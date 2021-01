Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 22.01.21 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

«Grumpy chic» - Sanders mit Webseite an Tausende Orte der Welt setzen

WASHINGTON: Bernie Sanders in Strickhandschuhen auf Moskaus Rotem Platz, am Strand von Usedom oder direkt vor dem eigenen Zuhause der Internetnutzer: Nach dem Hype um seinen «grumpy chic» (miesepetriger Stil) am Tag von Joe Bidens Amtseinführung ist eine Webseite entstanden, mit der jeder den Senator aus Vermont an einem Ort seiner Wahl platzieren kann: bernie-sits.herokuapp.com.

Nutzer @nick_sawhney schrieb auf Twitter: «Ich habe eine Webseite gemacht, mit der man Bernie mit Google Maps an verschiedene Plätze setzen kann. Viel Spaß!» Am Freitagmorgen hatte er mit seinem Tweet bereits mehr als 230.000 Likes gesammelt. Zahlreiche User posteten Fotos von Sanders in den unterschiedlichsten Settings.

Praktische Winterjacke und auffällige Strick-Handschuhe: Sanders Outfit, das so gar nicht ins präsidiale Setting passen wollte, war nach Bidens Amtseinführung viral gegangen. Medien bezeichneten die Kleiderwahl - gepaart mit der Sitzhaltung Sanders mit verschränkten Armen - als «grumpy chic». Auf Twitter kursierten nach kürzester Zeit unzählige Foto-Montagen, die Sanders in allen möglichen - und unmöglichen - Situationen zeigten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sanders mit seiner Ausstattung für Aufsehen sorgt. Die Strick-Handschuhe erreichten vor etwa einem Jahr bei einem Auftritt des Politikers Berühmtheit, der damals noch als Kandidat bei den demokratischen Vorwahlen gegen den späteren Sieger Joe Biden antrat.

«New York Times»-Doku hinterfragt Britney Spears' Vormundschaft

BERLIN: Eine neue Dokumentation der «New York Times» wird sich mit Britney Spears' Leben unter der Vormundschaft ihres Vaters James beschäftigen. Der erste Trailer zum Film «Framing Britney Spears» wurde am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht. In dem 30-sekündigen Video werden Jugendfotos von Britney Spears gezeigt. Eine Sprecherin erklärt: «Britney war so fokussiert. Sie war ein starkes Kind.» Es folgen mehrere kurze Interview-Ausschnitte, in denen die Befragten Spears' Vormundschaft in Frage stellen. Das Video endet mit der Szene eines Protests, bei dem die Teilnehmer rosafarbene «#FreeBritney»-Schilder halten.

Die Dokumentation ist die sechste Folge der Serie «The New York Times Presents» («Die New York Times präsentiert») und erscheint am 5. Februar beim US-Sender FX und beim Streamingdienst Hulu.

Nachdem die Sängerin wegen beruflicher und privater Probleme psychisch zusammengebrochen war, entschied ein Gericht 2008, ihrem Vater die Vormundschaft zu übertragen. Seither verwaltet James Spears das Vermögen seiner berühmten Tochter. Im November 2020 fand in dem Fall eine Anhörung vor einem Gericht in Los Angeles statt: Medien berichteten, die 39-Jährige wolle nicht mehr auftreten, solange ihr Vater James Kontrolle über Karriere und Vermögen habe.

Die «Los Angeles Times» und weitere Medien berichteten, in der Anhörung habe die Richterin die Vormundschaft zwar bestätigt. Sie habe aber auf Antrag der Musikerin einen Finanz-Treuhänder als Co-Vormund benannt und damit die Möglichkeit offen gelassen, den Vater zu einem späteren Zeitpunkt aus dieser Rolle zu entlassen. Fans der Sängerin protestieren bereits seit mehreren Jahren gegen die Vormundschaft.

Gigi Hadids Tochter heißt Khai

BERLIN: US-Model Gigi Hadid hat den Namen ihrer vier Monate alten Tochter bekanntgegeben. «Khai's mom» (Khais Mutter) schrieb die 25-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) auf ihrem Instagram-Account in ihre Biografie. Das erste Kind des Models mit dem britischen Sänger Zayn Malik (28) kam im September zur Welt.

Zuvor hatte Hadid am Mittwoch (Ortszeit) in ihrer Instagram-Story einen Einblick in ihr Leben als Mutter gegeben. Das Model teilte unter anderem eine Textnachricht an seinen Freund: «Hey, ich bin verrückt nach unserem Kind.» Dazu veröffentlichte die 25-Jährige ein Foto, auf dem sie ihre Tochter im Arm hält. «Das beste Kind», schrieb sie dazu. Das Gesicht ihrer Tochter schnitt Hadid jedoch aus dem Foto heraus. Weder sie noch Malik haben ihr Kind bisher in den sozialen Medien gezeigt.

