Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 19.02.21 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

John Legend: Hatte erste Klavierstunden mit vier Jahren

BERLIN: US-Musiker John Legend hat nach eigenen Angaben schon als Vierjähriger angefangen, Klavier zu spielen. «Wir hatten ein Klavier zuhause, und ich dachte, das ist doch wohl dazu da, gespielt zu werden», erzählte der 42-Jährige in einem Trailer für die Sendung «Forward: The Future of Black Music», der am Donnerstag (Ortszeit) auf Facebook Watch ausgestrahlt wurde. Legend unterhielt sich darin mit seinem Musikerkollegen D Smoke über den Weg von seinen ersten Musikstunden hin zu ausverkauften Konzerthallen.

Seine ersten Auftritte bestritt Legend demnach vor der Kirchengemeinde seiner Familie. «Meine Großmutter war die Organistin unserer Kirche und hat mir gezeigt, wie ich Gospelmusik spiele», erzählte der Grammy-Gewinner. «Da war ich sieben oder acht.» Später habe er dann selbst für die Gemeinde spielen dürfen. «Aber damals war ich nicht wirklich gut», erinnerte sich der Sänger. Er sei dennoch überzeugt, dass ihm diese Erfahrungen geholfen hätten, Musiker zu werden.

US-Medien: Billie Eilish geht gegen angeblichen Stalker vor

LOS ANGELES: US-Sängerin und Songwriterin Billie Eilish (19) ist US-Medienberichten zufolge gegen einen angeblichen Stalker in Los Angeles vor Gericht gezogen. Die Behörden hätten per einstweiliger Verfügung ein Kontaktverbot gegen einen 23-jährigen Mann verhängt, berichteten die «New York Daily News» und das Promi-Portal «TMZ.com» übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsdokumente.

Nach Angaben der Sängerin soll der Mann seit Monaten immer wieder nahe ihres Elternhauses kampiert und Briefe mit bedrohlichen Inhalten verschickt haben. Sie fürchte um ihre Sicherheit. Anfang März soll eine weitere Anhörung stattfinden.

Schon mit 17 Jahren stürmte Eilish mit ihrem Debütalbum «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» die Charts. Der Pop-Superstar stellte bereits diverse Streaming-Rekorde auf und füllt weltweit Stadien. Eilish singt auch den Titelsong zum neuen James-Bond-Film «No Time To Die». Ende Februar gibt es einen filmischen Einblick in ihr Leben, wenn die biografische Dokumentation «Billie Eilish: The World's A Little Blurry» erscheint.

Rapper Quavo gibt Filmdebüt in Thriller mit Robert De Niro

LOS ANGELES: US-Musiker Quavo (29), Mitglied des Hip-Hop-Trios Migos, gibt an der Seite von Robert De Niro (77), John Malkovich (67) und Jack Huston (38) sein Spielfilmdebüt. In dem Thriller «Wash Me in the River» soll er einen brutalen Drogenboss namens Coyote spielen, wie das Branchenblatt «Variety» berichtete. Quavo verlinkte den Artikel am Donnerstag auf seinem Twitter-Konto. Es ist das zweite Regieprojekt von Produzent Randall Emmett, der zuvor das Mafia-Epos «The Irishman» mit De Niro produzierte. Derzeit wird in Puerto Rico gedreht.

Huston («Ben Hur», «Boardwalk Empire») spielt einen früheren Drogensüchtigen, der sich an den Dealern rächen will. Seine Verlobte war an einer Überdosis gestorben.

Quavo hatte zuvor kleine Auftritte in TV-Serien wie «Atlanta» und «Narcos: Mexico» und wirkte in Dutzenden Musikvideos mit. Zuletzt nahm er Songs mit Justin Bieber («Intentions») und Madonna («Future») auf.