Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 19.03.21 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

«Female Force»: Dolly Parton bekommt eigenen Comic

BERLIN/NASHVILLE: Country-Superstar Dolly Parton (75) wird zur Comicfigur. Das Buch über das Leben der Musikerin, Schauspielerin und Unternehmerin erscheint am 31. März bei «TidalWave Comics», wie der Verlag am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Parton wird damit Teil der Comicreihe «Female Force» (weibliche Kraft), die bereits unter anderem Graphic Novels über Michelle Obama, Cher, Barbra Streisand, Kamala Harris und Mutter Teresa umfasst.

«Über Dolly zu schreiben war eine Freude», teilte Autor Michael Frizell mit. Ihre Kreativität, Nächstenliebe und Menschlichkeit seien «legendär». Nach Angaben des Verlags zeichnet der Comic Partons Aufstieg von «einfachen Verhältnissen» zur Country-Ikone nach.

Die 75-Jährige wurde in Tennessee geboren und wuchs mit ihren elf Geschwistern in Armut auf. Nach ihrem Schulabschluss 1964 zog sie nach Nashville, um Musikerin zu werden. Heute unterstützt die elffache Grammy-Gewinnerin mit der Dollywood Foundation finanzschwache Regionen im Süden der USA.

Kris Jenner zu «Kimye»-Scheidung: Will, dass Kinder glücklich sind

LOS ANGELES: Reality-Star Kris Jenner (65) wünscht sich, dass ihre Enkelkinder nicht unter der Scheidung ihrer Tochter Kim Kardashian (40) von Kanye West (43) leiden. «Ich möchte, dass die Kinder glücklich sind», sagte sie am Donnerstag (Ortszeit) in der australischen Radiosendung «The Kyle and Jackie O Show». «Das ist das Ziel.» Die Scheidung ihrer Tochter von dem US-amerikanischen Rapper sei sehr schwierig für alle Beteiligten, insbesondere für die vier Kinder des Paares. «Das Gute an unserer Familie ist, dass wir immer füreinander da sind, uns unterstützen und sehr lieben», sagte Jenner im Interview.

Kim Kardashian reichte im Februar nach fast sieben Jahren Ehe die Scheidung von Kanye West ein. Als Grund gab der Reality-Star «unüberbrückbare Differenzen» an, wie das Unterhaltungsmagazin «US Weekly» unter Berufung auf die eingereichten Gerichtsdokumente berichtete. «Kimye», wie das Promi-Paar in den USA genannt wird, hat vier gemeinsame Kinder: Die älteste Tochter North ist 7 Jahre alt, gefolgt von Sohn Saint (5), Tochter Chicago (3) und Sohn Psalm, der im Mai 2 wird.

Désirée Nosbusch und die Frage der Optik - Glücksfall «Bad Banks»

AUGSBURG/BERLIN: Die Schauspielerin und Moderatorin Désirée Nosbusch (56) empfindet ihre Rolle im TV-Serienhit «Bad Banks» als Glücksfall, um sich von Klischees zu befreien. «Na ja, es sind nun mal andere Figuren und Rollen, die ich jetzt spielen darf. Ich sag mal, das hat mich von gewissen Äußerlichkeiten befreit», sagte die Luxemburgerin der «Augsburger Allgemeinen» (Freitag).

In der ZDF-Serie spielt Nosbusch die 49 Jahre alte, leicht ergraute Investmentbankerin Christelle Leblanc - eine Meisterin der Manipulation. Wenn man irgendwann die Chance bekomme, eine Figur zu spielen wie diese, sei das eine große Chance, so die Schauspielerin. Nosbusch: «Seitdem merke ich, dass sich diese Frage nach der Optik bei mir nicht mehr stellt. Und darüber bin ich wahnsinnig dankbar.»

Sie habe sich bei der Vergabe von Rollen jahrelang von Filmproduzenten zu sehr auf ihr Aussehen beschränkt gefühlt. «Wir Frauen sind ja in diesem Beruf oft reduziert auf Optik und Alter, was ich im Übrigen sehr schade finde. Und wenn eine Frau 40 wird, beginnt in den Produktionsbüros eine Uhr gegen sie zu ticken.» Dann heiße es, sie sei nicht mehr frisch genug für die Rolle der Geliebten oder der hübschen Ehefrau. «Wenn man sich Filme anguckt, sieht man, dass 50-jährige Frauen von 35-jährigen gespielt werden», sagte Nosbusch.