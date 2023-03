Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 31.03.23 | Überblick

Pugh: Habe mich für «Midsommar»-Rolle vermutlich selbst missbraucht

LOS ANGELES: Hollywood-Schauspielerin Florence Pugh («Don't Worry Darling») erzählt, sich selbst psychische Wunden zugefügt zu haben, um in ihren Charakter für den Horrorfilm «Midsommar» zu kommen. «Ich habe mir Dinge in den Kopf gesetzt, die immer schlimmer und düsterer wurden», sagte die 27-jährige Britin in dem Podcast «Off Menu». «Ich glaube, am Ende habe ich mich wahrscheinlich, ganz sicher, selbst missbraucht, um diese Leistung zu bekommen.»

In dem 2019 erschienenen Mystery-Horror-Drama spielt Pugh eine trauernde Frau, die mit ihrem Freund nach Schweden reist und dort in einem Dorf unheimliche Dinge erlebt. «Ich hatte nie zuvor jemanden gespielt, der so sehr leidet», sagte Pugh über ihre Rolle. Sie habe sich selbst in «wirklich beschissene Situationen» gebracht, was andere Schauspieler vielleicht nicht müssten, erklärte sie. «Jeden Tag wurde der Inhalt seltsamer und schwieriger zu bewältigen.» Als sie nach Drehschluss für ihren nächsten Film wegflog, habe sie das Gefühl gehabt, ihren Charakter im Stich gelassen zu haben und «enorme Schuldgefühle» gehabt.

Iris Berben würde gern mehr über die Zukunft wissen

BERLIN: Schauspielerin Iris Berben würde gern mehr über die Zukunft wissen. «Mir geht es nicht darum, unsterblich und vor allem nicht forever young zu sein. Aber ich bin wahnsinnig neugierig, wie das Leben weitergeht», sagte die 72-Jährige der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (NOZ). «Es ärgert mich einfach, dass ich nicht mitkriege, wie es in 100, 500 oder 2000 Jahren aussieht. Das ist es, was mich am Tod so wütend macht. Ich habe keine Angst vor dem Tod, sondern eine Wut über den Tod. Ich will wissen, wie es weitergeht.»

Sie lebe gern, «auch bei all diesen Komplikationen, die es momentan gibt und die mich extrem belasten», so Berben. «Es ist nicht so, dass ich meine Schritte mit derselben Selbstverständlichkeit mache wie früher, sondern ich stelle vieles infrage. Sollte ich den nächsten Film machen? Was können Filme überhaupt erreichen, wenn man all diese Katastrophen sieht? Wenn man aber trotzdem so gern lebt wie ich, dann ist der Tod ein Störenfried.»

Am Karfreitag ist Berben im ARD-Film «Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster» als krebskranke Fotografin zu sehen, die nur noch wenige Wochen zu leben hat. Es schmerze, sich beim Betrachten des fertigen Films selbst beim Sterben zuzusehen, sagte Berben der Zeitung: «Weil man sich schon wieder vor Augen hält: Das ist ja nicht in 50, 60 Jahren. Das Gute daran ist, dass ich teilweise wirklich vergesse, dass ich es bin. Ich schau jemand anderem dabei zu.»