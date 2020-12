Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 18.12.20 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Morten Harket nutzt Lockdown für neue Songs - und zum Holzhacken

OSNABRÜCK: Morten Harket, Sänger der norwegischen Pop-Band a-ha, blickt gelassen auf den Lockdown. Durch das Tourleben sei er Pausen gewohnt: «In diesem Sinn ist es leichter für mich, einen Lockdown auszuhalten, eine längere Zeit zu Hause zu sein, in der ich nicht viel zu tun habe, aber die gewonnene Zeit zum Beispiel fürs Songwriting nutze», sagte der 61-Jährige der «Neuen Osnabrücker Zeitung». «Wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, gehe ich raus zum Holzhacken oder in den Wald.»

Der Song «Take On Me» machte Harket und seine zwei Mitmusiker Magne Furuholmen und Paul Waaktaar-Savoy weltberühmt. Die Tonträger der Band wurden mehr als 100 Millionen Mal verkauft. Die nächsten Konzerte von a-ha sollen eigentlich ab April 2021 stattfinden - auch nach Deutschland wollen die Musiker kommen.

Eddie Murphy kehrt als «Der Prinz aus Zamunda» zurück

LOS ANGELES: Die Fortsetzung des Kult-Komödie «Der Prinz aus Zamunda» («Coming to America») mit den Hollywood-Stars Eddie Murphy (59) und Arsenio Hall (64) kommt im März bei Amazon Prime Video heraus. Am Donnerstag postete der Streamingdienst die ersten Fotos von «Coming 2 America», unter anderem mit Murphy als herausgeputzter Prinz aus dem fiktiven afrikanischen Königreich Zamunda. «Prinz Akeem ist zurück», hieß es auf Instagram, mit dem augenzwinkernden Hinweis, dass es «nur» 32 Jahre gedauert habe.

In dem Originalfilm von 1988 spielte Murphy den afrikanischen Prinzen, der zur Brautschau nach New York reist. Die Regie führte John Landis («Blues Brothers»). In der Fortsetzung von Regisseur Craig Brewer («Hustle & Flow») kehrt Akeem, jetzt König, in die USA zurück, um einen lange verlorenen Sohn aufzuspüren. Arsenio Hall ist erneut in der Rolle als Akeems bester Freund an Bord. Wesley Snipes soll als neue Figur einen General spielen, der einen Nachbarstaat in Afrika regiert. Von der alten Besetzung sind unter anderem Shari Headley und James Earl Jones dabei.

Billie Eilish über ihren Bond-Song: «Wir wollten etwas Großes tun»

LOS ANGELES: Für Popstar Billie Eilish war es «eine besondere Ehre» und zugleich «aufregend und verrückt», den Titelsong für den neuen James-Bond-Films «Keine Zeit zu sterben» beizusteuern. «Wir wussten, dass wir etwas Großes tun wollten», sagte die 18-Jährige am Donnerstag in einem Videogespräch mit dem Filmportal «Variety». «Denn es ist Bond! Das ist eine große Sache.» Sie und ihr Bruder, Produzent Finneas O'Connell (22), der die Ballade «No Time To Die» mit ihr schrieb, wollten damit «ihr Bestes» geben.

Oscar-Preisträger Hans Zimmer (63, «König der Löwen») beschrieb den Song als «unglaublich poetisch und elegant» und «mysteriös». Der deutsche Starkomponist, der den Soundtrack für den Agententhriller schuf, war sofort von dem Song überzeugt. Sie hätten im vorigen Jahr aus vielen Liedern den richtigen Song auswählen müssen, sagte Zimmer in der Gesprächsrunde. Dies sei ganz klar der Einzige «mit Klasse, Charme, Integrität, Musikalität und Schönheit» gewesen, der anders und neuartig war. «Er geht unter die Haut», schwärmte Zimmer. «Ich hörte den Song und sagte «Will nichts anderes mehr hören. Das ist es!»».

Der Titelsong für den 25. James-Bond-Film war bereits im Februar veröffentlicht worden. Eigentlich hätte «Keine Zeit zu sterben» im vorigen April ins Kino kommen sollen. Wegen der Coronavirus-Krise wurde der Starttermin aber mehrmals verschoben, zuletzt auf April 2021. Für Hauptdarsteller Daniel Craig ist es der letzte Einsatz als Geheimagent 007.