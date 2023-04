Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 14.04.23 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

Neues Lied von Céline Dion für Soundtrack von «Love Again»

LOS ANGELES: Nachdem Céline Dion (55, «My Heart Will Go On») aus gesundheitlichen Gründen zuletzt fünf Tour-Konzerte in Deutschland verschieben musste, hat sich die Sängerin mit einem neuen Song zurückgemeldet. Das Lied «Love Again» ist zugleich der Soundtrack der gleichnamigen Liebeskomödie, in der die gebürtige Kanadierin ihr Schauspieldebüt gibt.

Auf Instagram verriet sie neben der Song-Ankündigung noch eine weitere Überraschung: «Markiert den Kalender, am 5. Mai kommt der Film in die Kinos und am 12. Mai wird das komplette Album mit fünf neuen Céline-Songs erhältlich sein!»

In den Kommentaren lassen die Fans ihrer Begeisterung freien Lauf. «Ich liebe den Song», schrieb eine Userin und eine Andere: «Tolle Neuigkeiten.»

Bei der weltweit erfolgreichen Musikerin war eine seltene neurologische Erkrankung festgestellt worden, das sogenannte Stiff-Person-Syndrom. Das erklärte sie im Dezember 2022 in einer emotionalen Botschaft bei Instagram. Sie leide an Muskelkrämpfen und habe dadurch manchmal Probleme beim Gehen und beim Singen.

Kelly Clarkson gibt Vorgeschmack auf neues Album

LOS ANGELES: US-Sängerin Kelly Clarkson (40, «Stronger») hat in der Nacht auf Freitag zwei neue Songs veröffentlicht. Die Lieder «Me» und «Mine» sind Vorboten ihres Albums «Chemistry», das am 23. Juni erscheinen soll und sich Medienberichten zufolge mit ihrer Trennung von Brandon Blackstock auseinandersetzt. Auf Instagram schrieb die Musikerin, sie habe direkt zwei Lieder herausgebracht, «weil ich nicht nur einen Song veröffentlichen wollte, der ein ganzes Album oder eine ganze Beziehung repräsentiert.»

Clarkson gewährte in ihrem Statement bereits einen kleinen Einblick in die restlichen zwölf Lieder: «Es gibt viele Phasen von Trauer und Verlust auf diesem Album. Jeder Song steht für eine andere Phase und einen anderen emotionalen Zustand.»

Über die Namensgebung des Albums sagte die Grammy-Preisträgerin außerdem: «Die richtige Chemie mit jemandem zu haben, ist ein unglaubliches und überwältigendes Gefühl. Es ist so, als hätte man keine Wahl in dieser Sache. Man fühlt sich einfach zueinander hingezogen. Das kann gut und schlecht sein.»

Die Sängerin war seit 2013 mit Brandon Blackstock (46) verheiratet. Gemeinsam haben sie eine Tochter und einen Sohn. 2020 gab das Paar die Trennung bekannt. Songs zu schreiben, habe ihr dabei geholfen, ihre Gefühle zu verarbeiten, sagte sie schon im vergangenen Jahr.

Besetzung für «Twister»-Fortsetzung wächst - Glen Powell im Gespräch

LOS ANGELES: Neben der Britin Daisy Edgar-Jones (24, «Der Gesang der Flusskrebse») könnte der amerikanische Schauspieler Glen Powell (34) in dem geplanten Katastrophenfilm «Twister» mitspielen. Der «Top Gun: Maverick»-Star verhandle um eine Hauptrolle in der Fortsetzung von «Twister» (1996), wie die US-Branchenblätter «Variety» und «Deadline.com» am Donnerstag (Ortszeit) berichteten. Lee Isaac Chung («Minari») ist als Regisseur an Bord, das Drehbuch stammt von «The Revenant»-Autor Mark L. Smith. Der Film soll im Juli 2024 in die Kinos kommen.

Vor 27 Jahren wirbelte «Twister» die Filmwelt auf. Der Blockbuster über zwei Sturm-Experten, die einem gewaltigen Tornado hinterherjagen, spielte 1996 weltweit fast 500 Millionen Dollar ein. In dem Original-Film unter der Regie von Jan De Bont («Speed») nach einem Drehbuch von Michael Crichton («Jurassic Park») hatten Helen Hunt und Bill Paxton die Hauptrollen. Sie spielen waghalsige Meteorologen, die ihr Leben bei der Erforschung der Tornados riskieren. Die zerstörende Kraft der Wirbelstürme wurde mit spektakulären Spezialeffekten dargestellt.

Der Inhalt der Fortsetzung ist weitgehend unter Verschluss. Hauptfigur soll diesmal die Tochter des Wissenschaftler-Duos sein, die ebenfalls als Sturmjägerin unterwegs ist.