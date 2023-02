Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 03.02.23 | Aktualisiert um: 18:10 | Überblick

Wegen Kindesmissbrauchs verurteilter Ex-Popstar Gary Glitter ist frei

LONDON: Nach acht Jahren in Haft wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs ist der frühere Popstar Gary Glitter britischen Medienberichten zufolge wieder frei. Der 78-Jährige habe das Gefängnis am Freitag verlassen, nachdem er die Hälfte seiner Haftstrafe verbüßt habe, meldete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf eigene Informationen. Er war im Februar 2015 zu 16 Jahren Haft wegen mehrerer Fälle aus den 1970er Jahren verurteilt worden. In Großbritannien ist es üblich, dass die Strafe nach der Hälfte zur Bewährung ausgesetzt wird.

Die Zeitungen «Sun» und «Daily Mail» berichteten, dass Glitter, der mit bürgerlichem Namen Paul Gadd heißt, strenge Bedingungen auferlegt worden seien. Er müsse eine elektronische Fußfessel tragen, die Behörden eine Woche vorab über Auslandsreisen informieren sowie darüber, wenn er eine Beziehung mit einer Person eingeht, die ein minderjähriges Kind hat.

Der einstige Glamrockstar hatte vor allem Anfang der 1970er Jahre mit Singles wie «Rock and Roll (Parts 1 & 2)» Erfolge gefeiert. 1997 wurde Kinderpornografie auf seinem Laptop entdeckt und Glitter zu mehreren Monaten Haft verurteilt. Er wanderte nach Südostasien aus und kam in Vietnam wegen Kindesmissbrauchs für zweieinhalb Jahre in Haft. Nach seiner Rückkehr nach Großbritannien wurde Glitter im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal um den ehemaligen BBC-Moderator Jimmy Savile festgenommen und schließlich verurteilt.

Deutschlands beste Kaninchenzüchter kommen aus Ostfriesland

LEER: Die besten Rassekaninchenzüchter Deutschlands kommen aus der Gemeinde Moormerland in Ostfriesland. Bei der 35. Bundes-Kaninchenschau in der vergangenen Woche in Kassel wurde der Rassekaninchenzuchtverein I 47 Moormerland im Landkreis Leer als bester Verein Deutschlands ausgezeichnet. Der Vereinswettbewerb, bei dem die Ostfriesen den Spitzenplatz unter 104 Vereinen belegten, wurde nach Angaben des Zentralverbandes Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter zum ersten Mal ausgelobt. Für den Vereinswettbewerb mussten die Vereine vorab 16 Tiere zur Bewertung von ihren Züchtern auswählen und melden. Nach festgelegten Kriterien wie Gewicht, Körperform und Fellfarbe bewerteten dann die Preisrichter.

Krümelmonster: Henssler nie böse, wenn ich Zutaten aus Versehen esse

KÖLN: Das Krümelmonster - weltberühmter flauschiger Fernsehpromi - kommt nach eigenen Worten in seiner neuen Kochshow für Kinder gut klar mit Steffen Henssler. «Der ist total nett. Und macht immer soooo leckere Sachen. Und er ist nie böse, wenn ich die Zutaten aus Versehen gegessen habe...», zitierte SuperRTL das blaue Monster in einer Mitteilung vor dem Start der TV-Ausstrahlung der Sendereihe «Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler». SuperRTL zeigt die Kochshow ab diesem Sonntag (5.2.) und dann immer samstags und sonntags um 8 Uhr. Alle 13 Folgen stehen auch schon beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereit. In der Show-Serie werden außerdem Gäste begrüßt, darunter Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp, Moderatorin Laura Wontorra sowie Elmo oder auch Ernie und Bert.

Nackter Mann, fliegende Wolke: Roger Federer als Kunstwerk

BASEL: Tennis-Maestro Roger Federer ist vom Publikum unbemerkt Teil eines Kunstobjekts gewesen. Eine ihm nachgebildete lebensgroße Figur hing blauweiß wie eine Wolke angemalt in Venedig 2022 unter der Decke einer Kirche. Dass er dem Schweizer Künstler Ugo Rondinone dafür Modell gestanden hatte, enthüllte der 41-Jährige jetzt auf seinen Social-Media-Kanälen. Die Installation umfasste insgesamt sieben nackte Figuren, die der Künstler «fliegende Körperwolken» nannte. Sie war vergangenes Jahr zur gleichen Zeit wie die Biennale in der Lagunenstadt zu sehen. Die Installation namens «Burn Shine Fly» war vor kurzem auch in Paris ausgestellt und soll erneut gezeigt werden, wie das Studio des Künstlers in New York der dpa sagte.

