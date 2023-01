Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 20.01.23 | Überblick

Nena über «99 Luftballons»: «Ich liebe dieses Lied!»

HAMBURG: Für Sängerin Nena (62) hat ihr Welthit «99 Luftballons» von 1983 eine besondere Bedeutung.

«Ich liebe dieses Lied. Solange ich auf der Bühne stehe, wird es kein Nena-Konzert ohne die Luftballons geben», sagte die Sängerin der Deutschen Presse-Agentur zum 40. Jubiläum des Songs. «Wir reisen seit 40 Jahren gemeinsam um die Welt und haben schon viel miteinander erlebt.» Nur über die Zeile «Seh? die Welt in Trümmern liegen» sei sie schon früher immer wieder gestolpert. «Es waren nur zwei kleine Worte, die es brauchte. Seitdem singe ich: «Ich seh die Welt noch nicht in Trümmern liegen!» - Es liegt in unserer Hand. Ich glaube an uns Menschen und vertraue darauf, dass wir alle tief in unseren Herzen wissen: Wir gehören zusammen.».

Tanzen wie die «Rockettes» wird jetzt auch an Universität gelehrt

NEW YORK: Die Beine in die Luft schwingen wie eine «Rockettes»-Tänzerin, das kann jetzt erstmals auch an einer Universität gelernt werden. Am Boston Conservatory werde es künftig einen entsprechenden Kurs geben, teilten die Veranstalter mit. Es handele sich um das erste Angebot dieser Art in der Geschichte der Tanzkompanie.

Die «Rockettes» sind vor allem dafür berühmt, dass sie ihre Beine synchron in die Luft schwingen. Seit 1933 führt die Truppe, die in der New Yorker Radio City Music Hall zu Hause ist, eine Weihnachtsshow auf, die bislang von mehr als 70 Millionen Zuschauern gesehen wurde.