Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 08.01.21 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

Kandidatenliste für RTL-«Dschungelshow» steht fest

KÖLN: Die zwölf Kandidaten für die neue RTL-«Dschungelshow» stehen fest: Neben dem ehemaligen «Bachelor» Oliver Sanne (34) werden unter anderem Schauspielerin Bea Fiedler (63) und Drag Queen Nina Queer (35) um den Einzug in das nächste Dschungelcamp kämpfen, wie der Sender am Freitag mitteilte. Wegen des Coronavirus ersetzt «Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow» in diesem Jahr das Dschungelcamp. Der Gewinner der Show erhält ein Goldenes Ticket und kann damit an der kommenden Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps teilnehmen. Die 15. Ausgabe der Show soll 2022 in Australien gefilmt werden.

An dem Wettbewerb um das Goldene Ticket beteiligen sich diverse Gesichter aus anderen Reality-Formaten: Mit dabei sind etwa «Prince-Charming»-Gewinner Lars Tönsfeuerborn (30), Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic (26), «Love-Island»-Teilnehmer Mike Heiter (28) und Christina Dimitriou (29), die durch die Sendung «Temptation Island» bekannt wurde. Auch «Reality-Urgestein» Frank Fussbroich (52) und Xenia von Sachsen (34) nehmen demnach an der 15-teiligen Liveshow teil. Sängerin Lydia Kelovitz (30, «Deutschland sucht den Superstar»), Model Zoe Saip (21) und Djamila Rowe (53, «Adam sucht Eva») komplettieren demnach die Kandidatenliste.

Die erste Folge von «Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow» wird am Freitag, 15. Januar um 22.15 Uhr ausgestrahlt.

«Harry-Potter»-Star Jessie Cave: Baby wegen Corona im Krankenhaus

BERLIN: Wegen einer Infektion mit dem Coronavirus hat der jüngste Sohn von Schauspielerin Jessie Cave (33, «Harry Potter») mehrere Tage im Krankenhaus verbringen müssen. «Mein Baby ist jetzt Zuhause», schrieb die Britin am Donnerstag auf Instagram. Zwei Tage zuvor hatte sie mitgeteilt, dass ihr elf Wochen alter Sohn Abraham Benjamin positiv auf die «neue Variante» des Virus getestet wurde. Dazu veröffentlichte sie ein Bild von sich und ihrem Sohn in einem isolierten Krankenhauszimmer.

Die Fürsorge der Mitarbeiter im Krankenhaus sei fantastisch gewesen, schrieb die 33-Jährige nach der Entlassung. Abraham ist das dritte Kind der Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle als Lavender Brown in dem Film «Harry Potter und der Halbblutprinz» bekannt wurde. Später spielte sie in «Große Erwartungen» und der Fernsehserie «Victoria» mit.

Pink feiert 15. Hochzeitstag mit Carey Hart: «Ich bin stolz auf uns»

BERLIN: US-Popstar Pink hat mit ihrem Ehemann Carey Hart (45) den 15. Hochzeitstag gefeiert. «Ich bin stolz auf uns, Baby», schrieb die 41-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram. Dazu teilte die Sängerin mehrere Fotos von sich und ihrem Mann, die das Paar auf roten Teppichen, im Urlaub oder bei Ausflügen mit ihren Kindern zeigen. «Manchmal zahlt es sich aus, hartnäckig zu bleiben», schrieb Pink. Sie scherzte: «Auf mindestens die nächsten 15 Monate!»

Die Sängerin und der ehemalige Motocross-Fahrer sind seit 2006 verheiratet. Zusammen haben sie Tochter Willow Sage (9) und Sohn Jameson Moon (4).

Musikerin Inga Humpe: «Pop ist tot»

BERLIN: Die Musikerin Inga Humpe vermisst mehr Mut in der Musik. «Pop ist eigentlich tot. Ich bin froh, dass ich lebe. Aber Pop ist tot», sagte die Sängerin des Berliner Elektropop-Duos 2raumwohnung («36 Grad») der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor ihrem 65. Geburtstag (am 13. Januar). «Diese vielseitige Art von Popmusik, wie ich sie kenne, die gibt's eigentlich im Moment nicht.» Derzeit gebe es nur Schlager und sonst nichts mehr.