32 Statuen im Visier: Beyoncé greift nach spektakulärem Grammy-Rekord

LOS ANGELES: Neun Mal hat US-Sängerin Beyoncé am Sonntagabend (US-Zeit) die Chance auf einen Grammy - wenn sie vier gewinnt, hat sie mehr der prestigeträchtigen Statuen gewonnen als jeder andere Mensch in der Geschichte. Bislang steht die 41-Jährige mit 28 Grammys zusammen mit dem amerikanischen Produzenten und Songwriter Quincy Jones auf Platz 2 der ewigen Bestenliste - hinter dem bereits toten britisch-ungarischen Dirigenten Georg Solti (31). Einen Grammy-Rekord hält Beyoncé im Übrigen bereits: Zusammen mit ihrem Ehemann, Rapper Jay-Z, hat sie in ihrer Karriere insgesamt 88 Grammy-Nominierungen eingeheimst - und damit mehr als jeder andere Musik-Star.

Harold Faltermeyer vermisst Wertschätzung für Grammy-Nominierung

MÜNCHEN: Der Komponist Harold Faltermeyer (70) ist für seine Filmmusik zu dem Kino-Hit «Top Gun: Maverick» für einen Grammy nominiert worden. Der Gala zur Preisverleihung am 5. Februar in Los Angeles will er aber fernbleiben, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Denn: «Da kam bisher kein einziges Wort von der Plattenfirma und auch von der Filmverleihfirma Paramount nichts Persönliches, sondern lediglich eine allgemeine Anzeige. Das ist schon schwach», findet Faltermeyer. 1986 gewann Faltermeyer den Grammy für den Soundtrack zu «Beverly Hills Cop» und ein Jahr darauf für «Top Gun». Die Nominierung für «Top Gun: Maverick», erneut mit Hollywoodstar Tom Cruise als Hauptdarsteller, ist seine sechste.

Sylvester Stallone dreht mit seiner Familie eine Reality-Serie

LOS ANGELES: Action-Star Sylvester Stallone will mit einer Reality-Serie Einblick in sein Familienleben geben. In der geplanten Serie mit dem Titel «The Family Stallone» werden neben dem 76-jährigen Schauspieler seine Frau Jennifer Flavin Stallone (54) und die drei gemeinsamen Töchter Sophia (26), Sistine (24) und Scarlet (20) mitwirken, wie der Streamingdienst Paramount+ am Donnerstag (Ortszeit) bekanntgab. Paramount+ veröffentlichte dazu ein witziges Video, das am 12. Februar beim Super Bowl der National Football League laufen soll. Das NFL-Finale zählt zu den größten TV-Ereignissen des Jahres in den USA.

Leute kompakt

Böhmermann: Rückzug wie von Raab «erstrebenswert»

KÖLN: Jan Böhmermann zeigt Bewunderung für einige ältere TV-Kollegen. «Ich finde es toll, wie Frank Elstner das macht, sich mit einer Zuneigung für alles, was nach ihm kommt, die Dinge anzugucken. Das ist in der Unterhaltung leider selten», sagte der Satiriker, Late-Night- und Recherche-Show-Moderator der «Süddeutschen Zeitung». «Und hat nicht auch Stefan Raab das fantastisch gemacht?», fuhr Böhmermann fort. «Mit 50 zog er sich wie angekündigt zurück, das ist erstrebenswert», sagte der 41-Jährige («ZDF Magazin Royale»).

Bilder eines inhaftierten Iraners im Hungerstreik lösen Besorgnis aus

TEHERAN: Bilder eines iranischen Aktivisten im Hungerstreik haben in sozialen Medien große Besorgnis ausgelöst. Menschenrechtler veröffentlichten am Donnerstagabend Fotos des seit 2018 inhaftierten Arztes Farhad Meysami. Darauf ist der bekannte 53-Jährige mit rasiertem Kopf und völlig abgemagert zu sehen. Iranerinnen und Iraner zeigten sich schockiert und forderten erneut dessen Freilassung.

