Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 10.07.20 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Berichte: Michelle Williams und Oscar Isaac in Ingmar-Bergman-Remake

BERLIN: Neuverfilmung mit Starbesetzung: Der US-Sender HBO arbeitet Medienberichten zufolge an einer Neuauflage des Serien-Dramas «Szenen einer Ehe» des schwedischen Regie-Meisters Ingmar Bergman (1918-2007).

Die Hauptrollen sollen die US-Schauspielerin Michelle Williams und ihr Kollege Oscar Isaac übernehmen, wie unter anderem das Branchenblatt «Variety» berichtete. Regie führen soll der israelische Regisseur Hagai Levi, der mit der HBO-Serie «In Treatment» bekannt wurde. «Szenen einer Ehe» wurde als sechsteilige Fernsehserie gezeigt und machte Bergmann weltberühmt.

Sofia Coppola blickt hinter die Kulissen von Chanel - «Wie ein Traum»

PARIS: US-Regisseurin Sofia Coppola («Lost in Translation») hat mit der Kamera die Métiers d'Art-Modenschau von Chanel in Paris begleitet. In dem kurzen Film, der auf der Internetseite der Zeitschrift «Vogue» zu sehen ist, nimmt die 49-Jährige die Zuschauer mit hinter die Kulissen der Show im Grand Palais im vergangenen Dezember. Dabei wurde die berühmte verspiegelte Treppe aus der Wohnung von Gründerin Coco Chanel (1883-1971) nachgebaut.

Die Kreativdirektorin von Chanel, Virginie Viard, habe sie gefragt, ob sie am Set und der Atmosphäre der Show mitarbeiten wolle, erzählt Coppola im Gespräch mit der «Vogue». «Es war wie ein Traum. Es war ein Chanel-Fantasietraum für mich.» Coppola gilt als langjährige Freundin des Modehauses. Für eine Ausstellung über Coco Chanel erstellte sie bereits eine Video-Collage.

Wegen Corona: Ronan Keating sorgt sich um die menschliche Nähe

LONDON: Der irische Popsänger Ronan Keating («Life Is A Rollercoaster») fürchtet, dass die Coronavirus-Krise den Umgang der Menschen miteinander nachhaltig verändert. «Ich glaube, wir werden alle ein bisschen anders zueinander sein», sagte der 43-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Ich fürchte, wir werden uns weniger berühren, es wird vielleicht auch weniger Wärme geben.»

Keating, der am 24. Juli sein neues Album «Twenty Twenty» mit prominenten Gaststars wie Robbie Williams und Shania Twain veröffentlicht, sorgt sich um das Zwischenmenschliche. «Ein guter Handschlag bedeutet einfach etwas», sagte der ehemalige Boyzone-Frontmann. «Wenn man jemanden trifft, will man ihn auch angemessen begrüßen, einen guten Freund mit einer Umarmung. Und ich glaube, dass wird sich definitiv verändern.»

Immerhin konnte der Wahl-Londoner, der im März zum fünften Mal Vater geworden ist, der Situation und den vorübergehenden Ausgangsbeschränkungen in Großbritannien auch etwas Positives abgewinnen. «Ich war seit meinem 16. Lebensjahr nicht mehr so viel zu Hause wie jetzt», sagte Keating. «So viel Zeit mit der Familie zu verbringen, war wirklich etwas Besonderes. Ich habe das richtig genossen.»

Schauspielerin Lupita Nyong'o bei Shakespeare-Radioproduktion dabei

NEW YORK: Die Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o (37) macht bei einer Shakespeare-Produktion fürs Radio mit. Die Schauspielerin werde bei dem Stück «Richard II.» als Erzählerin mitwirken, teilte das New Yorker Public Theater in der Nacht zum Freitag mit. Die Produktion soll vom 13. bis 16. Juli beim New Yorker Radiosender WNYC zu hören sein. Das Drama «Richard II.» von William Shakespeare handelt von der Ermordung von König Richard II. im Jahr 1400.

Das Public Theater bietet normalerweise jeden Sommer kostenlose Shakespeare-Vorführungen, die aber in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden sind. Die kenianisch- mexikanische Schauspielerin Nyong'o hatte 2013 in dem Film «12 Years a Slave» ihren Durchbruch gefeiert - und für die Rolle auch direkt einen Oscar bekommen. Seit 2015 ist sie auch «Star Wars»-Schauspielerin.