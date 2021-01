Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 15.01.21 | Aktualisiert um: 17:40 | Überblick

Dieter Hallervorden: «Bin froh, geimpft zu sein!»

BERLIN: Schauspieler Dieter Hallervorden (85) hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen.

Ein Foto in den sozialen Medien zeigte ihn mit hochgekrempeltem Ärmel und Spritze. «Bin froh, geimpft zu sein!», hieß es auf seiner Facebook-Seite. Er habe sich am Donnerstag in einem Berliner Impfzentrum das Vakzin verabreichen lassen, bestätigte das Berliner Schlosspark Theater am Freitag. Hallervorden schrieb in den 1970ern mit Sketchen in «Nonstop Nonsens» Fernsehgeschichte und spielte in Filmen wie «Sein letztes Rennen» und «Honig im Kopf» mit.

Cardi B spielt erste Hauptrolle in Kinofilm

BERLIN: Die US-amerikanische Rapperin Cardi B («WAP») hat ihre erste Hauptrolle in einem Kinofilm ergattert. Die 28-Jährige wird in der Paramount-Komödie «Assisted Living» («Betreutes Wohnen») mitspielen, wie das Branchenblatt «Variety» am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. Demnach spielt die Rapperin darin die Kleinkriminelle Amber, die sich auf der Flucht vor der Polizei als Seniorin verkleidet und im Altenheim ihrer Großmutter versteckt. Wann der Film erscheinen soll, war zunächst nicht bekannt.

Ihr Filmdebüt gab die Grammy-Gewinnerin 2019 in dem Krimi-Drama «Hustlers» neben Jennifer Lopez, Constance Wu und Keke Palmer. Außerdem wird sie eine Nebenrolle im nächsten Teil der Action-Reihe «Fast & Furious» spielen. «F9: The Fast Saga» (deutscher Titel: «Fast & Furious 9») kommt Ende Mai in die Kinos. In Deutschland ist der Kinostart für den 27. Mai angesetzt.

«De Una Vez»: Selena Gomez veröffentlicht spanischsprachigen Song

BERLIN: US-Sängerin Selena Gomez hat ihre Fans nach mehr als zehn Jahren mit einem neuen spanischsprachigen Lied überrascht. «De Una Vez» («Mit einem Mal») erschien am Donnerstag (Ortszeit), nur sechs Stunden, nachdem die 28-Jährige den Song in den sozialen Medien angekündigt hatte. «Das ist der Anfang von etwas, das ich schon so lange erkunden wollte», schrieb die Sängerin auf Twitter.

Gomez wuchs als Tochter einer Italo-Amerikanerin und eines Mexikaners in Texas auf. «De Una Vez» ist ihre zweite Veröffentlichung in spanischer Sprache: 2010 erschien «Un Año Sin Lluvia» («Ein Jahr ohne Regen»). Ein Jahr später hatte die Sängerin eine weitere Produktion auf Spanisch angekündigt, die aber nie veröffentlicht wurde. Die alte Ankündigung teilte Gomez am Donnerstag noch einmal auf Twitter. «Ich denke, das Warten lohnt sich», schrieb sie dazu.

In dem zeitgleich veröffentlichten Musikvideo ist die Sängerin in einem geblümten Kleid zu sehen wie sie allein in einem pastellfarben eingerichteten Haus tanzt. Ein leuchtendes Herz, das vorne an ihrem Kleid befestigt ist, pulsiert dazu im Takt der Musik.

Lisa Kudrow über «Friends»-Special: «Schon Szenen-Pakete gedreht»

BERLIN: Die ersten Dreharbeiten für das Special der Kultserie «Friends» haben nach pandemiebedingten Verzögerungen begonnen. «Wir haben schon einige Szenen-Pakete gedreht», erzählte «Phoebe» Lisa Kudrow (57) in einer Folge des Podcasts «Literally!», die am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. «Ich hatte auch schon ein Vorshooting dafür, also kann ich bestätigen, dass wir es definitiv machen», sagte sie im Gespräch mit Gastgeber Rob Lowe.

Das Wiedersehen mit der Sitcom «Friends», bei dem die sechs Hauptdarsteller zum ersten Mal nach 15 Jahren wieder zusammen auftreten sollen, war ursprünglich für Mai 2020 angekündigt worden. Wegen Corona wurde das Special dann verschoben. Im November teilte «Chandler» Matthew Perry (51) auf Twitter mit, das Fernsehtreffen solle im März 2021 stattfinden.

Kudrow und Perry sollen laut Ankündigung der Produktionsfirma WarnerMedia im Februar 2020 in der Sendung mit ihren Kollegen Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc und David Schwimmer ohne festes Drehbuch spielen. Die Fortsetzung soll in demselben Studio wie das Original gedreht werden, auf der Stage 24 in der kalifornischen Stadt Burbank.

Der 90er-Jahre-Hit «Friends» folgte dem Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie um Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey und Phoebe startete im Jahr 1994 in den USA und lief bis 2004.

Napoleon-Film «Kitbag» mit Joaquin Phoenix landet bei Apple TV+

LOS ANGELES: Apple TV+ hat den geplanten Napoleon-Film «Kitbag» mit Regisseur Ridley Scott (83) und Hauptdarsteller Joaquin Phoenix (46) an Land gezogen. Der Streamingdienst werde die Finanzierung und Produktion übernehmen, wie die US-Branchenblätter «Deadline.com» und «Variety» am Donnerstag berichteten. Der Drehstart sei für Anfang 2022 geplant. Scott drehte kürzlich das Historiendrama «The Last Duel» mit Ben Affleck und Matt Damon, er hat auch den Kriminalfilm «Gucci» mit Lady Gaga zugesagt.

Bereits im vorigen Herbst war bekannt geworden, dass Oscar-Preisträger Phoenix («Joker») den machthungrigen französischen Kaiser spielen soll. Das Drehbuch stammt von David Scarpa, der zuvor für Scott das Skript für den Entführungs-Thriller «Alles Geld der Welt» schrieb. Phoenix trat schon vor 20 Jahren in dem Filmklassiker «Gladiator» für Scott vor die Kamera.

Der iPhone-Riese Apple realisiert mit seinem Streamingdienst mehrere prestigeträchtigen Filme. Im vorigen Jahr brachte Apple TV+ das Kriegsdrama «Greyhound» mit Tom Hanks heraus. Als weitere Produktionen sind der Martin-Scorsese-Thriller «Killers of the Flower Moon» mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro und der Sklaven-Thriller «Emancipation» mit Will Smith unter der Regie von Antoine Fuqua geplant.