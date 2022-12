Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 23.12.22 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Lizzo vermisst von unterwegs ihr Zuhause: «Ein Meilenstein für mich»

LOS ANGELES: US-Sängerin Lizzo sehnt sich nach eigenen Worten nun erstmals während ihrer Reisen nach ihrem eigenen Heim. Vor zehn Jahren habe sie noch in ihrem Auto und auf den Sofas anderer Menschen übernachtet, sagte die 34-Jährige in einem vorab veröffentlichten Clip der Fernsehsendung «CBS Sunday Morning». «Und nun, auf dieser letzten Tour, hatte ich das Glück an wirklich schönen Orten schlafen zu dürfen. Aber ich dachte mir: «Ich vermisse mein Haus. Ich kann nicht warten, in mein eigenes Heim zurückzukehren und zu meinem eigenen Bett.»» Das sei das erste Mal gewesen, dass sie solche Gedanken gehabt habe, stellte Lizzo fest. «Es ist ein Meilenstein für mich».

Die Sängerin und Songschreiberin, die 2019 ihr erstes Studioalbum veröffentlicht hatte und Anfang Dezember bei den People's Choice Awards den «People's Champion»-Ehrenpreis erhalten hatte, hat sich laut CBS nun ihr allererstes eigenes Haus gekauft.

Ralf Moeller sieht bei Schwarzenegger «nur noch Schneestaub»

LOS ANGELES/RECKLINGHAUSEN: Schauspieler Ralf Moeller (63, «Gladiator», «The Scorpion King») verbringt die Weihnachtstage in seiner Wahlheimat Los Angeles - und in Erwartung eines Ski-Urlaubs mit Arnold Schwarzenegger.

Nach den Feiertagen werde er nach Sun Valley im US-Bundesstaat Idaho aufbrechen, verriet Moeller - gebürtig aus Recklinghausen, aber in Hollywood berühmt geworden - der Deutschen Presse-Agentur. Dort treffe er seinen Freund, «Terminator»-Schauspieler Schwarzenegger, und weitere Bekannte zum Skifahren. Schwarzenegger, gebürtiger Österreicher, stehe mit seinen 75 Jahren ganz hervorragend auf den Brettern, sagte Moeller. «Da sehe ich hinter ihm nur noch Schneestaub.».