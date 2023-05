Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Leute kompakt

«Please mind the gap»: König Charles und Camilla machen Bahnansage

LONDON: Zum verlängerten Krönungswochenende in Großbritannien werden Bahnreisende von ihrem König persönlich zur Vorsicht aufgefordert. Der 74-jährige Monarch, der an diesem Samstag in der Westminster Abbey zum König gekrönt werden soll, hat gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla (75) eine Bahndurchsage aufgenommen. Diese soll am Wochenende und am Krönungsfeiertag am Montag im gesamten Streckennetz der Züge in Großbritannien und der Londoner U-Bahn zu hören sein. «Meine Frau und ich wünschen Ihnen und Ihren Familien ein wunderbares Krönungswochenende», beginnt Charles die Ansage. Camilla sagt darauf: «Wo auch immer Sie reisen, wir hoffen Sie haben eine sichere und angenehme Reise.» Der König schließt mit dem in der Londoner Underground häufig zu hörenden: «Please mind the gap» (Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante).

Britische Botschafterin wird Krönung im Fernsehen schauen

BERLIN: Die britische Botschafterin in Deutschland, Jill Gallard, wird die Krönung von Charles III. im Fernsehen verfolgen. «Ich werde hier in Berlin sein», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Nach ihrer Einschätzung werden auch viele andere Menschen die TV-Sendungen einschalten. Auf die Frage, was Menschen in Deutschland an den Royals fasziniere, verwies sie auf die gegenseitigen Beziehungen. Charles' erster Staatsbesuch vor einigen Wochen habe nach Deutschland geführt. «Das war ein wunderbarer Moment für die beiden Länder», sagte Gallard. Er habe auch Familie in Deutschland, habe das Land fast 40 Mal besucht und spreche Deutsch.

Sängerin Freya Ridings mit Mama zum Konzert für König Charles III.

LONDON: Die britische Sängerin Freya Ridings («Castles») kann es nicht erwarten, an diesem Sonntag beim Konzert anlässlich der Krönung von Prinz Charles III. aufzutreten. «Ich freue mich so», sagte die 29-Jährige, die gerade ihr neues Album «Blood Orange» veröffentlicht hat, der Deutschen Presse-Agentur in London. «Das ist großartiges Timing. Ich hätte nie gedacht, dass ich gefragt werde, daran teilzunehmen.» Das empfinde sie als große Ehre, so Ridings. Besonders freut sich die Sängerin, dass sie zu dem Konzert auf Schloss Windsor, bei dem auch Take That, Lionel Richie, Katy Perry und viele andere Stars auftreten, eine Begleitung mitbringen darf. «Ich habe großes Glück, dass meine Mutter mitkommt», schwärmte sie.

Ed Sheeran gewinnt Copyright-Prozess in New York

NEW YORK: Der britische Sänger Ed Sheeran (32) hat in einem Prozess wegen angeblicher Copyright-Verletzungen in New York Recht bekommen. Sheeran habe seinen Song «Thinking Out Loud» nicht von dem Lied «Let's Get It On» von Marvin Gaye abgeschrieben, befand eine Jury am Donnerstag in New York nach mehrstündigen Beratungen einstimmig. «Ich bin natürlich sehr zufrieden mit dem Ausgang des Falls», sagte Sheeran nach dem Urteil vor dem Gerichtsgebäude. «Aber gleichzeitig bin ich unglaublich frustriert, dass unbegründete Behauptungen wie diese vor Gericht gehen dürfen.» Acht Jahre lang hätten er und die Kläger über zwei Songs mit dramatisch unterschiedlichen Texten und Melodien gestritten. Die zugrundeliegenden vier Akkorde würden jeden Tag von Songwritern auf der ganzen Welt verwendet. Die Erben des 2003 gestorbenen US-Musikers Ed Townsend hatten Sheeran Copyright-Verletzungen vorgeworfen.

Katarina Witt begeistert über Film-Ich

BERLIN: Derzeit wird ein Teil des Lebens von Katarina Witt (57) verfilmt - von ihrem Film-Ich Lavinia Nowak (27) ist der ehemalige Eiskunstlauf-Star begeistert. «Sie ist so bezaubernd, dass ich Lavinia sofort in mein Herz geschlossen hab», sagte Witt der «Bild»-Zeitung (Freitag). «Lavinia live spielen zu sehen, war etwas unwirklich, da ich meinem «jungen Ich» begegnete.» Noch bis Ende Mai entsteht in Prag der Film für das ZDF, ein Sendetermin steht noch nicht fest. Der Film spielt im Jahr 1994, als die aus der DDR stammende Sportlerin mit Hilfe ihrer Trainerin Jutta Müller, gespielt von Dagmar Manzel (64), ihr Comeback wagt und erstmals für ganz Deutschland antritt. Die Ähnlichkeit zu ihrem Film-Alter-Ego findet Kati Witt «verblüffend». Witt sagte in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur: «Wenn ich Lavinia sehe, ist Lavinia, Lavinia. Zum Glück! Aber wenn sie sich in die Rolle meines Charakters versetzt, wird sie wirklich mein junges Ich.»

«Germany's Next Topmodel»: Maike ist raus

FRANKFURT/LOS ANGELES: In der ProSieben-Castingshow «Germany's Next Topmodel» hat Maike den Einzug in die Top Ten knapp verpasst. Moderatorin Heidi Klum und Gastjuror Thomas Hayo warfen der 23-Jährigen in der am Donnerstag ausgestrahlten Sendung unter anderem vor, auf ihren High Heels zu zaghaft und verkrampft über einen unebenen Beton-Catwalk gelaufen zu sein. Auch beim Foto-Shooting im Kostüm einer Punkband habe sie keinen magischen Moment geschaffen. Die Frankfurter Medizinstudentin war im April als Nachrückerin in die Model-Schar aufgenommen gekommen. Maike bereute ihr Gastspiel bei «GNTM» aber nicht. «Ich hatte eine richtig, richtig schöne Zeit.»

Mönch Eucharius aus Trier arbeitet als Richter

TRIER/FULDA: Er folgt seinem Beruf und seiner Berufung: Der Mönch Eucharius Wingenfeld lebt im Kloster und arbeitet seit fast 35 Jahren als Richter. «Ich bin ein einziger Mensch. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da einen Hebel umlegen muss», sagt Wingenfeld. Der Beruf helfe ihm, seinen Auftrag als Christ zu leben: nämlich die Erfahrung, dass Gott die Menschen liebt, weiterzuschenken. Wingenfeld lebt im Kloster St. Matthias in Trier und arbeitet als Zivilrichter am Amtsgericht. Nach dem Beten am frühen Morgen geht es für den 65-Jährigen in den Gerichtssaal - wo er mit dem prallen Leben konfrontiert wird. Wingenfeld sagt, im Gericht mache er viele Erfahrungen: «Das weitet natürlich auch mein Herz.» Er fügt hinzu: «Als junger Richter ist man schon manchmal sehr forsch. Die andere Seite - die Barmherzigkeit, die Nachsicht - die wächst dann so mit der Zeit.» Er sei der einzige Mönch bundesweit, der Richter sei.