Meysami ist seit mehr als vier Jahren in Haft. Die Justiz wirft ihm Verstöße gegen die «nationale Sicherheit» vor. Bereits 2018 war der bekannte Aktivist in den Hungerstreik getreten. Seit Ausbruch der jüngsten Proteste im Herbst 2022 verweigerte der Mann erneut die Nahrungsaufnahme im berüchtigten Ewin-Gefängnis in der Hauptstadt Teheran. Medienberichten zufolge fordert Meysami ein Ende der Exekutionen von Demonstranten, die Freilassung politischer Gefangener und das Ende der strengen islamischen Kleidungsordnung.

Prominente Politiker und Intellektuelle fordern Meysamis Freilassung. Der iranische Politologe Abbas Abdi setzte sich auf Twitter mit einem Appell dafür ein. Der Menschenrechtsaktivist Hossein Ronaghi, der zuletzt selbst im Ewin-Gefängnis inhaftiert war und auf Kaution frei kam, schrieb, Meysami verdiene keinen Gefängnisaufenthalt. Seine Situation sei «schmerzhaft», schrieb Ronaghi auf Twitter. «Die Verantwortung für sein Leben liegt bei der Islamischen Republik».

Auslöser der jüngsten Protestwelle im Iran war der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini im Polizeigewahrsam Mitte September. Sie war von der sogenannten Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen islamische Kleidungsvorschriften festgenommen worden. In den vergangenen Wochen nahmen die Straßenproteste wieder ab. Ihren Unmut drücken viele Frauen inzwischen durch zivilen Ungehorsam aus, etwa indem sie den Kopftuchzwang ignorieren.

UN zeigt Amsterdamer Sklaverei-Ausstellung

AMSTERDAM: Die große Sklaverei-Ausstellung des Amsterdamer Rijksmuseums wird bei den Vereinten Nationen in New York gezeigt. Die Ausstellung über die Sklaverei in früheren niederländischen Kolonien sei in der öffentlich zugänglichen Eingangshalle ab 27. Februar zu sehen, wie das Rijksmuseum am Freitag mitteilte. In diesem Jahr gedenken die Niederlande dem Ende der Sklaverei in ihren Kolonien vor 150 Jahren. Erst Ende 2022 hatte sich Premier Mark Rutte im Namen der Regierung für dieses Unrecht entschuldigt.

«Die Anerkennung des Einflusses, den die Sklaverei auf die Weltgeschichte hatte und noch immer hat, ist von hoher Bedeutung», sagte der Direktor des Amsterdamer Museums, Taco Dibbits. Das Rijksmuseum, das auch wegen seiner Sammlung holländischer Meister wie Rembrandt berühmt ist, hatte im Sommer 2021 erstmals in seiner Geschichte eine Ausstellung zu diesem Thema gezeigt. Wegen der Reisebeschränkungen in der Corona-Zeit konnten nur wenige internationale Besucher die Ausstellung sehen.

Die Ausstellung zeigt die Geschichte am Beispiel von zehn historischen Personen vom Plantagenarbeiter bis zum reichen Kaufmann. In New York ist auch ein zentrales Objekt aus der Sammlung zu sehen: Eine historische Fußfessel, an der mehrere Menschen gleichzeitig festgekettet wurden.

In etwa 250 Jahren kolonialer Geschichte waren durch die Niederlande Millionen Menschen versklavt worden: in Südamerika, Asien, Südafrika und der Karibik. Erst 1863 hatte das Land die Sklaverei offiziell abgeschafft - als eines der letzten Länder der Welt. Doch erst zehn Jahre später endete die Versklavung.

