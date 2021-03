Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 05.03.21 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Oprah Winfrey: Amerikas Talk-Mutter der Nation

NEW YORK: Wenn es um die ganz besonderen Interviews geht, dann stellt in den USA fast immer Oprah Winfrey die Fragen. Die 67-Jährige ist Moderatorin, Schauspielerin, Produzentin mit eigenem Kabelsender, Unternehmerin, Milliardärin - und eine Art Talk-Mutter der Nation als Stimme des amerikanischen Gewissens. Viele würden die Afroamerikanerin auch gerne einmal als Präsidentschaftskandidatin sehen, aber das hat Winfrey bislang immer abgelehnt. Ihre - finanzielle und öffentlichkeitswirksame - Unterstützung aber ist für jeden Kandidaten Gold wert.

Winfrey wuchs als Tochter minderjähriger Eltern in Armut und schwierigen Verhältnissen auf. Ihr Kommunikationstalent brachte sie schon früh in die TV-Branche - und ihre «Oprah Winfrey Show» wurde zur erfolgreichsten Talkshow in der Geschichte des US-Fernsehens. Mit den passenden Fragen lockte Winfrey jahrzehntelang Filmstars, Musiker, Künstler, Unternehmer und Politiker gleichermaßen aus der Reserve. Seit dem selbst gewählten Ende ihrer Talkshow 2011 interviewt die vielfach ausgezeichnete Moderatorin nur noch selten und nur in ganz besondern Fällen selbst vor der Kamera - wie nun mit Meghan und Harry.

Roberto Blanco trauert um Bruder: «Victor wird mir sehr fehlen»

BERLIN: Schlagerstar Roberto Blanco («Ein bisschen Spaß muss sein») trauert um seinen Bruder Victor (73). «Ich bin tief traurig. Einen Bruder zu verlieren ist so, als würde ein Teil von einem selbst sterben. Auch bei mir ist das so», sagte der 83-Jährige der «Bild»-Zeitung. Sie hätten ein besonders gutes Verhältnis gehabt und oft telefoniert. «Victor wird mir sehr fehlen.»

Laut dem «Bild»-Bericht verlor Blancos Bruder im Februar in Beirut das Gleichgewicht und stürzte. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuerst sei zu hoher Blutdruck als Ursache vermutet worden. Doch dann habe ein Corona-Test positiv angeschlagen. «Victor hatte überhaupt keine Symptome, doch er starb nach drei Tagen», sagte Blanco. Die Frau seines Bruder habe ihm die die traurige Nachricht am Telefon mitgeteilt. Blancos Bruder soll dem Bericht zufolge in der Schweiz beigesetzt werden.

Popsänger Alvaro Soler nutzt Corona-Zeit für neue Musik

BERLIN: Sänger Alvaro Soler (30), bekannt für spanische Gute-Laune-Songs, ist die Corona-Pandemie in einigen Momenten auch aufs Gemüt geschlagen. «Ich glaube, so Phasen hatte jeder, aber es ist wichtig, sich immer wieder auf die positiven Dinge zu besinnen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das Musikmachen und der Zusammenhalt in der Nachbarschaft hätten ihm geholfen.

Der in Barcelona geborene Musiker («La Cintura», «Sofia») wurde Anfang des Jahres 30 Jahre alt, den Geburtstag konnte er nicht groß feiern. «Es ist eigentlich alles etwas besser und körperlich ist es ja auch nicht schlechter als mit 25. Das fängt ja erst später an, mit 40 reden wir nochmal.»

Die Corona-Zeit, die er in Madrid und Berlin verbrachte, nutzt Soler für neue Musik. An diesem Freitag erschien seine neue Single «Magia». Außerdem ist der Popmusiker derzeit in der Sat.1-Castingshow «The Voice Kids» zu sehen.

Astronaut Gerst hat bei Esa-Bewerbung mit Ablehnung gerechnet

KÖLN/PARIS: Der deutsche Astronaut Alexander Gerst (44) hat bei seiner Bewerbung 2008 bei der Europäischen Raumfahrtagentur Esa mit einer Ablehnung gerechnet. «Ich dachte, Astronauten müssten Supermänner sein - und mir war ja klar, ich hingegen bin nur ein Mensch», sagte Gerst der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem habe er die Statistik gekannt. «Da bewerben sich Tausende Menschen, ausgewählt werden aber nur vier bis sechs. Es wäre schon sehr überheblich, da zu denken: «Klar schaffe ich das». Es geht vielmehr darum, seinem Traum eine faire Chance zu geben.»

Der Geophysiker aus Künzelsau (Baden-Württemberg) wurde genommen und flog 2014 und 2018 zur Internationalen Raumstation ISS.

Erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt sucht die Esa ab Ende März wieder neue Raumfahrerinnen und Raumfahrer. Die Organisation hält dabei auch Ausschau nach Astronautinnen und Astronauten mit einem bestimmten Grad an körperlicher Behinderung. «Wir brauchen im Astronautenkorps eine gute Repräsentanz der Gesellschaft», sagte Gerst. «Es geht nicht darum, Menschen mit Behinderungen einen Gefallen zu tun. Sondern dass wir Diversität als Chance sehen.»

RTL und Vox zeigen Interview mit Meghan und Harry

BERLIN: Das Interview von Oprah Winfrey mit Meghan und Harry wird im deutschen Fernsehen bei RTL und VOX zu sehen sein. Diese hätten sich die Senderechte an dem Interview des US-Senders CBS gesichert, heißt es in einer Mitteilung dazu. RTL zeigt das Interview demnach am Montag (8. März) ab 15.00 Uhr im Rahmen eines dreistündigen «Exclusiv Spezials». Bei Vox werde es ebenfalls in kompletter Länge ausgestrahlt - ab 22.15 Uhr in einem «Prominent Spezial».

Das Gespräch des Paares mit der US-Moderatorin ist das erste große Interview seit dem «Megxit». Harry (36) und Meghan (39) hatten sich Anfang des vergangenen Jahres vom Königshaus losgesagt und angekündigt, finanziell unabhängig leben zu wollen. Heute wohnen die beiden mit dem einjährigen Sohn Archie in Kalifornien.

Im US-Fernsehen läuft die Erstausstrahlung der zweistündigen Sendung zur Primetime am Sonntag, den 7. März von 20.00 bis 22.00 Uhr (Ortszeit), im CBS Television Network.