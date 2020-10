Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 09.10.20 | Überblick

Cumberbatch soll als Doctor Strange in «Spider-Man 3» erscheinen

LOS ANGELES: Der britische Schauspieler Tom Holland (24) soll für «Spider-Man 3» von einem Landsmann hochkarätige Unterstützung erhalten. Benedict Cumberbatch (44) werde in seiner Superheldenrolle als «Doctor Strange» in dem nächsten Spinnenmann-Abenteuer mitspielen, berichteten die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Donnerstag. Er werde Peter Parker alias Spider-Man als Mentor zur Seite stehen, so wie es zuvor Robert Downey Jr. als Tony Stark und Samuel L. Jackson als Nick Fury taten, heißt es.

Die Dreharbeiten für «Spider-Man 3» sollen noch in diesem Monat in Atlanta (US-Staat Georgia) unter der Regie von Jon Watts beginnen. Cumberbatch wird in diesem Herbst auch in London für die Fortsetzung «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» vor der Kamera erwartet.

In ihren Superheldenrollen als Strange und Spider-Man standen sich Holland und Cumberbatch erstmals in «Avengers: Infinity War» (2018) gegenüber. Seinen ersten Auftritt als die Marvel-Figur hatte Cumberbatch 2016 in «Doctor Strange». Darin verkörperte er den Neurochirurg Doctor Stephen Strange, der mit seinen Zauberkräften gegen böse Mächte kämpft.