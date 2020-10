Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 30.10.20 | Überblick

Sebastian Koch packt nach selbstverordneter Pause neue Dreh-Lust

HANNOVER: Filmschauspieler Sebastian Koch (58) hat sich mit einer selbstverordneten Drehpause die Lust an seinem eigentlichen Beruf zurückgeholt. Der Hauptdarsteller von «Stauffenberg» oder «Das Leben der Anderen» hatte sich stattdessen zeitweise mit klassischer Musik oder Literatur beschäftigt und zwei Programme auf die Bühne gebracht. «Aber jetzt packt mich wieder die Lust, zu drehen. Ende November fange ich wieder an», sagte Koch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) in Hannover.

Die Auszeit habe er trotzdem sehr genossen: «Es tat mir gut, mal an einem Ort zu sein.» Mit Blick in die Zukunft sagte Koch: «Ich werde nicht mehr so durchhetzen.»

In Hollywood produzierte Filme seien nicht zwangsläufig die besseren - trotzdem sei der Druck bei so einem Dreh natürlich größer, sagte der deutsche Top-Schauspieler. «Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es ist ganz entspannt. Wenn so viel Geld und Aufmerksamkeit im Spiel ist, ist der Druck natürlich höher.» Andererseits relativiere sich das auch schnell vor Ort. «Mit Steven Spielberg und Tom Hanks war es nach zwei, drei Tagen auch entspannt, weil man wusste, dass die wirklich für die Sache arbeiten und man sofort eine Ebene hatte, auf der man kommuniziert.»

Andy Borg vor dem 60. Geburtstag: «Fesch war er schon, der Borg»

MÜNCHEN: Schlagerstar Andy Borg gefällt sich auf alten Bildern gut. «Wenn ich mir die alten Fotos anschau', dann denk' ich mir manchmal: Fesch war er schon, der Borg. Und damals war ich tatsächlich auch 20 Kilo jünger», sagte der frühere Moderator des «Musikantenstadls» im Interview der Deutschen Presse-Agentur kurz vor seinem 60. Geburtstag an diesem Montag (2. November).

Seinen Durchbruch hatte Borg vor knapp 40 Jahren mit dem Song «Adios Amor». «Als ich in Klosterneuburg als Mechaniker gearbeitet und mich um Straßenpflegegeräte gekümmert hab, ist der Titel derweil in Deutschland in die Charts gegangen», sagte er der dpa. «Ich wär' auch in meinem Beruf glücklich gewesen und hätt' am Wochenende die Menschen angesungen. Aber tauschen würd' ich jetzt doch nicht mehr wollen. Ich hab' ja damals nicht ahnen können, was der Andy Borg bisher alles hat erleben dürfen.»

Pandemie-Thriller «Songbird»: Produzent Bay stellt Trailer vor

LOS ANGELES: Hollywoods Actionfilm-Produzent Michael Bay will aus der Coronavirus-Pandemie Kapital schlagen. Der erste Trailer zu seinem Thriller «Songbird» wurde am Donnerstag veröffentlicht. Die Katastrophen-Romanze spielt im Jahr 2024 in einer Welt mit mehr als 110 Millionen Coronavirus-Toten, drastischen Ausgangssperren und gefährlichen Virus-Mutationen.

«Riverdale»-Darsteller K.J. Apa und Sofia Carson («Pretty Little Liars: The Perfectionists») spielen ein junges Paar im dystopischen Los Angeles. Regisseur Adam Mason holte unter anderem auch Demi Moore, Bradley Whitford und Paul Walter Hauser vor die Kamera. Der Film wurde ab Juli gedreht, als nach einem anfänglichen Shutdown der Filmindustrie im Frühjahr Dreharbeiten unter Corona-Auflagen wieder erlaubt waren. Einen Starttermin für «Songbird» gibt es noch nicht.

Der Trailer wurde im Netz eher kritisch kommentiert. Dies sei nicht der Film, den man im Moment brauche, schrieb ein Nutzer. Andere fanden ihn geschmacklos und respektlos.

US-Rapper Lil Wayne: Hatte «großartiges» Treffen mit Trump

MIAMI: US-Präsident Donald Trump hat von US-Rapper Lil Wayne (38, «Lollipop») kurz vor der Wahl am 3. November Unterstützung bekommen. «Hatte gerade ein großartiges Treffen mit Donald Trump», schrieb der Musiker am Donnerstag auf Twitter. Vor drei US-Fahnen posierten sie Seite an Seite mit einem Daumen-Hoch-Zeichen für ein Foto. Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany bestätigte, dass ein Treffen in Miami am Rande von Trumps Wahlkampfveranstaltungen im US-Staat Florida stattgefunden habe.

Trump habe ihnen heute zugehört und Hilfe zugesichert, schrieb Wayne in seinem Tweet. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Dwayne Michael Carter Jr. heißt, verwies auf Trumps sogenannten «Platin-Plan». Der Republikaner verspricht darin unter anderem drei Millionen neue Jobs für Afroamerikaner, 500.000 neue Unternehmen von Schwarzen sowie einen besseren Zugang zu Bildung und Ausbildung.

Trump hat in der Musikszene nur wenige prominente Fans. Zu ihnen zählen Rapper-Rocker Kid Rock, Punk-Pionier John Lydon und Kiss-Mitgründers Ace Frehley. Zeitweise zählte auch Rapper Kanye West zu seinen Unterstützern.

Michael Jacksons Tochter Paris veröffentlicht erste Single

LOS ANGELES: Die Tochter des 2009 gestorbenen «King of Pop» Michael Jackson, Paris Jackson (22), hat ihre erste Musik-Single herausgebracht. Der Song «Let Down» und das dazugehörige Musikvideo sind am Freitag erschienen. Zuvor hatte Jackson bereits kurze Ausschnitte über Instagram veröffentlicht.

In dem Video zu der Ballade ist sie mit langem weißen Kleid zu sehen. Sie sei «total aufgeregt, dass ihre erste Single als Solo-Künstlerin erscheine», schrieb die Musikerin. Mitte November soll das dazugehörige Album herauskommen.

Die 1998 als Tochter von Michael Jackson und seiner damaligen Frau Debbie Rowe geborene Paris Jackson hatte in den vergangenen Jahren als Model und Schauspielerin gearbeitet, sie war zudem Mitglied einer Musikband.