Filmemacher Gierstorfer: Hatte nur am Anfang in der Ukraine Angst

BERLIN: Der Dokumentarfilmer Carl Gierstorfer hat seine Angst bei Dreharbeiten in der Ukraine nach eigenen Angaben schnell überwunden. «Als ich das erste Mal rübergefahren bin, hatte ich sehr viel Angst. Man stellt sich vor, dass die Raketen auf einen niederhageln», sagte der 48-Jährige am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Wenn man aber dort ist, dann wird alles ein Stück weit Normalität und dann verschwindet auch die Angst.» Der Regisseur hat eine Anästhesistin in einem Kinderkrankenhaus in der westukrainischen Stadt Lwiw begleitet. «Ukraine: Kriegstagebuch einer Kinderärztin» heißt sein nun vorgestellter Dokumentarfilm (am 7.2. bei Arte).

Dwayne Johnson berichtet von Unfall seiner Mutter

LOS ANGELES: Hollywood-Star Dwayne Johnson (50, «Baywatch») hat nach eigenen Angaben eine sorgenvolle Nacht durchstehen müssen. «Barmherzige Engel haben über meine Mutter gewacht, als sie gestern am späten Abend einen Autounfall hatte. Sie wird überleben und weiterhin untersucht», schrieb der Schauspieler und frühere Wrestler auf Instagram. Er dankte den Einsatzkräften. Seine Fans erinnerte Johnson daran: «Ich habe nur ein Elternteil übrig, wenn ihr daher eure Mutter und euren Vater noch habt, geht sicher, dass ihr sie fest umarmt, weil ihr niemals wisst, wann ihr diesen Anruf um 3.00 Uhr morgens, den wir niemals bekommen wollen, erhaltet.»

Kylie Jenner zu Sohn Aire: «Das schönste Jahr meines Lebens mit dir»

LOS ANGELES: Reality-Star und Unternehmerin Kylie Jenner hat zum ersten Geburtstag ihres Sohns Aire ein Video mit gemeinsamen Momenten geteilt. Die 25-Jährige schrieb auf Instagram: «Aire. Mein Sohn, mein Mond, meine Sterne. Das schönste Jahr meines Lebens mit dir. Du machst uns komplett, mein Engel. Mami liebt dich. Alles Gute zum ersten Geburtstag.» Jenner hatte ihren Sohn nach seiner Geburt vor einem Jahr zunächst Wolf genannt, einige Wochen später jedoch bekannt gegeben, dass der Name doch nicht gepasst habe. Erst vergangenen Monat teilte sie ihren Fans mit, dass der Junge nun Aire heiße.

Schauspieler Koeberlin hat noch keinen Sinn in Social Media erkannt

KÖLN/BREGENZ: Schauspieler Matthias Koeberlin («Die Toten vom Bodensee») ist kein großer Fan von sozialen Medien. «Ich bin überhaupt nicht in sozialen Netzwerken unterwegs. Ich habe darin noch keinen Sinn für mich entdeckt. Ich wüsste nicht, wie ich das für mich nutzen sollte», sagte der 48-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er finde zudem, dass es in seinem Beruf wichtig sei, «sich ein Geheimnis zu bewahren». «Wenn so ein ganzer Rattenschwanz an Informationen dran hängt, dann schwingt das immer mit, wenn ich eine Schauspielerin oder einen Schauspieler sehe», sagte er. Koeberlin ist unter anderem als Ermittler in der ZDF-Reihe «Die Toten vom Bodensee» zu sehen. Am Montag um 20.15 Uhr zeigt das ZDF eine neue Folge.

Bob Odenkirk mit «Hasty Pudding»-Preis gefeiert

LOS ANGELES/CAMBRIDGE: US-Schauspieler Bob Odenkirk (60) ist von der Theatergruppe der ehrwürdigen Harvard-Universität als «Mann des Jahres» gefeiert worden. Odenkirk, aus den Hit-Serien «Breaking Bad» und «Better Caul Saul» in der Rolle des Anwalts Saul Goodman bekannt, nahm am Donnerstag (Ortszeit) den ungewöhnlichen «Hasty Pudding»-Preis in Form eines Puddingtopfes entgegen. Der Verleihung wird nach alter Tradition mit witzigen Aktionen und Paraden ausgerichtet. Am Samstag soll die Schauspielerin Jennifer Coolidge (61, «American Pie», «Natürlich blond») mit einem Straßenumzug in Cambridge (US-Staat Massachusetts) gefeiert werden.