge noch deutlich unter der in einem Büro, in dem gesprochen werde. Das hängt laut Studie auch mit der Lüftungsart in den Kinos zusammen.

Der Verband HDF Kino fordert deswegen, die Abstandsregelung von 1,50 Metern zu reduzieren, da die Sicherheit der Besucher gewährleistet sei. Nur wenn Kinos ihre Kapazitäten erhöhen können, werde es mehr neue Filme geben, mit denen die Kinos die Krise überleben könnten.