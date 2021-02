Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 12.02.21 | Aktualisiert um: 17:05 | Überblick

3000 Euro Bußgeld für Angelo Kelly nach Auftritt von jüngstem Sohn

HAßFURT: Der Musiker Angelo Kelly muss wegen eines Bühnenauftritts seines jüngsten Sohnes ein Bußgeld in Höhe von 3000 Euro zahlen. «Bei diesem Auftritt stand das Kind William für mindestens 30 Minuten auf der Bühne, hat dort mitgespielt, mitgesungen und außerdem ein eigenes Lied interpretiert. Dabei handelt es sich um eine Beschäftigung im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes», sagte der Richter am Freitag vor dem Amtsgericht Haßfurt. Das Urteil ist nicht rechtkräftig. Angelo Kelly und sein Anwalt kündigten an, Rechtsmittel einzulegen.

Der Musiker hatte im Oktober von der Regierung von Unterfranken einen Bußgeldbescheid in Höhe von 5000 Euro erhalten, weil im Sommer 2019 sein damals vierjähriger Sohn William im Rahmen eines Open-Air-Konzert auf Schloss Eyrichshof bei Ebern in Unterfranken auf der Bühne stand. Kelly wehrte sich gegen den Bescheid und legte Einspruch ein.

Lucky Luke-Jubiläumsjahr: Neuerscheinungen und ein Blick zurück

PARIS/BERLIN: Vom 100. Album bis hin zum Kochbuch: Das Jubiläumsjahr des Comic-Helden Lucky Luke, dessen Abenteuer vor 75 Jahren am 14. November erstmals erschienen sind, wird groß gefeiert. Den Startschuss gibt in Deutschland am 3. März das 100. Album des Cowboys, der schneller zieht als sein Schatten. Der Band «Western von Gestern» wirft einen Blick auf die Ursprünge und enthält die beiden ersten vom Comiczeichner Morris gestalteten Geschichten, der den einsamen Helden erfunden hat. Sie waren bislang noch nicht in der Albenreihe erschienen.

Zu den zahlreichen Neuerscheinungen gehören «Wanted» des französischen Zeichners Matthieu Bonhomme, der dem Westernheld erstmals 2016 zum 70. Jubiläum einen Band gewidmet hat. In dem im Mai erscheinenden Werk ist auf den Cowboy ein Kopfgeld ausgesetzt. Eine ganz persönliche Hommage hat sich der deutsche Comiczeichner Ralf König unter dem Titel «Zarter Schmelz» ausgedacht. Des Weiteren erscheinen im Geburtstagsprogramm des Berliner Medienhauses Egmont Ehapa die ersten beiden Ausgaben der neuen «Lucky Luke-Gesamtausgabe» und das «Lucky Luke-Kochbuch».

Morris war bis 1955 auch Autor. Danach überließ der gebürtige Belgier das Texten anderen. Nach dem Tod von Morris übernahm der Franzose Achdé die Zeichnungen. Von ihm stammt auch das Cover des 100. Albums. Weltweit wurden seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe über 300 Millionen Exemplare verkauft.

Britney Spears' Vater muss sich Vormundschaft weiter teilen

LOS ANGELES: Im Rechtsstreit mit ihrem Vater um ihre Vormundschaft hat US-Popsängerin Britney Spears (39) einen Teilerfolg erzielt. Eine Richterin im Bezirk Los Angeles wies am Donnerstag (Ortszeit) Einwände von James Spears gegen die Teilung der Vormundschaft mit einem Finanztreuhänder ab, wie US-Medien berichteten. An der Online-Anhörung nahm demnach James Spears teil, nicht aber seine Tochter.

Nachdem die Sängerin wegen beruflicher und privater Probleme psychisch zusammengebrochen war, hatte ein Gericht 2008 entschieden, ihrem Vater die Vormundschaft zu übertragen. Seither verwaltet James Spears das Vermögen seiner berühmten Tochter. Im vergangenen Jahr hatte Britney Spears vor Gericht beantragt, ihn aus dieser Rolle zu entlassen. Im November bestätigte Richterin Brenda Penny am Superior Court des Bezirks Los Angeles die Vormundschaft zwar, benannte aber auf Antrag der Musikerin einen Finanztreuhänder als Co-Vormund.

Über ihren Anwalt ließ die Sängerin daraufhin bekannt geben, dass sie nicht wieder auftreten werde, solange ihr Vater die Kontrolle über ihre Karriere und ihr Vermögen habe.

Eine Anfang Februar veröffentlichte Dokumentation der «New York Times» über Spears' Leben unter der Vormundschaft ihres Vaters entfachte heftige Diskussionen vor allem in den sozialen Netzwerken. Stars wie Miley Cyrus, Sarah Jessica Parker oder Komikerin Bette Midler solidarisierten sich mit der Sängerin und griffen dabei mitunter den populären Hashtag #FreeBritney auf.