«Popmusik ist für mein Gefühl immer brisant gewesen, immer gewagt und innovativ», sagte Humpe. Das sei Popmusik für sie auch weiterhin, aber in Deutschland gebe es da im Moment keinen Anschluss. «Beim Schlager und insgesamt gesellschaftlich ist dieser Wille zur Gleichform, eine gewisse Bravhaftigkeit zu sehen», kritisierte Humpe, die wie ihre Schwester Annette in den 80er und 90er Jahren mit Punk- und New-Wave-Bands musikalisch groß wurde und die Neue Deutsche Welle mitprägte.

In der coronabedingten Pause frage sie sich nun «Wo stehe ich in dieser Musikwelt?» und arbeite an der Auferstehung des Pop. «Es gibt bestimmt viele, die daran arbeiten», räumte Humpe ein. Sie selbst nutze dieses ruhige Jahr dafür, um zu überlegen, «was für eine Energieform denn jetzt wichtig ist. Was sagt man den Leuten? Wie kriegt man sie zusammen? Wie kriegt man die Leute dazu, ein Bewusstsein zu haben, dass Demokratie wertvoll ist und dass es sich lohnt, für ihre Sachen zu kämpfen und sich zu bewegen?»

100 Jahre alter Rosinenbomber-Pilot nach Corona «fast wieder normal»

PROVO: Der 100 Jahre alte Rosinenbomber-Pilot Gail Halvorsen hat sich nach Angaben seiner Tochter Denise Williams von einer Corona-Infektion weitgehend erholt. «Er hat immer noch Husten, aber kommt wieder zu Kräften. Es geht ihm sehr gut und wir sind sehr dankbar», teilte Williams am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. «Er scheint fast wieder sein normales 100-jähriges Selbst zu sein.» Er wollte sich für die vielen Genesungswünsche, auch aus Deutschland, bedanken.

Zum Zeitvertreib würde er unter anderem die Glückwunschbriefe zu seinem runden Geburtstag lesen und die Nachrichten verfolgen. Die Ausschreitungen am Kapitol in Washington hätten ihn betroffen gemacht. Ihr Vater hoffe, dass es mit Einigkeit vorwärtsgehe, teilte Williams mit.

Der im US-Bundesstaat Utah lebende ehemalige US-Pilot, der unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, war im Oktober 100 Jahre alt geworden, Mitte Dezember erkrankte er an Covid-19. Er wurde von seiner Familie zu Hause gepflegt.

Halvorsen hatte zu den Piloten gehört, die wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg das von sowjetischen Truppen abgeriegelte West-Berlin über Monate aus der Luft unter anderem mit Lebensmitteln und Kohle versorgten. Es war seine Idee, bei der Berliner Luftbrücke auch Süßigkeiten für die Kinder abzuwerfen. Als «Candy Bomber» wurde der junge Pilot, der inzwischen 24 Enkel und Dutzende Urenkel hat, zum Symbol für die Hilfsaktion.

«Police Academy»-Schauspielerin Marion Ramsey mit 73 gestorben

LOS ANGELES: Die US-amerikanische Schauspielerin Marion Ramsey, die vor allem durch die Action-Komödienreihe «Police Academy» bekannt wurde, ist tot. Nach Angaben ihres Sprecherteams starb sie am Donnerstag «plötzlich» in ihrem Haus in Los Angeles. Die Schauspielerin und Sängerin wurde 73 Jahre alt. Weitere Angaben zur Todesursache machte ihr Management zunächst nicht.

In der Rolle der Polizistin Laverne Hooks, die durch ihre hohe Stimme auffiel, trat Ramsey für alle sechs «Police Academy»-Folgen (1984 bis 1989) vor die Kamera. 2015 spielte sie an der Seite von Steve Guttenberg in den Science-Fiction-Film «Lavalantula - Angriff der Feuerspinnen» mit.

In den 1970er Jahren trat sie mit Bette Davis in dem Musical «Miss Moffat» auf. Am New Yorker Broadway war sie unter anderem in «Grind» und «Hello, Dolly» zu sehen.