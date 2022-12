Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 30.12.22 | Überblick

Isabell Polaks Wunsch für 2023: Ein Pferd im Drehbuch

BERLIN: Isabell Polak hat beruflich einen Neujahrswunsch: «Ein einziges Mal für eine Reitszene besetzt werden.» Ihr geht es nämlich wie vielen anderen Schauspielerinnen und Schauspielern, die eine Sache besonders gut können, aber für Rollen nie danach gefragt werden. Die Leidenschaft der 41-Jährigen ist der Umgang mit Pferden. Stattdessen sehen die Casting-Verantwortlichen in ihr oft eine Profi-Schwimmerin.

So startete ihre Karriere 2014 mit dem Kinofilm «Vaterfreuden» von Matthias Schweighöfer durch - wo sie unter anderem eine Schwimmszene abzuliefern hatte. Polak erinnert sich, dass die ganze Crew bei einem ihrer Kraulversuche «einfach in Gelächter ausbrach». Für ihre Rolle als Schwimmlehrerin in der Vox-Serie «Club der Roten Bänder» (2015) nahm sie also extra Schwimmunterricht, «um diese Schmach nicht noch einmal erleben zu müssen». Und auch in dem zuletzt abgedrehten Film «Mit Harpunen schießt man nicht» (Arbeitstitel) durfte die Berlinerin wieder ihre Bahnen ziehen. «Es sieht mittlerweile auch ganz gut aus.»

Am 2. und 3. Januar ist Polak im ZDF-Zweiteiler «Die Frau im Meer» zu sehen, der zur «Nordholm»-Krimireihe gehört, die seit 2015 unregelmäßig im Zweiten läuft. Dort spielt sie an der Seite von Heino Ferch die neue Ermittlerin in der fiktiven Kleinstadt an der Ostsee. Ein Film, der - wie sollte es anders sein - wieder viel mit Wasser zu tun hat.

Festivalchef Carlo Chatrian guckt Hunderte Filme

BERLIN: Zur Vorbereitung der nächsten Berlinale hat Festivalchef Carlo Chatrian (51) nach eigenen Angaben bereits Hunderte Filme geguckt. «Ich habe nicht die genaue Zahl, aber vielleicht etwa 800. Wir haben sehr, sehr früh angefangen im April, Mai», sagte Chatrian der Deutschen Presse-Agentur. Und der Sommer sei sehr intensiv gewesen. «In der ganzen Filmbranche herrscht die Stimmung: «Jetzt geht es los. Es gibt zwar noch die Pandemie, aber sie ist kein Problem mehr.»»

Ein anderer Grund für die Vielzahl von Filmen sei, dass es einfacher geworden sei, einen Film zu machen. «Es gibt viele Filme, die mit wenig Budget gemacht werden», sagte Chatrian in Berlin. Zur Frage, woran das liege, etwa an besserer Technologie, nahm er ein Handy in die Hand: «Man kann einen Film hiermit machen. Und dann gibt es Programme, Software. Wir haben etwas weniger als 8000 Filme bekommen, kurze und lange. Und ein großer Teil sind sehr, sehr kleine Filme.»

Dass man heute so einfach Filme machen kann, sei für die Qualität keine gute Sache. Die vielen Einreichungen machten es auch komplizierter für Mitarbeiter und Programm-Macher. Wie schafft er es, selbst 800 Filme zu gucken? Spult er auch mal vor? «Den großen Teil der Filme habe ich normal geschaut.» In einem Jahr sei das nicht so viel. Er könne am Tag sieben normale Filme gucken. Als er in Paris oder London gewesen sei, habe er in drei Tagen 50 oder 60 Filme geguckt. «Dann nicht immer den ganzen Film, aber einen Teil.»