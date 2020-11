Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 27.11.20 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

«Friends»-Star Perry verlobt sich - «mit der großartigsten Frau»

LOS ANGELES: «Friends»-Star Matthew Perry (51) meint, dass er mit seiner Partnerin Molly Hurwitz (29) die Richtige gefunden hat.

«Ich habe mich entschlossen, mich zu verloben», sagt er dem US-Promi-Magazin «People». «Glücklicherweise war ich zu diesem Zeitpunkt mit der großartigsten Frau auf diesem Planeten zusammen.» Details zu Hochzeitsplänen gab Perry aber nicht bekannt. Das Paar ist seit 2018 liiert. Der Schauspieler wurde durch seine Rolle als Chandler Bing in der US-Kultserie «Friends» berühmt, die in den 90er Jahren entstand.

Popstar im Lockdown: Kylie Minogue vermisst ihre Familie

LONDON: Popstar Kylie Minogue («Can't Get You Out Of My Head») hat Heimweh. Die australische Sängerin, die in der britischen Hauptstadt London lebt, vermisst in Zeiten von Corona besonders ihre Verwandten. «Ich fühle mich so weit weg von meiner Familie in Australien», sagte Minogue der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin sowas von dankbar, wenn ich endlich wieder dorthin zurück kann.»

Ansonsten gehe es ihr aber während des Lockdowns in ihrer Wahlheimat London «ziemlich gut», erzählte die 52-Jährige, die ihr aktuelles Album «Disco» zu Hause aufgenommen hat. «Na klar, ich hatte auch meine Momente», räumte Minogue einen leichten Lockdown-Blues ein. «Auch wenn mir bewusst ist, dass ich mich glücklich und dankbar schätzen kann, dass ich weiter arbeiten konnte, dass ich nicht meinen Job verloren hab und dass ich auch keine Kinder zu Hause unterrichten musste.»

Die vergangenen Monate bezeichnete die Sängerin als «meine eigene Mini-Achterbahn der Gefühle». Das Leben habe sich für alle verändert, das bringe Ungewissheit und Angst mit sich. Sie selbst könne sich aber nicht zu sehr beklagen. «Man muss sich nur die Nachrichten anschauen und sehen, was einige Leute durchmachen müssen, die Unsicherheit, die Wut, die müssen einiges aushalten», betonte sie. «Da geht es mir in meiner kleinen Blase doch ganz gut, und dafür bin ich sehr dankbar.»

Japanische Kaiserfamilie sagt Neujahrsauftritt wegen Corona ab

TOKIO: Japans Kaiser Naruhito und seine Familie werden wegen der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen auf ihren traditionellen Neujahrsauftritt vor dem Volk verzichten.

Wie das Haushofamt am Freitag bekanntgab, wolle man mit dieser Entscheidung eine Ausbreitung des Virus verhindern. Es ist das erste Mal seit 1990, dass der Neujahrsauftritt des Monarchen auf seinem Balkon ausfällt. Damals war die Trauer um den Tod von Kaiser Hirohito, den Großvater des heutigen Tenno, der Grund dafür gewesen. Bei dem normalerweise am 2. Januar stattfindenden Auftritt grüßen der Kaiser und Mitglieder seiner Familie hinter Glasscheiben des Chowa-Den-Palastes Zehntausende Untertanen zu Neujahr. Es ist eine der seltenen Gelegenheiten für das Volk, dem Palast so nah zu kommen.

Vanessa Mai: Wir klappern an Weihnachten nicht alle ab

BERLIN: Schlagersängerin Vanessa Mai liebt traditionelle Weihnachten - ist aber in Sachen Familienbesuche nicht festgelegt. Gerade die Treffen mit der Familie seien nicht immer gleich, sagte die 28-Jährige der «Bild»-Zeitung. «Wir haben keinen speziellen Fahrplan und klappern dann auch nicht alle ab. Das machen viele Menschen doch auch nur, weil sie es müssen.» Bei der Dekoration experimentiert Mai, die in Backnang bei Stuttgart lebt, dagegen nicht: «Unsere Weihnachtsdeko steht immer am gleichen Platz. Wir kaufen den Baum immer am gleichen Ort und schmücken ihn auch mit denselben Kugeln.»

Das Highlight sei ihre große Treppe, die sehr amerikanisch geschmückt sei - mit Girlande, Tannenzweigen, Licht, Schleifen, Herzen und Zuckerstangen. Und sie beginne mit dem Dekorieren bereits im November nach Halloween, erzählte Mai («Ich sterb für dich»). Ihr Mann Andreas Ferber, Ex-Manager und Stiefsohn von Andrea Berg, habe sich inzwischen daran gewöhnt. «Aber wenn ich leuchtende Rentiere in den Garten stellen würde, dreht er mir den Hals um.»