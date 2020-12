Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 25.12.20 | Aktualisiert um: 17:25 | Überblick

Lech Walesa hat kein Geld für Weihnachtsgeschenke

WARSCHAU: Lech Walesa (77), Friedensnobelpreisträger und polnischer Ex-Präsident, ist nach eigenen Angaben pleite. «In diesem Jahr bekommt keiner von mir Geschenke, denn ich bin bankrott», sagte Walesa dem polnischen Fernsehsender Polsatnews. In der Vergangenheit sei er viel gereist und habe mit Vorträgen Geld verdient, aber das sei nun vorbei, sagte Walesa mit Blick auf die Corona-Pandemie. «Es gab Zeiten, da hatte ich Geld, dann habe ich es ausgegeben. Nun stehe ich da mit leeren Taschen.»

Der gelernte Elektriker war von 1980 bis 1990 Vorsitzender der Gewerkschaft Solidarnosc und als Arbeiterführer maßgeblich an der Überwindung des kommunistischen Regimes in Polen beteiligt. Von 1990 bis 1995 war er Präsident seines Landes.

Queen und Prinz Philip verbringen Weihnachten in Windsor

LONDON: Die britische Königin Elizabeth II. (94) und ihr Mann Prinz Philip (99) verbringen Weihnachten ohne ihre Familienangehörigen auf Schloss Windsor. Das bestätigte ein Palastsprecher am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London. Am Nachmittag sollte die mit Spannung erwartete Weihnachtsansprache der Queen ausgestrahlt werden (16 Uhr MEZ).

Das königliche Paar war in diesem Jahr erstmals seit Jahrzehnten nicht in das ostenglische Sandringham gereist. Normalerweise kommen dort über die Weihnachtstage die britischen Royals zusammen. Hunderte Schaulustige versammeln sich jedes Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag, um die Queen und ihre Verwandten beim traditionellen Kirchgang zu beobachten. Doch in diesem Jahr ist wegen der Coronavirus-Pandemie alles anders, bestätigte der Palastsprecher: Keine Besuche, kein öffentlicher Kirchgang. Die Queen werde stattdessen einen kleinen privaten Gottesdienst in einer Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor besuchen, hieß es.

Prinz Charles (72) und Herzogin Camilla (73) verbringen Weihnachten auf ihrem Landsitz Highgrove House im westenglischen Tetbury nahe Bristol. Prinz William und Herzogin Kate (beide 38) sind mit ihren Kindern in der Grafschaft Norfolk. Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) leben inzwischen mit ihrem Sohn Archie (1) im kalifornischen Santa Barbara. Es ist bereits das zweite Weihnachten, das sie nicht mit den Royals verbringen.