Hadid und Malik trennten sich 2018 nach mehr als zweijähriger Beziehung. Im Frühjahr teilten sie dann mit, dass sie wieder ein Paar sind.

Justus Rosenberg rettete Intellektuelle vor Nazis und wird nun 100

RHINEBECK: Von den Nationalsozialisten aus Danzig vertrieben, floh Justus Rosenberg nach Frankreich und half dort dem Freiheitskämpfer Varian Fry, Hunderte Menschen in Sicherheit zu bringen: Am Samstag (23. Januar) wird Rosenberg, der letzte noch lebende Helfer von Fry, 100 Jahre alt. Er sei fit und kommuniziere immer noch viel via E-Mail, teilte er der Deutschen Presse-Agentur mit. Rosenberg ist Professor am Bard College im Bundesstaat New York und hat im vergangenen Jahr ein Buch über seine Zeit an der Seite von Fry herausgegeben.

Geboren wurde Rosenberg 1921 in Danzig, seine Eltern waren nicht-praktizierende Juden, die Sprache zu Hause war Deutsch. Vor den Nationalsozialisten floh Rosenberg nach Frankreich, wo er Schule und Universität besuchte. Über Bekannte lernte er im Süden des Landes schließlich den US-Journalisten Fry (1907-1967) kennen, der ihn sofort als Helfer beim Aufbau seines Rettungsnetzwerks einstellte, mit dem er Hunderte Menschen die Flucht vor den Nationalsozialisten ermöglichen wollte. Darunter waren beispielsweise die Philosophin Hannah Arendt, die Künstler Marc Chagall und Max Ernst und die Schriftsteller Heinrich und Golo Mann.

Im Team wurde Rosenberg bald «Gussie» genannt. Der unauffällig aussehende junge Mann, der perfekt Französisch, Deutsch und Englisch sprach, lebte mit Fry und den anderen in einem Haus, wurde zum Kurier, überbrachte teils gefälschte Dokumente und half berühmten Menschen wie Heinrich Mann und Franz Werfel persönlich über die Pyrenäen nach Spanien. Den damals schon rund 60 Jahre alten Schriftsteller Werfel trugen Rosenberg und Werfels Frau Alma Mahler-Werfel zusammen über die Berge, jeder einen Arm über der Schulter. «Mir war schon damals bewusst, dass da etwas Historisches passiert. Aber es war auch einfach ein großes Abenteuer für mich», sagte Rosenberg einmal der Deutschen Presse-Agentur.

Nachdem Fry aufflog, schlug sich Rosenberg alleine durch und wurde nach einer Zeit bei der französischen Untergrundarmee nach Kriegsende schließlich von einer Universität im US-Bundesstaat Ohio als Französischlehrer engagiert. Seit Anfang der 60er Jahre lehrt er am Bard College.

Serie über First Ladys: Michelle Pfeiffer spielt Betty Ford

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Michelle Pfeiffer (62, «Die fabelhaften Baker Boys», «Avengers: Endgame») wird in einer geplanten Serie die frühere First Lady Betty Ford (1918 - 2011) verkörpern. Das gab das TV-Network «Showtime» am Donnerstag bekannt. Oscar-Preisträgerin Viola Davis (55, «Fences») steht schon länger für die Rolle von Michelle Obama fest. Davis ist auch als ausführende Produzentin an Bord.

In der ersten Folge der Reihe «The First Lady» über das Privatleben und die politische Rolle einflussreicher Präsidenten-Gattinnen der USA soll auch Elena Roosevelt porträtiert werden.

Betty Ford war von 1974 bis 1977 an der Seite von Gerald Ford die First Lady im Weißen Haus. Später nahm sie den Kampf gegen ihre eigene langjährige Alkohol- und Tablettensucht auf und machte ihre Krankheit zum öffentlichen Thema. Sie war Mitbegründerin der kalifornischen Entzugsklinik Betty Ford Center.

Regie in der Serie führt die Dänin Susanne Bier, die 2011 mit dem Familiendrama «In einer besseren Welt» den Auslands-Oscar holte. Die 60-Jährige («Bird Box», «The Night Manager») drehte zuletzt die HBO-Miniserie «The Undoing» mit Nicole Kidman und Hugh Grant in den Hauptrollen.