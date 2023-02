Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Selenskyj appelliert zu Berlinale-Start an Filmschaffende

BERLIN: Der ukrainische Präsident wurde per Video zugeschaltet: In Berlin sind die Internationalen Filmfestspiele eröffnet worden. Wolodymyr Selenskyj richtete am Donnerstagabend einen emotionalen Appell an Filmschaffende und Künstler, sein Land nach dem russischen Angriff zu unterstützen. «Kann sich die Kunst aus der Politik heraushalten?», fragte er bei der Eröffnungsgala. Die Frage sei jetzt wieder extrem wichtig. Sowohl die Festivalmacher als auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth sicherten der Ukraine Solidarität zu. Das Publikum bedachte Selenskyj mit Applaus im Stehen. In einer Woche jährt sich der Kriegsbeginn. Selenskyj betonte in seiner Videoansprache, Kino und Film könnten Barrieren überwinden, echte und ideologische.

Neustart für Wiener Opernball - Fonda zum Mega-Event: «Ich liebe es»

WIEN: 5000 Gäste feierten am Donnerstagabend auf dem Wiener Opernball ein rauschendes Fest im Walzer-Takt. Zwei Mal war das gesellschaftliche Top-Event der Alpenrepublik wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Nun drängten sich prominente und weniger prominente Besucher wieder in der zum Ballsaal umgebauten Staatsoper. Neu war, dass dieses Mal ein Teil der Einnahmen für soziale Zwecke gespendet wird. Die Staatsoper rechnet mit mehreren Hunderttausend Euro für Menschen in Not. Unter den Gästen war wie immer der österreichische Unternehmer und Gesellschaftslöwe Richard «Mörtel» Lugner (90) - diesmal mit seinem Stargast Jane Fonda (85) aus den USA. Nach anfänglicher Skepsis zeigte sie sich beeindruckt von dem Geschehen auf dem Parkett. «Diese Art des Tanzens gibt es in meinem Land nicht», sagte sie. «Ich liebe es», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Keanu Reeves feuert in «John Wick: Kapitel 4»-Trailer um sich

LOS ANGELES: Fünf Wochen vor dem geplanten Kinostart von «John Wick: Kapitel 4» feuert Keanu Reeves in einem neuen Trailer als Auftragskiller um sich. Das Studio Lionsgate stellte das Action-Video am Donnerstag (Ortszeit) ins Netz. Im vierten Teil der Thriller-Reihe kämpft der schwarz gekleidete Wick rund um den Globus gegen eine internationale Verbrecherorganisation - er jagt auf dem Pferd durch eine Wüste und rast im Auto durch die Straßen von Paris. Mit Marquis de Gramont (Bill Skarsgård) taucht ein neuer Bösewicht auf. Ein Hund eilt Wick in dem Trailer zur Hilfe. «John Wick: Chapter 4» soll Ende März in die Kinos kommen.

Anna Loos bringt erste Single «Mauern» zu neuem Album heraus

HAMBURG: Die Sängerin und Schauspielerin Anna Loos (52, Silly, «Helen Dorn») hat eine erste Single aus ihrem nächsten Album veröffentlicht, das im Juni erscheinen soll. In dem Lied «Mauern» geht es um die Beziehung zweier Menschen, die durch ihr bisheriges Leben geprägt sind und Schutzmauern aufgebaut haben. «Doch anstatt der Vergangenheit und dem Ego das Ruder zu überlassen, fordere ich dazu auf, die Schutzmauern fallen zu lassen und sich so zu zeigen, wie man ist», sagte Loos laut Mitteilung vom Freitag.

Klaas Heufer-Umlauf: Unterhaltungskünstler sollten Haltung zeigen

STUTTGART: Der Moderator Klaas Heufer-Umlauf hält es nach eigenen Angaben für wichtig, dass auch Entertainer auf bedeutende gesellschaftliche Themen aufmerksam machen. «Ich finde es gut, wenn man sich da als Unterhaltungskünstler profiliert», sagte der 39-Jährige der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» (Freitag). «Ich glaube, es ist immer gut, wenn wichtige Informationen, die uns alle betreffen, in der Mitte des Lebens besprochen werden - und das heißt eben auch in Unterhaltungsshows.» Er habe zwar keine Lust, in erster Linie eine Haltung zu verbreiten und zu schauen, wie man die in etwas Unterhaltsamem verstecken könne, sagte Heufer-Umlauf. «Aber wenn man die Aufmerksamkeit hat, finde ich es auch irgendwie unanständig, die jetzt gar nicht zu nutzen.»

Top-Model Gisele Bündchen will zum Karneval von Rio kommen

RIO DE JANEIRO: Das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen (42) hat nach eigener Aussage eine Einladung zum Karneval von Rio de Janeiro angenommen. Sie werde in einer Loge im Sambodrom sein, sagte Bündchen in einem Video auf Instagram am Donnerstag (Ortszeit). Am Freitag beginnen die weltberühmten Umzüge im Sambodrom mit den Schulen der Aufstiegsklasse. Am Sonntag und Montag defilieren dann die zwölf Sambaschulen der ersten Liga. Supermodel Bündchen und Football-Star Tom Brady hatten sich im vergangenen Jahr scheiden lassen. Seit 2011 war sie nicht mehr beim Karneval von Rio. «Ich glaube, ich muss nach Rio de Janeiro, denn ich vermisse die wunderbare Stadt sehr, es ist schon lange her, dass ich dort war», sagte Bündchen in dem Instagram-Video.

