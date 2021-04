Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 23.04.21 | Überblick

Mariele Millowitsch ist offen für weitere lustige Rollen

BERLIN: Schauspielerin Mariele Millowitsch kann sich gut vorstellen, wieder eine Comedyserie zu drehen. «Klar, ich habe kein Problem mit Sitcom. Wenn die Bücher gut sind, bin ich dabei, da habe ich Spaß dran», sagte die 65-Jährige («Marie Brand») der Deutschen Presse-Agentur. An Projekte wie «girl friends» (1995-2004) und «Nikola» (1997-2005) hat die Rheinländerin gute Erinnerungen, geblieben sei die Freundschaft zu Walter Sittler (68, «Der Kommissar und das Meer»). Eine neue Serie oder Sitcom wäre für sie durchaus reizvoll.

Nach Ostern begannen die Dreharbeiten für eine neue Folge ihrer beliebten ZDF-Krimireihe. Sie trägt den Titel «Marie Brand und der überwundene Tod». Aber auch Millowitsch ist beruflich wie privat von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betroffen.

Wie geht die Schauspielerin privat mit dieser langen globalen Krise um? «Ein großer Tisch mit vielen Menschen, leckerem Essen und gutem Wein - das geht im Moment leider nicht. Hin und wieder kann man mal einzelne Freunde einladen, aber das ist kein Grund zum Jammern. Bedauerlicherweise geht es anderen sehr viel schlechter.»

Mariele Millowitsch ist an diesem Freitag um 20.15 Uhr im Ersten in dem Film «Klara Sonntag - Kleine Fische, große Fische» zu sehen.

Roland Kaiser: Autobiografie im Herbst - auch gelesen von ihm selbst

MÜNCHEN/MÜNSTER: Sänger Roland Kaiser (68, «Santa Maria», «Joana», «Dich zu lieben», «Warum hast du nicht nein gesagt») ist Deutschlands Schlagerkönig. Am 18. Oktober erscheint die Autobiografie des Musikers, der laut Verlag mehr als 90 Millionen Tonträger verkauft hat.

Das Leben des bald 69-Jährigen, der im westfälischen Münster wohnt, war nicht immer glamourös: Als Roland Keiler in Berlin geboren, wuchs er zum Beispiel als Waise auf und bekam vor 20 Jahren die Lungenerkrankung COPD - eine Transplantation rettete ihm das Leben.

Vom Heyne-Verlag in München heißt es nun: «In «Sonnenseite» blickt Roland Kaiser zurück - und erzählt dabei nicht nur aus seinem Leben, sondern immer wieder auch deutsche Zeitgeschichte. Ein Buch für seine Fans und alle, die sich für Schlager und Politik, für Musik und Nachkriegsgeschichte begeistern.»

Für Freunde seiner markanten Stimme wird es auch ein von Kaiser selbst gelesenes Hörbuch von fast neun Stunden Dauer geben.

Martin Scorsese bringt Musikdrama mit Gershwin-Songs ins Kino

LOS ANGELES: Oscar-Preisträger Martin Scorsese (78, «Departed - Unter Feinden») will als Produzent ein Filmmusical mit der Musik von Komponist George Gershwin (1898 - 1937) auf die Leinwand bringen. Dabei stehen ihm sein langjähriger Produzent Irwin Winkler (89, «Wie ein wilder Stier, «Good Fellas», «The Irishman») und der irische Regisseur John Carney (49, «Once»), der zuletzt die Musikfilme «Sing Street» und «Can A Song Save Your Life?» drehte, zur Seite.

Der geplante Film mit dem Titel «Fascinating Rhythm», in Anlehnung an einen Gershwin-Song, sei aber keine Biografie über den legendären Komponisten, wie die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Donnerstag berichteten. Das Musikdrama um eine junge Frau in New York sei von dem Leben und der Musik Gershwins inspiriert. Die Nachlassverwalter des Künstlers sollen für die Verwendung seiner Lieder grünes Licht gegeben haben.

Gershwin war mit Swing-Melodien wie «Summertime» oder «I Got Rhythm» weltbekannt geworden. Zu seinen Hit-Kompositionen zählen «Rhapsody in Blue» und «Ein Amerikaner in Paris», die Oper «Porgy und Bess» und Musicals wie «Lady, Be Good!» und «Funny Face». Gershwin starb 1937 im Alter von 38 Jahren an einem Gehirntumor.