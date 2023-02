Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 24.02.23 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Paris Hilton spricht über Abtreibung: «Ich war nicht bereit dafür»

NEW YORK: US-Realitystar und Model Paris Hilton (42) hat nach eigenen Worten in ihren frühen Zwanzigern eine Abtreibung durchführen lassen. Im Interview mit der Zeitschrift «Glamour» schilderte die Millionenerbin, warum sie sich für den Schwangerschaftsabbruch entschieden hatte: «Ich war ein Kind und noch nicht bereit dafür.» Über die Abtreibung wollte Hilton nach eigenen Worten lange nicht sprechen, da der Entschluss in ihr viele Schamgefühle ausgelöst habe.

Jetzt möchte sie ihre Stimme aber für politisches Engagement nutzen: «Es dreht sich einfach alles um Politik, aber es geht um den Körper einer Frau... Warum sollte es ein Gesetz geben, das darauf basiert? Es ist dein Körper, deine Entscheidung - daran glaube ich wirklich.» In den USA werden Abtreibungsrechte stark diskutiert. Abtreibungen waren über Jahrzehnte mindestens bis zur Lebensfähigkeit des Fötus erlaubt, etwa bis zur 24. Woche. Der Supreme Court kippte diese Entscheidung jedoch vergangenes Jahr und machte damit den Weg für strengere Abtreibungsgesetze frei - bis hin zu kompletten Verboten.

Paris Hilton und ihr Mann Carter Reum sind erst kürzlich Eltern eines Sohnes geworden. Die beiden haben ihn Phoenix Barron Hilton Reum genannt. Inzwischen können Fans einen Blick auf ihr gemeinsames Baby werfen: Ein Familienfoto teilte das Model auf Instagram. Hilton und Reum hatten im November 2021 geheiratet und ihren Sohn per Leihmutterschaft zur Welt gebracht. Leihmutterschaft, bei der eine andere Frau das biologische Kind eines Paares austrägt, ist in Deutschland verboten.

Anke Engelke lässt ungern neue Menschen in ihr Leben

BERLIN/KÖLN: Publikumsliebling Anke Engelke (57) tut sich schwer damit, neue Menschen in ihr Leben zu lassen. Zum einen habe sie aufgrund ihres Berufs und ihrer Familie keine Zeit dafür, zum anderen sei sie bei Interesse an ihr auch schnell skeptisch, sagte die Kölner Entertainerin in Berlin. Sie denke dann: «Wenn jetzt noch neue Leute dazukommen, werde ich denen meine Zeit nicht so geben können, das ist nicht fair.» Darüber hinaus überlege sie auch: «Warum könnten Menschen an mir interessiert sein, an einer Freundschaft mit mir? Ohne dass ich misstrauisch sein wollte, guck ich da immer doch genauer hin.»

Die Schauspielerin hat mit dem Entertainer Riccardo Simonetti (30) bei der Streaming-Plattform Spotify einen Podcast gestartet, in dem beide offen und ehrlich über ihr Leben und ihre Erfahrungen im Showbusiness sprechen wollen. Er heißt «Quality Time mit Anke und Riccardo».

Auch für ihn sei es aus Zeitgründen nicht einfach, neue Freundschaften zu schließen, sagte Simonetti. Um auf Reisen nicht alleine zu sein, habe er immer zwei Menschen dabei. «Florian Ferino macht Haare und Make-Up und Tobi Koppenhöfer das Management.» Das sei ihm sehr wichtig, um auch Gefühle teilen zu können und er selbst zu sein - trotz «auch gerne mal 14 Stunden am Set».

Riccardo Simonetti: Im Showbusiness fehlt Empathie

BERLIN: Entertainer Riccardo Simonetti (30) sieht sich im Showgeschäft häufig mit Empathielosigkeit konfrontiert. So komme es immer wieder vor, dass er in Interviews völlig zusammenhanglos zu schmerzvollen Erfahrungen befragt werde. «Man gibt ein Interview zum Thema Mode. Und dann kommt plötzlich die Frage «Ja, kannst Du noch mal erzählen, wie das für Dich war, als Du mit 16 im Schulbus angezündet wurdest?»», erzählte Simonetti, der sich für sexuelle Vielfalt einsetzt, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

In einem Rahmen, in dem er das «ganzheitlich beleuchten» könne, wäre das in Ordnung. «Ich erzähle das aber ungern zwischen zwei Fragen, wie ich meine Haare pflege und ob es mir Spaß gemacht hat, einen Kinderfilm zu synchronisieren. So eine schlimme Erinnerung dann plötzlich Revue passieren zu lassen, das ist ja immer wie ein Pflaster aufzureißen und die Wunde blutet weiter.»

Bei vielen öffentlichen Auftritten nehme er die Rolle des «queeren Erklärbären» ein. Er wünsche sich häufig, «einfach nur Entertainer sein zu können», sehe es aber auch als seine Verantwortung, «die Projekte, die ich selber mitgestalten darf, so zu prägen, dass der queere Junge, der ich früher mal war, heute jemanden hat, der zumindest die Themen anspricht, die ihn vielleicht weiterbringen können».

Der Entertainer hat mit Komikerin und Schauspielerin Anke Engelke (57) einen neuen Podcast bei der Streaming-Plattform Spotify gestartet. Dabei wollen beide offen und ehrlich über ihr Leben und ihre Erfahrungen im Showbusiness sprechen.