Schauspieler Kudrjawizki: Ukraine-Krieg zerreißt mir das Herz

OSNABRÜCK: Der Krieg in der Ukraine belastet den Schauspieler Lenn Kudrjawizki («Kroatien-Krimi») nach eigenen Angaben emotional sehr. Kurz vor dem Jahrestag des Kriegsausbruchs sagte der 47-Jährige der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Freitag): «Es ist ein kaum zu ertragendes Gefühl. Abgesehen davon, dass für mich jeder Krieg jeglicher Logik entbehrt, hat dieser Krieg mir ein Stück weit Identität und Seele geraubt, mit denen ich groß geworden bin und die für mich Wurzeln bedeuten. Es zerreißt mir das Herz.» Russland begann den Krieg gegen das Nachbarland Ukraine am 24. Februar vergangenen Jahres. Noch immer seien Verwandte von ihm in der schwer umkämpften Stadt Charkiw im Osten der Ukraine, sagte der Schauspieler.

Uli Hoeneß: Gucke Bud-Spencer-Filme mit meinen Enkeln

HANNOVER: Seit seinem Rückzug als Präsident des FC Bayern München verbringt der langjährige Fußball-Manager Uli Hoeneß deutlich mehr Zeit mit seinen vier Enkeln. «Wir gehen immer ins Schlafzimmer und schauen Bud Spencer. Ich bin schon sehr beliebt bei den Jungs», sagte der 71-Jährige am Donnerstagabend bei einer Talkveranstaltung der «Neuen Presse» in Hannover. Hoeneß zog sich 2019 als Bayern-Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern München AG zurück.

Familie: Bruce Willis leidet an frontotemporaler Demenz

LOS ANGELES: Hollywood-Star Bruce Willis (67) ist nach Angaben seiner Familie an frontotemporaler Demenz erkrankt. Sie hätten jetzt diese spezifischere Diagnose erhalten, teilten die Ehefrau des Schauspielers, Emma Heming-Willis (44), und seine Ex-Frau Demi Moore (60) am Donnerstag auf Instagram mit. «Obwohl dies schmerzhaft ist, ist es eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben.» Bei der Krankheit werden Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns (Fronto-Temporal-Lappen) abgebaut. Laut Deutscher Alzheimer Gesellschaft macht sich das anfangs bei vielen Erkrankten dadurch bemerkbar, dass sie teilnahmslos wirken und gereizt sind. Später komme es zur Beeinträchtigung des Gedächtnisses.

Leute kompakt

Heidi Klum hält Verteidigungsrede bei «GNTM»-Start

BERLIN: Heidi Klum hat den Start der neuen Staffel von «Germany's Next Topmodel» (GNTM) für eine lange Rede zur Verteidigung der Castingshow genutzt. «Nachdem ich mir so viele Sachen anhören musste, vor allem im letzten Jahr, möchte ich jetzt auch einmal Stellung beziehen, liebe Zuschauer», sagte die 49-Jährige zu Beginn der neuen Staffel am Donnerstagabend. Die Show steht seit Jahren in der Kritik - beispielsweise wegen der Schönheitsideale, die dort vertreten wurden. Seit einigen Jahren hat sich die Sendung, die jetzt in die 18. Staffel geht, Diversity - also Vielfalt - auf die Fahnen geschrieben. «Ich komme aus einer Zeit, in der die Branche noch ganz anders funktioniert hat», sagte Klum. Wer nicht in eine Größe 34 gepasst habe, habe nach Hause gehen können - das habe auch sie selbst oft getroffen. Klum bestritt außerdem Vorwürfe, die Show sei nicht echt: «Wir sind eine Reality-Sendung und zeigen genau das, was passiert.»

Dänische Königin Margrethe bleibt dem Rauchen treu

KOPENHAGEN: Die dänische Königin Margrethe II. hat niemals in ihrem Leben versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Das verriet die für ihren Zigarettenkonsum bekannte Monarchin in einem am Freitag veröffentlichten Interview der dänischen Wochenzeitung «Weekendavisen». Ob sie niemals erwägt habe, etwa auf Nikotinkaugummi umzusteigen? «Nein. Und jetzt bin ich so alt, dass es egal ist», sagte die 82-Jährige. Auch ihre Mutter habe bis zum Schluss geraucht, ihr Vater ebenso.

Dänemarks Königin über Putin: «Habe niemals so kalte Augen gesehen»

KOPENHAGEN: Bei Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat Dänemarks Königin Margrethe II. nach eigener Darstellung alles andere als ein gutes Bild von dem Kremlchef bekommen. Sie erinnere sich, dass sie gedacht habe, dass er keine angenehme Person sei, sagte die 82 Jahre alte Monarchin in einem am Freitag veröffentlichten Interview der dänischen Wochenzeitung «Weekendavisen». «Ich habe niemals in meinem Leben so kalte Augen gesehen.»