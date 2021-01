Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 29.01.21 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Rapper Macklemore über Sucht: «Ich war am Sterben»

WASHINGTON: Der amerikanische Rapper Macklemore (37) würde heute nach eigenen Worten nicht mehr leben, wäre er mit Mitte 20 nicht wegen seiner Alkohol- und Drogensucht in Behandlung gegangen. «Ich wäre jetzt nicht hier», sagte Macklemore in einem Interview mit dem Rapper Talib Kweli am Donnerstag (Ortszeit). «Es ist einfach, wie es ist. Ich war am Sterben.»

Der Rapper, der mit bürgerlichen Namen Ben Haggerty heißt, hatte sich 2008 für einen Monat in eine Einrichtung begeben. Einige Jahre später hatte er einen Rückfall. Der Entzug sei sehr schwierig gewesen, betonte er: «Es ist ein Schlamassel - aber ein größerer Schlamassel ist es, zu sterben.» Haggerty, der als Teil des HipHop-Duos Macklemore & Ryan Lewis bekannt wurde, veröffentlichte am Mittwoch vergangener Woche, zum Tag der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden, sein Freestyle-Stück «Trump's Over».

US-Wörterbuch nimmt Begriff «Second Gentleman» auf

WASHINGTON: Der Begriff «Second Gentleman» ist in das bekannte US-Wörterbuch Merriam Webster aufgenommen worden - dank Doug Emhoff, dem Gatten der neuen US-Vizepräsidentin Kamala Harris. «Jetzt ist es offiziell», twitterte der stolze Emhoff am Donnerstag (Ortszeit) und teilte einen Link zu dem neuen Wörterbucheintrag. «Ich mag der erste sein, aber ich werde nicht der letzte sein.»

Angelehnt an den Begriff «First Lady» wird die Rolle nun so definiert: «Der Ehemann oder männliche Partner eines Vizepräsidenten (...).» Harris wurde am 20. Januar als erste Frau Stellvertreterin eines US-Präsidenten und ihr Ehemann Emhoff damit der erste «Second Gentleman» des Landes.

In mehreren US-Bundesstaaten habe es bereits einen «Second Gentleman» gegeben, teilte das Unternehmen mit. Daher sei der Ausdruck nicht neu. «Aber er ist endlich verbreitet genug, um unsere Eintragskriterien zu erfüllen.» Sprache sei ein «Maß» für Kultur und Zeit. Es brauche immer wieder neue Wörter, um die Welt, in der wir leben, zu beschreiben.

Harris und Emhoff lernten sich 2013 kennen - sie alleinstehend und Justizministerin von Kalifornien, er geschiedener Vater von zwei Kindern und Anwalt in Los Angeles. Die erste Verabredung wurde von einer Freundin von Harris eingefädelt. Sie heirateten rund ein Jahr später im engen Kreis in Santa Barbara. Geboren wurde Emhoff in New York, aufgewachsen ist er im benachbarten New Jersey.

Simon Verhoeven erhält Ernst-Lubitsch-Preis

BERLIN: Der Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Simon Verhoeven wird in diesem Jahr mit dem Ernst-Lubitsch-Preis ausgezeichnet. Der 48-Jährige werde für seine Komödie «Nightlife» geehrt, in der seine beiden Hauptdarsteller Elyas M'Barek und Frederick Lau von einem Missgeschick ins nächste rutschten, sich aber nicht unterkriegen ließen, begründete der Club der Filmjournalisten Berlin am Freitag seine Wahl. Die Überreichung des Preises werde wegen der Corona-Pandemie zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Eigentlich wird die Auszeichnung jedes Jahr am 29. Januar - dem Geburtstag von Lubitsch - übergeben.

Der traditionsreiche, undotierte Lubitsch-Preis würdigt die beste Leistung in einer deutschsprachigen Filmkomödie. Er erinnert an den Regisseur und Komödienmeister Ernst Lubitsch (1892-1947). Im vergangenen Jahr war die Schauspielerin Katharina Thalbach (66) für ihre Leistung in der Musikkomödie «Ich war noch niemals in New York» geehrt worden. Preisträger davor waren unter anderem Gert Fröbe, Cornelia Froboess, Heinz Rühmann, Ursela Monn, Loriot, Mario Adorf, Christiane Hörbiger, Michael Gwisdek, Til Schweiger, Sophie Rois, Dani Levy, Anke Engelke und Tom Tykwer.

Simon Verhoeven sagte laut Mitteilung, er sei geehrt und dankbar. Der Preis solle ihm Ansporn sein, weiter zu versuchen, «auf charmante und kluge Art zu unterhalten, zu berühren, zu erfreuen. Gerade in dieser deprimierenden Zeit scheint mir dies unendlich wichtig. Jetzt müssen die Kinos nur endlich wieder aufmachen.» Verhoeven führte bereits Regie bei Komödien wie «Männerherzen», «Männerherzen...und die ganz große Liebe» und «Willkommen bei den Hartmanns».

US-Schauspielerin Cicely Tyson mit 96 Jahren gestorben

LOS ANGELES: Die amerikanische Schauspielerin Cicely Tyson, die in Filmen wie «Grüne Tomaten», «The Help» und der TV-Serie «Roots» über das Schicksal von Sklaven mitspielte, ist tot. «Schweren Herzens» habe ihre Familie den Tod der Schauspielerin am Donnerstagnachmittag bekanntgegeben, teilte Tysons langjähriger Manager der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Todesursache wurde zunächst nicht genannt. Tyson wurde 96 Jahre alt.

Die gebürtige New Yorkerin, die zunächst als Model gearbeitet hatte, gehörte Anfang der 1960er Jahre zu den ersten Afroamerikanerinnen mit einer Hauptrolle in einer TV-Serie. In der Drama-Serie «East Side/West Side» spielte sie eine Sekretärin. 1973 erhielt sie eine Oscar-Nominierung für ihre Hauptrolle in dem Drama «Das Jahr ohne Vater». Die Trophäe ging damals an Liza Minnelli für «Cabaret», Tyson wurde aber 2018 von der Film-Akademie mit einem Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Sie holte mehrere Emmy-Trophäen, darunter als Hauptdarstellerin in dem Fernsehfilm «The Autobiography of Miss Jane Pittman» (1974), in dem sie eine frühere Sklavin spielte, die auf ihr Leben zurückblickt. Ihr Auftritt in dem Theaterstück «The Trip to Bountiful» brachte ihr 2013 die begehrte Tony-Trophäe als beste Darstellerin ein. In den 1980er Jahren war Tyson mit dem Jazzmusiker Miles Davis (1926 - 1991) verheiratet. Die Ehe wurde drei Jahre vor dessen Tod geschieden.